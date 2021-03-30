Почему я не знал этого раньше? :) 15 самых интересных идей для быта, которые здорово упростят жизнь!

Иногда вещи, которые нас окружают в быту, намного функциональнее, чем кажутся на первый взгляд. Если проявить смекалку, то можно здорово упростить себе жизнь!

Гениальные идеи всегда лежат на поверхности! Иногда они появляются совершенно внезапно, а потом используются ежедневно. ))

Вот несколько интересных идей для быта!

1. Кухонные щипцы могут заменить соковыжималку

2. Хлебницу можно превратить в бокс для зарядки гаджетов

3. Открывалка для банок поможет повесить картину

4. Как сохранить воду холодной

5. Из старых ремней можно изготовить стул

6. Кухонный контейнер можно использовать как мусорку для автомобиля

7. Киндер-сюрприз в качестве кейса для наушников