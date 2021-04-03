Что по бровям можно узнать о мужчине

Брови — это те черты лица, которые тяжело не заметить. Да, мы частенько не уделяем бровям особого внимания, а зря. Брови обрамляют наше лицо. Если у вас идеальный макияж, но при этом неухоженные брови — образ красотки будет разрушен.







Но что если посмотреть глубже? В Китае существует поверье, согласно которому, по бровям можно судить о здоровье человека, его характере, и даже о самочувствии его сестер и братьев.



Так, если у вас густые гладкие и длинные брови — это хороший знак. И наоборот, если у человека от природы тонкие, короткие и редкие брови — это не сулит ничего хорошего.



Согласно китайскому поверью, брови и пространство между ними называется дворцом братьев и сестер. По состоянию бровей и кожи между ними можно судить об отношениях между вами и вашими братьями и сестрами, а также об их здоровье и благополучии.



Мужские брови