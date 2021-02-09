Жизнь как вспышка: как сложилась судьба самой фотографируемой девушки начала XX века

Для каждой эпохи характерны свои кумиры. Если взглянуть на ретроснимки начала XX века, то можно заметить, что на них часто мелькает образ одной и той же красавицы — актрисы и певицы Лили Элси. Она часто делала перерывы в своей профессии, прошла через несчастный брак, но это не помешало ей стать самой фотографируемой девушкой Эдвардианской эпохи.











Лили Элси — популярная актриса на рубеже XIX-XX вв.



Будущая актриса родилась в 1886 году в семье портнихи и театрального служащего. Артистические таланты девочка обнаружила в себе очень рано и, будучи ребенком, уже выступала на подмостках варьете и мьюзик-холлов, исполняя детские роли. За кукольное личико и постоянную застенчивость ее прозвали «Маленькая Элси». Немного позже она меняет свое имя Элси Ходдер на сценический псевдоним Лили Элси (Lily Elsie).







Шляпы стали частью образа Лили Элси.



Несмотря на всю красоту и обаяние, Лили Элси была очень застенчива. Поэтому ее импресарио Джордж Эдвардс привлек к актрисе известного британского модельера Люсиль (Lucile), чтобы та придумала для нее запоминающийся образ. Люсиль сделала акцент на оригинальных шляпах. У Лили Элси их было невероятное количество.







Лили Элси в роли Веселой вдовы.







Настоящая слава к уже повзрослевшей девушке приходит после исполнения роли в лондонской оперетте «Веселая вдова» Франца Легара в 1907 году.

Ошеломительный успех сделал Лили Элси самой фотографируемой дамой Эдвардианской эпохи. Открытки с ее изображением расходились по Европе с невероятной скоростью.Снимки с Лили Элси были почти у каждого британского солдата на войне.Как-то член британского парламента Беверли Бакстер, затрагивая тему Первой мировой войны, говорил, что на линии фронта не оставалось ни одного английского солдата, в окопе которого не находилась бы открытка с изображением Лили Элси. Она становилась той, чье милое личико видели солдаты перед своей кончиной В 1911 году Лили Элси выходит замуж за Джона Яна Баллоха, сына текстильного магната. Вскоре Лили начинает часто болеть и перестает играть в спектаклях. В 1916 году она возвращается на сцену, и ее снова ждет ошеломительный успех. Но после этого взлета актриса снова бросает театр. Она оправляется с мужем в деревню, где живет целых 10 лет. Брак не приносит Лили Элси желаемого счастья. Отсутствие детей только усугубляет непонимание между супругами. В 1930 году они разводятся.Блистательная, но застенчивая Лили Элси.После разрыва здоровье Лили Элси ухудшается, начинаются приступы депрессии. Далее ее жизнь проходит в санаториях и домах престарелых. Актриса была даже рада , когда находившиеся рядом с ней не знали о ее былой славе. Лили Элси умерла в одиночестве в 1962 году в возрасте 76 лет.Лили Элси — девушка с открыток.Lily Elsie — британская актриса и певица . Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)