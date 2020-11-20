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А вы уже готовы к главной распродаже года - Черная Пятница?!

Собирайте корзину и купоны на Алиэкспресс, чтоб не пропустить главную распродажу года

А вы уже готовы к главной распродаже года - Черная Пятница?!

Напомню, с 23.11.2020 по 28.11.2020 на #Аliexpress проходит распродажа приуроченная #BlackFriday!

Наполняете корзину уже сегодня, чтоб с 23.11 по 28.11 приобрести желаемый товар со скидкой.

Обувь, одежда, мелкая бытовая техника, медицинские приборы, смартфоны, компьютерные комплектующие, женские и мужские украшения и др.

Примеры скидок:


Зимние кроссовки Rax от официального магазина

А вы уже готовы к главной распродаже года - Черная Пятница?!

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Увлажнитель воздуха от Baseus

А вы уже готовы к главной распродаже года - Черная Пятница?!

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Портативный небулайзер для взрослых и детей

А вы уже готовы к главной распродаже года - Черная Пятница?!

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Кольцо из нержавеющей стали нормандский Викинг

А вы уже готовы к главной распродаже года - Черная Пятница?!

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А вы уже готовы к главной распродаже года - Черная Пятница?!

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А вы уже готовы к главной распродаже года - Черная Пятница?!Подписаться на мой Instagram

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