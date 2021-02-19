Самый простой способ выращивания орхидеи в воде

Орхидея при правильном уходе радует невероятно красивыми цветами, глядя на которые легко забыть о всех усилиях, потраченных на выращивание.

Облегчить процесс ухода за орхидеей и получить крепкое и здоровое растение можно с помощью необычного способа выращивания — в воде.





Для выращивания подойдет любая емкость, но лучше использовать прозрачную стеклянную банку или вазу, так как в ней будет легко контролировать состояние корневой системы. Еще один важный момент — емкость не должна быть глубокой.



Качество воды играет важную роль в выращивании орхидей таким способом. Не рекомендуется использовать проточную воду, так как в ней может находиться большое количество химических веществ, вредных для столь нежного цветка. Оптимальный вариант — прохладная дождевая или дистиллированная вода.



Следите за тем, чтобы уровень воды не опускался ниже начинающейся корневой системы.



Воду следует менять 1 раз в неделю, горшок промывается 1 раз в месяц, корни при этом также промываются и просушиваются в течение 6 минут.



Не бойтесь выращивать орхидею без субстрата, ведь в природных условиях они растут на деревьях.

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