Почему продавец «чистилки» может почистить жирную сковороду от нагара, а покупатель – нет

«Чистилка» для сковороды – бесхитростное устройство, по сути, специфическая щетка, один из самых популярных аксессуаров для кухни среди продавцов. Увидеть такие штуки можно на рынках, ярмарках, в магазинах и интернете. Очень часто можно увидеть, как те самые продавцы охотно демонстрируют эффективность данных щеток. Однако, стоит приобрести чудо-чистилку и попытаться использовать ее по прямому назначению, как у самих хозяев резко перестает что-то получаться. В чем же дело?
Почему нагар в рекламе так легко чистится? /Фото: potolokspec.ru.
Щетки для сковород на практике справляются с жиром и нагаром совсем не так быстро и легко, как это часто показывают в рекламных акциях. Средняя скорость очистки посуды при помощи такого приспособления составляет примерно 1 сковорода в год. Это, конечно, шутка, однако настоящий нагар очищается далеко не так легко и непринужденно. Как уже можно было догадаться, все дело в том, что коварные коммерсанты идут на одну хитрость в рекламных целях.
Готовится смесь на базе масла и соды. /Фото: spravki1.ru.
Дело в том, что нагар на демонстрируемых сковородках специальный, искусственный. Он не имеет ничего общего с настоящим нагаром, образующимся в результате готовки еды. Изготавливается нагар из нерафинированного подсолнечного масла, пищевой соды и некоторых другим компонентов. По итогу получается этакая «сметана» с характерным цветом. Она наносится на поверхность посуды, после чего сковорода остается сохнуть.
Настоящий нагар не чистится. /Фото: posudaguide.ru.
Со стороны выглядит все это как настоящий нагар. Некоторые продавцы даже отправляют сковороду на несколько минут в духовку, чтобы искусственный нагар выглядел достоверней. Однако на деле очистить его можно не то, что металлической щеткой, а даже ногтем! Запеченная субстанция все равно остается крайне хрупкой и податливой для механического воздействия. Вот и весь секрет!
Лучше всего ситуацию вообще не запускать. /Фото: svekrovi.net.
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