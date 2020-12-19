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Обреченная экспедиция, которую спасла смелость

Первая антарктическая экспедиция прославила Эрнста Шеклтона сильным и целеустремленным исследователем, готовым пойти на любой риск ради успеха своего предприятия. Может быть, именно поэтому его второе путешествие, громко названное «Императорская Транс-антарктическая экспедиция», чуть не закончилось провалом для всего экипажа.

Обреченная экспедиция, которую спасла смелость


Лед поднимался до высоты семи метров, льдины постоянно двигались, все крепче сжимая обшивку корабля. Шум напоминал нам о реве прибоя, который в любой момент может отправить на дно любое судно. — Эрнст Шеклтон

Обреченная экспедиция, которую спасла смелость

Корабль медленно дрейфовал, повинуясь движению льда. 27 октября 1915, Шеклтон решил, что обшивка больше не выдержит и дал приказ покинуть «Эндьюранс» — в этот раз, навсегда.

Обреченная экспедиция, которую спасла смелость

Эрнст Шеклтон, глава Имперской Транс-Антарктической Экспедиции.

Обреченная экспедиция, которую спасла смелость

«Эндьюранс» пытается прорваться сквозь паковые льды.

Обреченная экспедиция, которую спасла смелость

Команда вызволяет корабль с помощью железных ломов. Ужасно утомительная, изматывающая работа, повторяющаяся изо дня в день.

Обреченная экспедиция, которую спасла смелость

Закованный в льды корабль уже выглядит неотъемлемой частью этой белой пустыни.

Обреченная экспедиция, которую спасла смелость

Матросы выводят корабельных псов на прогулку. Привычные ко всему, выносливые, умные собаки были хорошей опорой всей экспедиции.

Обреченная экспедиция, которую спасла смелость

Физик Джеймс Реджинальд у своей временной обсерватории.



Обреченная экспедиция, которую спасла смелость

Чарльз Грин, повар, готовит на обед пингвина.

Обреченная экспедиция, которую спасла смелость

Вечерние развлечения матросов: азартные игры и музыкальные инструменты помогали людям не сойти с ума в условиях вечного льда.

Обреченная экспедиция, которую спасла смелость

Команда «Эндьюранс» организовали даже целый футбольный турнир.

Обреченная экспедиция, которую спасла смелость

Ночной вид Endurance, корабль подсвечен палубными фонарями.

Обреченная экспедиция, которую спасла смелость

Доставка льда на борт — так команда добывала свежую питьевую воду.

Обреченная экспедиция, которую спасла смелость

Здесь паковые льды, сжавшись, пытаются опрокинуть корабль.

Обреченная экспедиция, которую спасла смелость

Корабль медленно дрейфовал, повинуясь движению льда. 27 октября 1915, Шеклтон решил, что обшивка больше не выдержит и дал приказ покинуть «Эндьюранс» — в этот раз, навсегда.

Обреченная экспедиция, которую спасла смелость

После изматывающего марш-броска, экипаж остановился во временном лагере на льду. Матросы спасали с корабля продовольственные запасы и шлюпки. 21 ноября раздавленный Антарктикой «Эндьюранс» пошел ко дну. Шеклтон дал приказ перебраться в другой лагерь: здесь, в «Стоянке Терпеливых», экипаж провел бесконечные три месяца.

Обреченная экспедиция, которую спасла смелость

Продукты питания подошли к концу очень быстро. 8 апреля 1916 года, 28 мужчин погрузились на спасательные шлюпки и отправились искать выход из предательски изменчивого лабиринта паковых льдов. Им потребовалась неделя, чтобы выбраться к острову Элефант — скалистому утесу, населенному только пингвинами и тюленями.

Обреченная экспедиция, которую спасла смелость

Осознавая опасность голодной смерти, Шеклтон решился организовать спасательную экспедицию. За помощью отправился Джеймс Кэйрд, забравший с собой недельный запас продовольствия. Все прекрасно понимали, что это означает: если Джеймс не вернется спустя семь дней, команда обречена.

Обреченная экспедиция, которую спасла смелость

Пляж Слоновьего острова, где был обустроен походный лагерь экспедиции.

Обреченная экспедиция, которую спасла смелость

Экипаж в полном составе прощается с Джеймсом Кэйрдом, который отправился на острова Южной Джорджии в поисках спасателей.

Обреченная экспедиция, которую спасла смелость

За четырнадцать дней изнурительного плавания океан истрепал лодку в клочья — и выбросил останки на побережье Южной Джорджии. Еще через пару суток команда Джеймса Кэйрда обнаружила стационарный лагерь исследователей. 30 августа 1916-года был спасен последний член экипажа: так закончилась Императорская Транс-антарктическая экспедиция, чуть не превратившаяся в аттракцион ледяной смерти.

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