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Почему я не знал этого раньше? :) 15 самых интересных идей для быта, которые здорово упростят жизнь!

Почему я не знал этого раньше? :) 15 самых интересных идей для быта, которые здорово упростят жизнь!

Иногда вещи, которые нас окружают в быту, намного функциональнее, чем кажутся на первый взгляд. Если проявить смекалку, то можно здорово упростить себе жизнь!

Гениальные идеи всегда лежат на поверхности! Иногда они появляются совершенно внезапно, а потом используются ежедневно. ))

Вот несколько интересных идей для быта!

1. Кухонные щипцы могут заменить соковыжималку

Почему я не знал этого раньше? :) 15 самых интересных идей для быта, которые здорово упростят жизнь!

2. Хлебницу можно превратить в бокс для зарядки гаджетов

Почему я не знал этого раньше? :) 15 самых интересных идей для быта, которые здорово упростят жизнь! рис 2

3. Открывалка для банок поможет повесить картину

Почему я не знал этого раньше? :) 15 самых интересных идей для быта, которые здорово упростят жизнь! рис 3

4. Как сохранить воду холодной

Почему я не знал этого раньше? :) 15 самых интересных идей для быта, которые здорово упростят жизнь! рис 4

5. Из старых ремней можно изготовить стул

Почему я не знал этого раньше? :) 15 самых интересных идей для быта, которые здорово упростят жизнь! рис 5

6. Кухонный контейнер можно использовать как мусорку для автомобиля

Почему я не знал этого раньше? :) 15 самых интересных идей для быта, которые здорово упростят жизнь! рис 6

7. Киндер-сюрприз в качестве кейса для наушников

Почему я не знал этого раньше? :) 15 самых интересных идей для быта, которые здорово упростят жизнь! рис 7

8. Стильная полка из старой гитары

Почему я не знал этого раньше? :) 15 самых интересных идей для быта, которые здорово упростят жизнь! рис 8

9. Светильник из старой фототехники

Почему я не знал этого раньше? :) 15 самых интересных идей для быта, которые здорово упростят жизнь! рис 9

10. Из пластиковой канистры можно сделать необычную книжную полку

Почему я не знал этого раньше? :) 15 самых интересных идей для быта, которые здорово упростят жизнь! рис 10

11. Из носков получаются отличные мягкие подстаканники

Почему я не знал этого раньше? :) 15 самых интересных идей для быта, которые здорово упростят жизнь! рис 11

12. Упаковка Tic Tac отлично подходит для хранения мелочей

Почему я не знал этого раньше? :) 15 самых интересных идей для быта, которые здорово упростят жизнь! рис 12

13. Из обувной коробки можно изготовить хранилище для ниток

Почему я не знал этого раньше? :) 15 самых интересных идей для быта, которые здорово упростят жизнь! рис 13

14. Разбрызгиватель из пластиковой бутылки

Почему я не знал этого раньше? :) 15 самых интересных идей для быта, которые здорово упростят жизнь! рис 14

15. Ополаскиватель для рта отлично справляется с грибком на ногах

Почему я не знал этого раньше? :) 15 самых интересных идей для быта, которые здорово упростят жизнь! рис 15

Неплохо придумано! ))

 

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