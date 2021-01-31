Вечный пол за три недели: хозяйка выложила мозаичное покрытие из 7,5 тыс. монеток

Келли Грэм из Лос-Анджелеса недавно поделилась своим интересным проектом в Facebook - мозаика для пола, сделанная из пенни. | Фото: facebook.com, © Camias Jewelry Designs/ buzzfeed.com.

Обычная напольная плитка в прихожей наскучила креативной хозяйке. | Фото: mymodernmet.com.

на монетки достоинством 1 пенни. | Фото: wsbuzz.com. Несколько дней Келли ходила в банк, чтобы поменять 75 дол.на монетки достоинством 1 пенни. | Фото: wsbuzz.com.

Для создания мозаики из монет достаточно будет иметь копейки, герметик и минимальный набор инструментов . | Фото: lifter.com.ua/ facebook.com, © Camias Jewelry Designs.

Чтобы создавать геометрические рисунки или оригинальные узоры монеты нужно разобрать по цвету. | Фото: intex-press.by.

Чтобы пол получился красивым и прочным, понадобится еще усидчивость и терпение. | Фото: intex-press.by/ static.boredpanda.com.

Самой старой оказалась монета 1910 г. выпуска. | Фото: wsbuzz.com.

После закрепления всех монет, образовавшиеся пролеты заполняются затиркой. | Фото: intex-press.by.

На создание роскошной мозаики понадобилось 3 недели на укладку монет и 2 недели на то, чтобы затирка и УФ-полимерная смола высохли. | Фото: lifter.com.ua/ facebook.com, © Camias Jewelry Designs.

Теперь Келли работает над созданием монетной мозаики на фасаде камина в гостиной. | Фото: facebook.com/ © Camias Jewelry Designs.

Благодаря монетам и пол в гостиной приобретает фантастические очертания. | Фото: facebook.com/ © Camias Jewelry Designs.