Закадровые тайны «Спокойной ночи, малыши!»: Недетские «диверсии» детской передачи

. За 55 лет своего существования эта программа стала одним из самых успешных проектов в истории телевидения и завоевала огромную популярность и у детей, и у взрослых. Но как это ни удивительно, в эпоху СССР даже в передаче для детей цензоры умудрялись разглядеть «политические диверсии»! Почему «Спокойной ночи, малыши!» чуть не попали под запрет, за что требовали убрать из программы Хрюшу, и кто хотел выпустить книгу «20 лет под юбкой тети Вали» – далее в обзоре.
Ведущая Валентина Леонтьева в первой студии программы *Спокойной ночи, малыши!*, 1960-е гг. | Фото: photo.qip.ru
Все началось в 1963 г., когда главный редактор программ для детей и юношества Валентина Федорова увидела в ГДР детский мультипликационный сериал о приключениях песочного человечка. Тогда у нее родилась идея создать и в СССР вечернюю программу для детей. Первый выпуск маленькие зрители увидели 1 сентября 1964 г. Тогда же появилась песня «Спят усталые игрушки», которую сначала исполнял Олег Анофриев, а затем – Валентина Толкунова.
Первая заставка телепрограммы | Фото: blackandwhiteday.ru
На первой черно-белой заставке передачи были изображены часы с двигающимися стрелками. Мультипликационная цветная заставка с пластилиновыми персонажами была создана Александром Татарским в 1980-х гг. В 1999 г. ее сменила заставка с зайцем с часами в руке. Он почему-то так ужасал детей, что многие из них плакали, когда начиналась передача. Это вызвало шквал гневных писем родителей, и прежнюю заставку вернули.
*Пластилиновая* заставка | Фото: dubikvit.livejournal.com
Вариантов названия передачи было несколько: «Сказка на ночь», «Вечерняя сказка», «В гостях у волшебного человечка Тик-Так», и только накануне первого эфира остановились на «Спокойной ночи, малыши!» Сами актеры называли ее между собой «Спокушками». Сначала программа состояла из картинок с закадровым тестом, потом их сменили кукольные спектакли и небольшие пьесы, роли в которых исполняли актеры МХАТа и Театра сатиры. Первыми кукольными персонажами стали Шустрик и Мямлик, Буратино, заяц Тепа.
Ведущая передачи Валентина Леонтьева | Фото: dubikvit.livejournal.com
Ни один из первых героев не задержался надолго, пока в 1968 г. не появился пес Филя – один из постоянных персонажей и долгожителей передачи. Его озвучивал актер Григорий Толчинский. Спустя годы он шутил: «Вот уйду на пенсию – издам книгу «Двадцать лет под юбкой тети Вали». Вот только такое название было бы неточным. Дело в том, что женщинам-дикторам запрещали носить юбки, чтобы не смущать мужчин-актеров, управляющих куклами из-под стола. А вот трогать ведущую за ноги можно было официально! Когда ей нужно было вступать в беседу, ей стучали по ноге, а когда ее поглаживали по колену – это был сигнал того, что передачу пора заканчивать.
Ведущий передачи Владимир Ухин | Фото: dubikvit.livejournal.com
В начале 1970-х гг. к Филе присоединились Хрюша и Степашка. Первый до 2002 г. говорил голосом актрисы Натальи Державиной, а второй – Натальи Голубенцевой. Артистка за долгие годы настолько сжилась со своим персонажем, что начала и в реальной жизни иногда говорить его голосом – например, когда нужно было разжалобить сотрудников ГАИ. А в свое удостоверение заслуженной артистки Голубенцева вклеила фото, на котором она запечатлена вместе со Степашкой. Последней в этой компании в 1979 г. появилась единственная девочка Каркуша, голос и характер которой подарила актриса Гертруда Суфимова. Когда в 1998 г. ее не стало, Каркушу «удочерила» актриса Галина Марченко.
Наталья Голубенцева и ее Степашка | Фото: dubikvit.livejournal.com
За 55 лет в передаче сменилось несколько ведущих: Валентина Леонтьева (тетя Валя), Владимир Ухин (дядя Володя), Татьяна Судец (тетя Таня), Татьяна Веденеева (еще одна тетя Таня), Юрий Григорьев (дядя Юра), Юрий Николаев (еще один дядя Юра). В последнее время передачу вели Оксана Федорова, Анна Михалкова, Дмитрий Маликов и Николай Валуев.
Ведущая программы Татьяна Веденеева | Фото: dubikvit.livejournal.com
Ведущая программы Татьяна Веденеева | Фото: sobesednik.ru
Хотя в передаче для детей крайне сложно было усмотреть политические подтексты, цензоры все же умудрялись это делать. Несколько раз программу «Спокойной ночи, малыши!» обвиняли в политических диверсиях. Когда Никита Хрущев отправился с визитом в Америку, в передаче собирались показать мультфильм «Лягушка-путешественница», и этот выпуск сняли с эфира. А когда к власти пришел Михаил Горбачев, чиновники настоятельно рекомендовали не показывать мультфильм о медведе Мишке, который никогда не доводил начатое дело до завершения. Правда, сотрудники передачи считали это просто совпадением. А когда в 1999 г. правительство России возглавил Сергей Степашин, телевизионные начальники собирались было «уволить» Степашку из-за ненужных ассоциаций, но по требованию зрителей его вернули.
Ведущая программы Татьяна Судец | Фото: dubikvit.livejournal.com
Кукольные персонажи тоже периодически подвергались критике и нападкам. Чаще всего тучи сгущались над Хрюшей. При этом поводы иногда были просто смешные: однажды на коллегию Гостелерадио был вынесен вопрос о том, почему все куклы моргают, а Хрюша – нет. Вопрос решили кардинально – заменили кукол людьми. Это вызвало такое негодование зрителей, что полюбившихся персонажей пришлось вернуть через 2 месяца.
Филя и Хрюша – *звери, которые воспитывают наших детей* | Фото: ribalych.ru
В другой раз Хрюша стал объектом критики мусульман СССР, которые потребовали убрать свинью из кадра. На это редактор программы ответила: в Коране сказано, что свинину нельзя есть, а смотреть на нее не возбраняется. Хрюшу отстояли, но через несколько лет он снова стал причиной конфликта вместе с Филей. В редакцию пришло гневное письмо: «Где это видано, чтобы свиньи и собаки воспитывали детей?!» Но сами дети так полюбили этих персонажей, что никакие доводы взрослых уже не могли ничего изменить.
Ведущий программы Юрий Григорьев с актерами | Фото: dubikvit.livejournal.com, sobesednik.ru
Самому невезучему персонажу Хрюше доставалось и во время съемок. Однажды в зоопарке его ударил лапой медведь, а в дельфинарии его утащил под воду дельфин. Актерам тоже часто приходилось сталкиваться с трудностями. Наталья Голубенцева рассказывала: «Действительно, у нас были прямо экстремальные съемки. Однажды зимой снимали передачу прямо в сугробе, то есть нам выкопали яму, в которой мы сидели. Было жутко холодно. Также снимали передачи на воде. Правда, там участвовали дубляжные куклы (не из передачи). Их специально пропитывали жиром, чтобы можно было мочить, а мы сидели в озере по пояс в воде. Гертруде Суфимовой (Каркуша), уже немолодой женщине, пришлось лезть на дерево, на самый край ветки, прямо над озером. Не знаю, как она держалась, ведь одна рука была занята куклой».
Современные Филя и Степашка | Фото: ribalych.ru
Ведущая Анна Михалкова с актерами в студии | Фото: lenta.ru
Один из самых «долгоиграющих» телепроектов на раз собирались закрыть. В 1991 г. государство перестало выделять средства на создание передачи, и новые выпуски перестали выходить в эфир. Тогда зрители засыпали редакцию письмами с требованием вернуть «Спокойной ночи, малыши!»: «Верните любимых героев! Дети перестали засыпать, устраивают истерики». А когда это не помогло, начали писать жалобы во все инстанции. Программа вернулась, но через 10 лет ситуация повторилась: снова не нашлось средств, к тому же рядом с передачей нельзя было ставить рекламу «недетских» продуктов, и в этот раз зрители снова ее отстояли. В 1999 г. передача пропала из эфира из-за другой «диверсии», не имеющей к ней отношения: для нее не нашлось места в эфирной сетке, так как в это время транслировался сериал «Убойная сила». Так спокойной ночи малышам еще никогда не желали!
Анна Михалкова в роли ведущей *Спокойной ночи, малыши!* | Фото: dubikvit.livejournal.com
Современные ведущие программы | Фото: sobesednik.ru
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