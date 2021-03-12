«Нет» по Макаренко: 4 способа продуктивно отказать капризному ребёнку

Великие говорили, что ребёнок - это глина, из которой родители могут слепить что угодно. Фрейд утверждал, что только до 5 лет формируется личность ребёнка, а после этого возраста корректировке она уже не поддаётся. Как продуктивно объяснить ребёнку, что такое «нет», расскажет данный материал, основанный на коллективном опыте детских психологов всего мира.
1. «Нет» работает только вместе с объяснениями, почему отказ
Приводите доводы. / Фото: psychologos.ru
Если ребенок не понимает, почему чего-то нельзя, то он будет требовать этого снова и снова до бесконечности. Говоря «нет», нужно назвать веские причины, которые ваш ребенок может понять. Однако учтите, что, когда ребёнок в стрессе из-за того, что ему не дают желаемого, долгие объяснения он не сможет воспринять. Поэтому формулируйте предложения коротко и на доступном ему языке. «Не могу это купить, так как пока мало денег. Когда будут деньги, куплю это. После. Обязательно куплю. Не сейчас».
2. Первое «нет» по конкретному вопросу должно быть сказано спокойным тоном, а не криком и истерикой
Будьие спокойны при первом отказе по вопросу, истерика с вашей стороны даст ужасные результаты. / Фото: ru.childdevelop.com.ua
Запрещать ребенку какое-либо действие в первый раз нужно спокойным уверенным тоном, с серьезным и одновременно капельку дружелюбным лицом. Важно, чтобы ребенок сразу усвоил, почему, например, нельзя рисовать на стенах фломастером. Если при первом «» вы будете орать на ребенка, это не сработает. Он из детского противоречия повторит свой антиподвиг ещё десятки раз. «Нельзя рисовать на обоях, потому что наклеить их стоит очень много денег, а значит никаких новых игрушек мы тебе купить не сможем очень долго», - говорит мама со спокойным лицом.
3. Когда отказываете, не врите ребёнку
Только правдивые обещания. / Фото: storyfox.ru
Родители часто говорят детям: «Нет, не сейчас». И у ребёнка в голове надолго теперь лишь один вопрос: «А когда?» Если вы не будете сдерживать свои обещания, у ребёнка могут возникнуть проблемы с доверием. Не врите вашему ребенку, не превращайте «нет, не сейчас» в «никогда». Это наносит мощные травмы. Дайте ребенку конкретную информацию, чтобы он мог понимать, сколько чего-то стоит ждать. Например: «Нет, не сейчас, малыш. Мы купим тебе это на день рождения/Новый Год/после зарплаты/на летних каникулах/ваш вариант/нужное подчеркнуть».
4. «Нет» для ребенка равно «нет» для всех членов семьи
Все заодно. / Фото: mamovediya.com.ua
Ваша покорная слуга приведёт пример из личного окружения. Сорокалетние родители запрещают своему тринадцатилетнему сыну сидеть в интернете, потому что там - цитируем старый анекдот - «мат, разврат и плохо». В то время они сами бесконечно возлегают на диванах в соцсетях в своих планшетах и новеньких смартфонах (в то время как у сына есть только купленный с рук БУ гаджет). Вводя ограничения для детей, обязательно оговаривайте и согласовывайте их с другими членами семьи, чтобы ваши позиции совпадали. В противном случае ребенок может начать манипулировать вами. Придерживайтесь установленных правил и сами. Если вы разрешаете ребенку есть только за кухонным столом, а сами перекусываете чипсами в гостиной на диване, ребенок скорее последует вашему примеру, чем вашему запрету.
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