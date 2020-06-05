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Новые удивительные снимки Земли от Google Earth

Популярное приложение Google Earth после последнего обновления пополнилось тысячей новых снимков нашей планеты, сделанных в самых разных уголках Земли. Новые удивительные снимки Земли от Google Earth Капитан-Прат, Чили

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Новые удивительные снимки Земли от Google Earth

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