Что по бровям можно узнать о мужчине

Брови — это те черты лица, которые тяжело не заметить. Да, мы частенько не уделяем бровям особого внимания, а зря. Брови обрамляют наше лицо. Если у вас идеальный макияж, но при этом неухоженные брови — образ красотки будет разрушен.
Но что если посмотреть глубже? В Китае существует поверье, согласно которому, по бровям можно судить о здоровье человека, его характере, и даже о самочувствии его сестер и братьев.
Так, если у вас густые гладкие и длинные брови — это хороший знак. И наоборот, если у человека от природы тонкие, короткие и редкие брови — это не сулит ничего хорошего.
Согласно китайскому поверью, брови и пространство между ними называется дворцом братьев и сестер. По состоянию бровей и кожи между ними можно судить об отношениях между вами и вашими братьями и сестрами, а также об их здоровье и благополучии.
Мужские брови
Однако брови тоже бывают разные. Например, обладатели густых и толстых бровей обычно очень дотошны, внимательны к деталям и хорошо справляются с ситуациями, когда от них требуется, делать несколько дел одновременно. Что же касается пушистых бровей, то люди с такими бровями активны, постоянно размышляют о чем-либо, а все мысли и идеи надежно хранятся в их голове, а не вылетают из нее через пять минут после появления. Люди с тонкими бровями, в свою очередь, умны и предпочитают делать дела по порядку, не отвлекаясь; они не настолько страстные, те, кто имеет пушистые брови.
Если брови длинные, это свидетельствует о том, что у человека много братьев и сестер, и наоборот — если брови короткие, это говорит об отсутствии братьев и сестер или о том, что их немного. Светлые брови также говорят об отсутствии братьев и сестер, а еще о том, что человек не здоров, и ему не хватает жизненных сил. В случае если брови настолько светлые, что их не видно (мы не говорим об альбиносах), знайте: перед вами человек с холодным сердцем.
Если же говорить о форме бровей, то, например, брови с изломом, говорят о том, что их носитель очень ответственно относится к своему делу и ждет такого же делового отношения от окружающих. Такие люди обычно лидеры по натуре.
Пространство между бровей также несет в себе информацию. Если оно темное, то человек, очевидно, болен или же его преследуют неудачи. Если брови близко посажены, это значит, что их обладатель эмоционален и слишком много думает о незначительных проблемах. При этом чем шире пространство между бровей, тем счастливее человек: если брови посажены широко, то их обладателю все в жизни будет даваться легко, и он будет получать помощь от окружающих. И наоборот — если брови посажены слишком близко, то человеку придется тяжело в жизни, потому что любого результата ему придется добиваться потом и кровью. Существуют даже рекомендации по расположению бровей у мужчин и женщин! Согласно китайским поверьям, именно такое расположение бровей сулит идеальный баланс между жизненными трудностями и помощью свыше. Итак, в идеале, брови должны располагаться на расстоянии, равном толщине двух пальцев у мужчин, полутора — у женщин.
Высокие брови выдают натуру великодушную и щедрую, но замкнутую. Такие люди всегда думают, прежде чем что-то сделать.
Высокие брови
И напротив, низкие брови говорят об амбициозности и нетерпеливости. Этот человек все старается сделать быстрее, что подкрепляется его способностью очень быстро работать с информацией.
Низкие брови
Люди, имеющие тонкие брови дугой, обычно открытые, мягкие, внимательные и гармоничные. Что же касается людей с прямыми бровями, то они так же очень амбициозны, прямолинейны и имеют деловую жилку.
Прямые брови
Брови, образующие дугу, по форме напоминающую треугольник, указывают на человека нетерпеливого, с амбициями. Такие люди тоже лидеры по натуре, но они не слишком постоянны в своих увлечениях.
Брови в виде треугольной дуги
Восходящие брови или брови “домиком” говорят об ответственности и заботе. Их обладатели нуждаются в обществе, и, обычно, они сильнее привязываются в отношениях. Не очень хорошим знаком считаются брови, сросшиеся в одну: это значит, что человек обидчив и раздражителен. Ему сложно попросить прощения и прощать самому. Такие люди часто страдают бессонницей.
Сросшиеся брови
Различные повреждения и щербинки на бровях могут свидетельствовать о том, что вашему брату или сестре нездоровится, или у них что-то случилось. Так, если повреждение справа — проблемы у сестры, а если слева — у брата. Родинки или венки в области бровей могут предупреждать о проблемах с легкими. Если же имеются и родинки и вены, то, помимо легких, стоит проверить и печень. Если брови с возрастом продолжают интенсивно расти (особенно, после 40), это сулит долгую жизнь.
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