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Стилисты раскрыли секрет нижнего белья для платьев, которые не каждая осмелится надеть

На красной дорожке звезды обычно стараются выделиться и привлечь к себе внимание. Например, про Беллу Хадид тут же заговорили, когда в этом году она появилась на Каннском кинофестивале в платье, едва прикрывающем интимные места.

И недавно модели Джулия Салеми и Дайан Мелло решили повторить успех Хадид на премьере фильма «Молодой Папа» на 73-м Венецианском кинофестивале. Девушки предстали в платьях с такими разрезами, которые в движении, скажем так, не оставляли ничего от женской скромности.

Стилисты раскрыли секрет нижнего белья для платьев, которые не каждая осмелится надеть

Белла Хадид на Каннском кинофестивале.

Стилисты раскрыли секрет нижнего белья для платьев, которые не каждая осмелится надеть

Итальянская модель Джулия Салеми.

Стилисты раскрыли секрет нижнего белья для платьев, которые не каждая осмелится надеть

Модель Дайан Мелло.

Стилисты раскрыли секрет нижнего белья для платьев, которые не каждая осмелится надеть

Певица Молли Кинг не испугалась холода в ноябре на премии British Fashion Awards и вышла в открытом платье поражать публику.

Стилист и модный обозреватель Наоми Истед рассказала, что не является фанатом подобного тренда, да и считает это по меньшей мере неудобным.

Стилисты раскрыли секрет нижнего белья для платьев, которые не каждая осмелится надеть

Популярная модель Кендалл Дженнер была одной из первых, кто не постеснялся показать чуть больше.

Наоми поделилась, что стилисты звезд всегда стараются сделать так, чтобы образы их клиентов разлетелись по мировым СМИ. То есть чем наряд откровеннее, тем лучше.

Стилисты раскрыли секрет нижнего белья для платьев, которые не каждая осмелится надеть

Хотя платья действительно подходят для самых смелых, не надо думать, что женщины шагают по красной дорожке без нижнего белья.

Оказывается, есть особые трусики для таких случаев, которые держатся, как нам показалось, на честном слове.

Стилисты раскрыли секрет нижнего белья для платьев, которые не каждая осмелится надеть

Стилисты раскрыли секрет нижнего белья для платьев, которые не каждая осмелится надеть

Трусики представляют собой лишенные бретелек клеящиеся полоски.

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