Вечный пол за три недели: хозяйка выложила мозаичное покрытие из 7,5 тыс. монеток

Творческие люди всегда найдут себе занятие для души, которое принесет не только удовлетворение, но и пользу. Еще 5 лет назад владелица ювелирной фирмы решила преобразить пол в прихожей, но вместо традиционных стройматериалов использовала 7,5 тыс. монеток разных годов выпуска. Ей понадобилось всего лишь 3 недели, чтобы ходить по деньгам в прямом смысле этого слова, ведь за годы эксплуатации мозаика ни чуточку не изменилась.
Келли Грэм из Лос-Анджелеса недавно поделилась своим интересным проектом в Facebook - мозаика для пола, сделанная из пенни. | Фото: facebook.com, © Camias Jewelry Designs/ buzzfeed.com.
Талантливый человек талантлив во всем. Эту прописную истину доказала Келли Грэм (Kelly Graham) - довольно незаурядная женщина, которая в своей жизни достигла и изменила многое. Начиная свою трудовую деятельность обычным машинистом, она смогла кардинально поменять свою жизнь и теперь имеет свою собственную ювелирную компанию Camias Jewelry Designs.
Обычная напольная плитка в прихожей наскучила креативной хозяйке. | Фото: mymodernmet.com.
Привыкшая экспериментировать и делать все своими руками, она решила обновить пол в прихожей, поскольку обычный кафель порядком уже надоел.
Несколько дней Келли ходила в банк, чтобы поменять 75 дол. на монетки достоинством 1 пенни. | Фото: wsbuzz.com.
До начала своего эксперимента женщина поменяла 75 дол. на монетки номиналом 1 цент. Естественно в этой груде копеек были деньги разного года выпуска, соответственно и цвета, и фактуры, поэтому Келли Грэм пришлось разделить их на три кучки. «Среднего возраста» монет оказалось меньше всего, поэтому было решение их использовать в качестве заполнения некоторых участков, чтобы в итоге получить не простую россыпь монет, а полноценный рисунок.
Для создания мозаики из монет достаточно будет иметь копейки, герметик и минимальный набор инструментов. | Фото: lifter.com.ua/ facebook.com, © Camias Jewelry Designs.
Чтобы создавать геометрические рисунки или оригинальные узоры монеты нужно разобрать по цвету. | Фото: intex-press.by.
Важно! Этот способ создания мозаики наиболее сложный, ведь нужно обладать большой усидчивостью, иметь творческие наклонности и художественный вкус.
Поскольку у ювелира подобные качества на высоте, ей без проблем можно было начинать создавать именно такой дизайн. Хотя сама Келли с улыбкой признается: «Рисунок складывался спонтанно, по ходу дела, и поэтому можно заметить несколько изменений в шаблоне во время процесса укладки монет. Мне потребовалось три недели, чтобы закончить закрепление пенни, поэтому у меня было достаточно времени, чтобы передумать (а я делала это часто)».
Чтобы пол получился красивым и прочным, понадобится еще усидчивость и терпение. | Фото: intex-press.by/ static.boredpanda.com.
Несмотря на спонтанность, женщина придерживалась строгих геометрических линий, создавая своеобразный ковер из копеек, изменяя рисунок лишь цветовой палитрой. Для того, чтобы цвет хорошо играл и отражался на поверхности, она укладывала монеты лицевой стороной вверх под одним и тем же углом.
Совет от авторов: Если решитесь на создание денежного пола, не стоит забывать, что поверхность основы должна быть ровной и идеально чистой.
Самой старой оказалась монета 1910 г. выпуска. | Фото: wsbuzz.com.
Для надежного закрепления копеек Келли использовала специальный герметик. Она аккуратно выдавливала столько клеящего материала, сколько требуется для надежного закрепления одной монетки. Несмотря на монотонность работы и постоянный контроль за геометрическим рисунком, такой творческий процесс принес удовольствие креативной даме, как она утверждает: «Это был необычный опыт, который мне был очень важен именно в тот период жизни».
После закрепления всех монет, образовавшиеся пролеты заполняются затиркой. | Фото: intex-press.by.
После того, как была приклеена последняя монета, мастерица принялась наносить специальную затирку, чтобы заполнить все пустоты между копейками и укромные уголки. На полное высыхание щедро втертого материала ушла целая неделя, после которой настал самый ответственный момент – покрытие УФ-полимерной смолой. Именно она создает суперкрепкое и прозрачно-глянцевое покрытие, которое является окончательным этапом отделки и герметизации поверхности пола.
На создание роскошной мозаики понадобилось 3 недели на укладку монет и 2 недели на то, чтобы затирка и УФ-полимерная смола высохли. | Фото: lifter.com.ua/ facebook.com, © Camias Jewelry Designs.
Если следовать инструкции к этой смоле и правильно ее наносить, то напольное покрытие получится идеально ровным и прочным, а это значит, что оно прослужит многие годы. В чем уже убедилась сама хозяйка, задумавшая этот мозаичный дизайн.
Теперь Келли работает над созданием монетной мозаики на фасаде камина в гостиной. | Фото: facebook.com/ © Camias Jewelry Designs.
Вдохновленная результатом Келли продолжает создавать новые мозаики, теперь она решила облагородить гостиную и камин. Несмотря на то, что отделку женщина только начала, она любезно поделилась и этими фотографиями.
Благодаря монетам и пол в гостиной приобретает фантастические очертания. | Фото: facebook.com/ © Camias Jewelry Designs.
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