9 вещей, с которыми интерьер выглядит безвкусным и провинциальным

У каждого человека есть свои мысли и желания относительно того, каким должен быть его дом. Одни люди хотят видеть минимализм в интерьере и придерживаются лозунга: «Ничего лишнего». А другие, наоборот, любят яркие краски, обилие мебели и декора.

Но в любом случае, какой бы стиль интерьера вы не предпочитали, квартира должна быть обставлена со вкусом, чтобы в ней и хозяева, и гости чувствовали себя уютно, комфортно. Главное – не допускать следующих ошибок, чтобы ваш дом не выглядел безвкусным и провинциальным.

1. Многоярусные потолки

Многоярусные потолки загромождают пространство.

Если еще несколько лет назад подобные потолки были настоящим трендом в интерьере, то сейчас их наличие считается показателем дурного вкуса. Дизайнеры считают, что они загромождают пространство и портят обстановку, особенно, если квартира не отличается большими габаритами.

Совет: Вместо них специалисты советуют использовать ровные поверхности. Идеальный вариант – деревянные потолки. Причем совершенно неважно, какие вы выберете – монолитные, брусковые или бревенчатые – любой из этих вариантов станет настоящим украшением квартиры.

2. Вычурный декор

Помпезность и вычурность выдают плохой вкус хозяев.

Если вы не хотите превращать свой дом в Версаль или квартиру Филиппа Киркорова, то откажитесь от всевозможных балдахинов, колонн, позолоты, росписи потолка и прочих вычурных элементов декора.

Они не станут показателем вашего хорошего вкуса. Наоборот, покажут окружающим, что у вас устарелые понятия о моде и стиле.

По информации, сейчас в тренде практичность и минимализм. Каждая деталь должна нести свою функциональную нагрузку, а не просто пылиться на полке. Поэтому лучше вместо дорогостоящего декора отдавать предпочтение лаконичным деталям, которые помогут создать в квартире атмосферу простоты и уюта. Помните о том, что дома нужно жить, а не проводить экскурсии и устраивать фотосессии. Поэтому помпезный декор в стиле барокко лучше оставить для музеев, королевских дворцов и владений арабских шейхов.

3. Витражи

Витражи ассоциируются с церковью, а не жилой квартирой.

Несмотря на то, что многие дизайнеры советуют украшать витражами окна в своей квартире, все же они не относятся к таким понятиям, как «простота» и «лаконичность». Данные элементы декора будут красиво и органично смотреться в храмах, дворцах, но никак не в среднестатистической российской квартире. Поэтому огромный витраж на всю дверь, стену или потолок вам ни к чему.

Если же вы твердо уверены, что должны использовать его для украшения интерьера, то ограничьтесь небольшим экземпляром на окне в кухне либо на веранде в загородном доме. Подбирайте лаконичные варианты, которые будут бросаться в глаза вашим гостям, но при этом не станут выглядеть неуместно или безвкусно. Чтобы витраж полностью вписался в интерьер, можно добавить в комнату некоторые детали таких же цветов, которые использовались при создании витража.

4. Многофункциональные душевые кабины

Большинство функций в такой кабине останутся неиспользованными.

Иногда «больше» не значит «лучше». Это относится и к душевым кабинам. Модели с гидромассажем, радио, подсветкой, многочисленными режимами, половиной из которых вы точно не будете пользоваться, – это прошлый век, если мы говорим о дизайне ванных комнат. К тому же, зачастую человек покупает подобную душевую кабину, но даже не понимает, как пользоваться всем навороченными функциями, которые у нее есть.

Лучше сэкономить деньги и установить в комнате душевую панель, оснащенную стеклянным ограждением. Она идеально впишется в любой интерьер, будет смотреться просто, лаконично, но при этом стильно. Кроме того, за таким экземпляром проще будет ухаживать и не возникнет никаких проблем в эксплуатации. Если же вы настроены на роскошь, то можете приобрети в магазине душевую кабину, стекло которой будет украшено красивым узором.

5. Вышивки

Вышитые изделия больше подойдут для украшения дачи.

Даже если вы являетесь фанатом рукоделия, и друзья говорят, что у вас это хорошо получается, не нужно украшать всю квартиру своими работами, там самым превращая ее в музей. Все дело в том, что многочисленные работы вряд ли можно будет объединить в единую композицию. Кроме того, они не впишутся в современный интерьер квартиры, только если за дело не возьмется профессиональный дизайнер. Для декора лучше выбирать магазинные картины или панно – они отлично будут смотреться на стенах, становясь ярким акцентом в спальне или гостиной.

А вот на даче либо в загородном доме, где присутствует много домашних, уютных вещей, вполне можно разместить свои работы. В такой обстановке они будут смотреться весьма органично, добавят интерьеру некого шарма и очарования.

6. Посуда со сколами

Посуда со сколами и трещинами не должна присутствовать на столе.

Как для семейных застолий, так и для трапез с друзьями, нежелательно сервировать стол разной посудой. Тарелки, чашки, стаканы должны быть одинаковыми, если, конечно, вы заботитесь об эстетики трапезы. Кроме того, на старой посуде могут быть сколы, трещины, облупленная эмаль в некоторых местах, что выдает в вас неряшливую хозяйку. Наличие таких тарелок на столе вряд ли будет способствовать улучшению аппетита, поэтому не стоит держать их на своей кухне.

Вместо этого лучше купите недорогой набор белоснежных чашек и тарелок, а также не поскупитесь на новые стаканы и столовые приборы. И ни в коем случае не жалейте новый сервиз! Вы его приобрели для того, чтобы пользоваться, а не вытирать пыль на нем раз в месяц. Поэтому без сожаления отправьте старую посуду на дачу, а новую применяйте ежедневно.

7. Ковры на стене

Ковры на стене - признак советских квартир.

Согласно мнению большинства дизайнеров, самым ярким признаком провинциального интерьера являются яркие ковры на стенах. Да, в Советском Союзе может и было модно украшать поверхности качественными коврами, но сейчас данный аксессуар не без причины считают устаревшим. Кроме того, практически невозможно гармонично сочетать два пестрых ковра (на стене и на полу) в одной комнате. Поэтому лучше остановиться на варианте приобретения аксессуара в качестве напольного покрытия. Особенно удачно он будет смотреться в сочетании с деревянными полами и массивной мебелью.

8. «Животные» принты

Анималистичные принты выглядят слишком вызывающе.

Согласно результатам опросов англичан, который провели в 2018 году, одним из самых раздражающих трендов в декоре квартир является «животный» принт. 19% респондентов заявили, что полоски зебры и пятна гепарда уже неактульны. Анималистичные принты больше подходят для дизайна интерьера в стиле китч, но его редко используют для оформления обычных квартир. Поэтому если вы не хотите, чтобы ваш дом был похож на дешевый бар или временное пристанище цирковой группы, то старайтесь избегать применения анималистичного принта.

9. Бордюр на обоях

Бордюр на обоях уже давно не в моде.

Бордюрная полоса из обоев является вполне привычным приемом для оформления квартир, однако на данном этапе его востребованность свелась к нулю. По мнению декоратора Митчела Оуэнса, полоска обоев в интерьере вызывает ощущение, что вы находитесь в сельском домике 80-х годов. И хотя многие сейчас предпочитают оформлять жилье в деревенском стиле, для бордюрной ленты там нет места.

Вместо нее, в качестве дополнения обоев можно использовать декоративные плинтуса без лепнины. Они всегда будут в тренде, поэтому можно не переживать о том, что через несколько лет их нужно будет заменить на что-то другое.