Почему я не знал этого раньше? :) 15 самых интересных идей для быта, которые здорово упростят жизнь!

Иногда вещи, которые нас окружают в быту, намного функциональнее, чем кажутся на первый взгляд. Если проявить смекалку, то можно здорово упростить себе жизнь!
Гениальные идеи всегда лежат на поверхности! Иногда они появляются совершенно внезапно, а потом используются ежедневно. ))
Вот несколько интересных идей для быта!
1. Кухонные щипцы могут заменить соковыжималку
2. Хлебницу можно превратить в бокс для зарядки гаджетов
3. Открывалка для банок поможет повесить картину
4. Как сохранить воду холодной
5. Из старых ремней можно изготовить стул
6. Кухонный контейнер можно использовать как мусорку для автомобиля
7. Киндер-сюрприз в качестве кейса для наушников
8. Стильная полка из старой гитары
9. Светильник из старой фототехники
10. Из пластиковой канистры можно сделать необычную книжную полку
11. Из носков получаются отличные мягкие подстаканники
12. Упаковка Tic Tac отлично подходит для хранения мелочей
13. Из обувной коробки можно изготовить хранилище для ниток
14. Разбрызгиватель из пластиковой бутылки
15. Ополаскиватель для рта отлично справляется с грибком на ногах
Неплохо придумано! ))
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