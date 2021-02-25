Музыкальные инструменты Celentano Woodworks

Гитары, укулеле, банджолете и мандолины – все эти инструменты компания Celentano Woodworks выпускает на любой вкус, с самым необычным дизайном, в том числе на заказ. Предлагаем ознакомиться с несколькими работами.



















































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