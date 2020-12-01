Мифы про цирроз печени

Это нужно знать каждому мужчине (из тех, кто нет-нет, да и выпьет пару, тройку, с десяток рюмок, бокалов, кружек).
Миф №1. Реальная опасность цирроза печени сильно преувеличивается врачами и средствами массовой информации. Обычная страшилка, чтобы отучить от излишиств.
А теперь правда! К сожалению, в выражении «пропил печень» нет никакого преувеличения. Факты ее гибели от злоупотребления алкоголем были зафиксированы еще врачами древней Индии. А сам термин «цирроз печени» («рыжая печень») появился в медицине в начале позапрошлого века, и тогда же была описана клиническая картина заболевания. С тех пор мало что изменилось. Хроническая алкогольная интоксикация — причина половины всех случаев цирроза. Заболевает в среднем каждый третий алкоголик, обычно через 10-15 лет после начала злоупотребления. Среди этих страдальцев в два раза больше мужчин, чем женщин (можно догадаться почему). Суть цирроза — разрушение ткани печени из-за некроза и фиброза гепатоцитов (то есть смерть печеночных клеток и замена их коллагеновыми волокнами). В результате чего печень перестает быть фабрикой по очистке крови и становится бесполезным скоплением соединительной ткани.
Миф №2. Цирроз грозит тем, кто пьет всякую гадость, ведь вреден не сам алкоголь, а ядовитые сивушные масла. Пей качественную водку — и твоя печень только спасибо тебе скажет.
А теперь правда! Это утверждение на совести производителей алкогольной продукции. Печень губит этанол сам по себе, даже чистейший и наивысшего качества. Он обладает неприятной способностью активизировать фиброгенез в тканях печени. Другими словами, именно под его воздействием клетки начинают вырабатывать коллаген и происходит замена дееспособной печеночной ткани на совершенно бесполезную соединительную. Опасная доза алкоголя давно и хорошо известна — 40-80 г этанола (200-400 г водки) в день — в зависимости от индивидуальных особенностей организма. Известно также, что вероятность цирроза после 15-летнего пьянства в 8 раз выше, чем после 5-летнего. Хотя доля правды в суждениях любителей качественной водки все же есть: если к этанолу добавлена всякая ядовитая гадость — риск увеличивается.
Миф №3 Кто не пьет — от цирроза не помрет.
А теперь правда! Увы…. Трезвеннику точно не грозит лишь один из главных факторов развития цирроза, а всего их около десятка. Причинами возникновения болезни могут быть вирусный гепатит, заболевания желчных путей, действие токсинов, передозировка лекарств, некоторые паразитарные и инфекционные заболевания (например, эхинококкоз, бруцеллез, токсоплазмоз).
Миф №4 (опровергаем с оптимизмом) Цирроз — это судьба, и бороться с ним бесполезно. Без печени долго не проживешь.
А теперь правда! Но и сдаваться раньше времени нельзя. Продолжительность и качество жизни зависит от происхождения цирроза, степени деструктивных изменений печени, проводимого лечения и, разумеется, стадии заболевания — чем раньше поставлен диагноз, тем более благоприятен прогноз. При алкогольном циррозе пожизненный отказ от алкоголя на ранних стадиях и современное лечение приводят к выздоровлению, при вирусном — приостанавливают развитие процесса и способствуют длительной ремиссии. Не стоит ждать клинических симптомов — вздутия печени, желтухи и крови из носа. Это признаки не начала, а развернутой стадии. Нужно сдавать кровь на биохимический анализ и проходить УЗИ печени при любых заболеваниях желудочно-кишечного тракта или повышении температуры неясного происхождения.
Миф №5. Пусть умру я рано, но до конца останусь настоящим мужиком.
А теперь правда! Это вряд ли. У больных циррозом (особенно алкогольного происхождения) часто происходят изменения в гормональной сфере, образуется избыток эстрогенов или дефицит тестостерона. В результате — гинекомастия (увеличение груди до женских размеров) или импотенция и атрофия яичек. Будьте здоровы, не пейте много.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
( Читать дальше... )
Продолжение этого поста -> ЗДЕСЬ
Свежие комментарии