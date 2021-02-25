Рисунки в пещере Ласко, Банки с супом Уорхола и другие картины, которые изменили мир

Обычно предмет искусства рассматривают с точки зрения развлечения – он радует глаз, может поднять настроение или развлечь человека. Но искусство также способно произвести реальные изменения в мире. Пабло Пикассо однажды даже заявил: «Нет, живопись делается не для украшения жилища. Она инструмент войны для атаки и победы над врагом!». Некоторые работы на протяжении всей истории полностью изменили то, как люди думают о политике, социальных проблемах и даже самом искусстве.
1. Пещеры Ласко, 17 000 лет назад
Одна из самых старых в мире картин произвела настоящий фурор, но это случилось через 17 000 лет после того, как она была нарисована. В 1940 году группа молодых людей устроила себе экскурсию в пещеру во французской деревне. Внутри нее они обнаружили один из самых необычных примеров доисторического искусства в мире. Хотя это не самый старый пример наскальных изображений, это один из самых ранних примеров изысканной живописи, демонстрирующий то, что люди всегда стремились к искусству.
2. Исследования плода в утробе матери. примерно 1510, Леонардо да Винчи
Леонардо да Винчи считается настоящим гением благодаря своим произведениям, но сегодня речь пойдет не совсем об одном из них (точнее, не о том, которое можно увидеть в картинных галереях). «Исследования плода в утробе матери», возможно, оказало большее влияние на мир, чем «Мона Лиза» или «Тайная вечеря». Своими анатомическими рисунками, сделанными на основе настоящих вскрытий, Леонардо оспаривал моральные и художественные общепринятые нормы. Открытия и методы Леонардо изменили то, как художники и ученые изучали человеческое тело.
3. Менины. 1656, Диего Веласкес
Это не стандартная придворная картина. В данном портрете принцессы Маргариты Терезы и ее «менин» (фрейлин) испанский художник Диего Веласкес поднял сложные вопросы иллюзии и реальности, а также неопределенности связи между зрителем и персонажами. К примеру, на картине видны не только 5-летняя инфанта Маргарита с фрейлинами, но и ее родители – король Испании Филипп IV и Марианна Австрийская. Их отражение можно рассмотреть в зеркале на задней стене. Также на полотне есть и сам художник (слева от сцены у мольберта). Влияние картины Веласкеса на историю искусства было огромным. Именно указанные выше вопросы породили кубизм 250 лет спустя, а Пикассо был настолько очарован «Менинами», что написал 58 версий этой картины.
4. Смерть Марата. 1793, Жак-Луи Давид
Данную картину французского художника Жака-Луи Давида можно считать первым по-настоящему политическим полотном. На ней изображены последствия убийства революционного лидера Жана Поля Марата, который был зарезан в своей ванной. Давид по сути решил сделать из своего мертвого друга икону политической пропаганды. И это ему вполне удалось, поскольку по картине начали делать гравюры, которые стали широко распространены среди публики.
5. Олимпия. 1863, Эдуард Мане
Этот пример радикального «ню» часто считают отказом от патриархальных взглядов в искусстве. На самом деле, картина Эдуарда Мане основана на произведении «Венера Урбинская» художника эпохи Возрождения Тициана, которое стало известным благодаря своей шокирующей сексуальности. Но в ней есть существенные отличия. Во-первых, Олимпия, в отличие от Венеры, смотрит прямо в глаза зрителя, что многие сочли крайне провокационным. А во-вторых, ее рука закрывает доступ к гениталиям, а не лежит на них в жесте «приглашения».
6. Черный квадрат. 1915, Казимир Малевич
Многие считают шумиху вокруг данной картины глупой и абсолютно не стоящей того. В чем-то они правы, ведь это действительно просто черный квадрат. Но работа Казимира Малевича считается первой картиной, на которой не изображено вообще ничего. Художник хотел полностью отказаться от идеи, что искусство должно изображать реальность или воображаемое. Живопись и идеи Малевича продолжали вдохновлять бесчисленных художников в двадцатом веке, а также были основой, на которой были созданы многие абстрактные и концептуальные движения искусства. Конечно, они не изменили мир, но вот искусство сумели изменить навсегда.
7. Банки с супом Кэмпбелл. 1962, Энди Уорхол
В противоположность предыдущей картине, данная работа Энди Уорхола была сделана в честь вполне определенного продукта. Причем такого, которого меньше всего ожидаешь увидеть на картине. Энди Уорхол решил превратить то, что американцы видели каждый день, в достойное галереи произведение искусства. При этом художник также умудрился поставить под сомнение многие идеи, связанные с искусством.
8. Герника. 1937, Пабло Пикассо
Ни одно произведение не стало настолько важным символом антивоенных движений, как эта душераздирающая картина Пабло Пикассо. Художник изобразил в своей работе ночную бомбардировку испанского города Герника в 1937 году во время гражданской войны в Испании. Правительство Испанской республики заказало Пикассо создать художественное произведение об этом ужасном событии для Всемирной выставки в Париже. Сегодня реплика этой картины размером с полноценный гобелен висит в штаб-квартире Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке.
9. Проблема, с которой мы все живем. 1964, Норман Роквелл
Художник-иллюстратор Норман Роквелл сделал свою карьеру, изображая обычную американскую жизнь в середине XX века - и хорошее, и плохое. На картине, написанной в 1964 году, изображена чернокожая девочка по имени Руби Бриджес по дороге в школу, в которой учатся только «белые». Девочку сопровождают сотрудники правоохранительных органов из-за расовой ненависти, которую вызвал тот факт, что ее допустили к обучению в подобной школе. Также она проходит мимо расовых оскорблений, написанных на стенах. Картина стала настоящим культовым символом Движения за гражданские права, и Барак Обама повесил ее на стену, когда он пригласил Бриджес встретиться с ним в Белом доме в 2011 году.
10. Неужели женщины должны быть голыми, чтобы попасть в Метрополитен-музей. 1989, Guerilla Girls
Guerilla Girls - анонимная группа художников, которые работают с вполне определенной целью. В течение последних тридцати лет они борются с помощью своих произведений с расизмом и сексизмом в мире искусства. Они делают это, просто излагая факты. В данном случае фактом является то, что «менее 5% художников раздела «Современное искусство» в Метрополитен-музее Нью-Йорка являются женщинами, но при этом 85% обнаженных людей на картинах являются женщинами». Этот плакат стал символом продвижения женщин в художественных заведениях.
11. Господи, помоги мне выжить среди этой смертной любви. 1990, Дмитрий Врубель
В 1979 году была сделана знаменитая фотография генсека Советского Союза Леонида Брежнева и лидера ГДР Эриха Хонеккера, которые слились в «социалистическом братском поцелуе». Художник Дмитрий Врубель решил нарисовать этот образ на Берлинской стене в сопровождении противоречивого эпитета. Данная картина является символом того, как искусство может быть выражением власти людей, способных изменить направление политики.
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