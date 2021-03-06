Как устроен поршневой двигатель высотой с четырехэтажный дом

Мало кто знает об этом монстре высотой с четырехэтажное здание. Wärtsilä 300 RT-flex96C – двухтактный низкоскоростной дизельный двигатель с турбонаддувом, который был разработан финским производителем Wärtsilä.
Подобная «крошка» предназначена для больших контейнеровозов, работающих на мазуте. Высота крупнейшей версии этого 14-цилиндрового движка составляет 13,5 метров, длина – 26,59 метра, а весит он более 2300 тонн. Крупнейший поршневой двигатель в мире вырабатывает ни много, ни мало – целых 80 080 кВт (107 390 л.с.). Эта 14-цилиндровая версия двигателя была введена в эксплуатацию в сентябре 2006 года на борту Emma Maersk — самого большого судна-контейнеровоза в мире.
Дизайн двигателя 300 RT-flex96C на самом деле имеет больше общего с железнодорожной техникой, поскольку в нем не используются распределительный вал, цепные распределительные механизмы, топливные насосы и гидравлический привод. Все это обеспечивает максимальную производительность при низких оборотах в минуту, тем самым сокращая расход топлива и уменьшая выбросы вредных веществ. Cмазка двигателя разделена: в цилиндрах и картере используются различные смазочные материалы.
При этом цилиндры смазываются постоянно, путем впрыска небольшого количества расходуемого смазочного материала.
Конфигурация: двухтактный дизельный двигатель с турбонаддувом, от 6 до 14 цилиндров.
Объем цилиндра:_____________________1 820 л на цилиндр.
Скорость оборотов двигателя:__________22-102 оборотов в минуту.
Среднее эффективное давление:________1,96 МПа при полной нагрузке.
Максимальная эффективность:__________85% нагрузки (1,37 МПа).
Средняя скорость поршня:_____________8,5 метра в секунду.
Удельный расход топлива:_____________171 гр/кВт-ч.
Мощность (кВт на цилиндр):___________до 5720 (кВт/ц).
Мощность общая:____________________80 080 кВт (108 920 л.с.).
Крутящий момент:___________________7 603 850 Нм при 102 оборотах в минуту.
Удельная мощность:__________________29,6 до 34,8 кВт на тонну.
Вес коленвала:______________________300 тонн.
Вес поршня:________________________5,5 тонн.
Высота поршня:_____________________6 метров.
Масса топлива за цикл (цилиндр):______160 г/ц при полной нагрузке.
«весь двигатель использует до 250 тонн топлива в день.
Здесь стоит вспомнить небезызвестный «Титаник», на котором были показаны последние на ту пору достижения в области морских технологий. «Титаник» был оснащен двумя четырехцилиндровыми паровыми машинами тройного расширения и паровой турбиной низкого давления низкого давления. Его поршневые движки работали на 75 оборотах в минуту и генерировали суммарно всего 55 000 лошадиных сил.
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