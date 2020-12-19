Обреченная экспедиция, которую спасла смелость

Первая антарктическая экспедиция прославила Эрнста Шеклтона сильным и целеустремленным исследователем, готовым пойти на любой риск ради успеха своего предприятия. Может быть, именно поэтому его второе путешествие, громко названное «Императорская Транс-антарктическая экспедиция», чуть не закончилось провалом для всего экипажа.









Лед поднимался до высоты семи метров, льдины постоянно двигались, все крепче сжимая обшивку корабля. Шум напоминал нам о реве прибоя, который в любой момент может отправить на дно любое судно. — Эрнст Шеклтон







Корабль медленно дрейфовал, повинуясь движению льда. 27 октября 1915, Шеклтон решил, что обшивка больше не выдержит и дал приказ покинуть «Эндьюранс» — в этот раз, навсегда.







Эрнст Шеклтон, глава Имперской Транс-Антарктической Экспедиции.







«Эндьюранс» пытается прорваться сквозь паковые льды.







Команда вызволяет корабль с помощью железных ломов. Ужасно утомительная, изматывающая работа, повторяющаяся изо дня в день.







Закованный в льды корабль уже выглядит неотъемлемой частью этой белой пустыни.







Матросы выводят корабельных псов на прогулку. Привычные ко всему, выносливые, умные собаки были хорошей опорой всей экспедиции.







Физик Джеймс Реджинальд у своей временной обсерватории.

Чарльз Грин, повар, готовит на обед пингвина Вечерние развлечения матросов: азартные игры и музыкальные инструменты помогали людям не сойти с ума в условиях вечного льда . Команда «Эндьюранс» организовали даже целый футбольный турнир.Ночной вид Endurance, корабль подсвечен палубными фонарями.Доставка льда на борт — так команда добывала свежую питьевую воду.Здесь паковые льды, сжавшись, пытаются опрокинуть корабль.Корабль медленно дрейфовал, повинуясь движению льда. 27 октября 1915, Шеклтон решил , что обшивка больше не выдержит и дал приказ покинуть «Эндьюранс» — в этот раз, навсегда.После изматывающего марш-броска, экипаж остановился во временном лагере на льду. Матросы спасали с корабля продовольственные запасы и шлюпки. 21 ноября раздавленный Антарктикой «Эндьюранс» пошел ко дну. Шеклтон дал приказ перебраться в другой лагерь: здесь, в «Стоянке Терпеливых», экипаж провел бесконечные три месяца.Продукты питания подошли к концу очень быстро. 8 апреля 1916 года, 28 мужчин погрузились на спасательные шлюпки и отправились искать выход из предательски изменчивого лабиринта паковых льдов . Им потребовалась неделя, чтобы выбраться к острову Элефант — скалистому утесу, населенному только пингвинами и тюленями.Осознавая опасность голодной смерти, Шеклтон решился организовать спасательную экспедицию. За помощью отправился Джеймс Кэйрд, забравший с собой недельный запас продовольствия. Все прекрасно понимали, что это означает: если Джеймс не вернется спустя семь дней, команда обречена.Пляж Слоновьего острова, где был обустроен походный лагерь экспедиции.Экипаж в полном составе прощается с Джеймсом Кэйрдом, который отправился на острова Южной Джорджии в поисках спасателей.За четырнадцать дней изнурительного плавания океан истрепал лодку в клочья — и выбросил останки на побережье Южной Джорджии. Еще через пару суток команда Джеймса Кэйрда обнаружила стационарный лагерь исследователей. 30 августа 1916-года был спасен последний член экипажа: так закончилась Императорская Транс-антарктическая экспедиция, чуть не превратившаяся в аттракцион ледяной смерти.Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями: