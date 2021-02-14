Почему корпусы советских телевизоров делали из дерева, а не из пластика

Телевизоры с деревянным корпусом долгое время выпускались и зарубежными компаниями / Фото: sega-16.com

Производство в Советском Союзе было настроено на выпуск деревянных корпусов / Фото: diletant.media

Даже после появления и использования пластмассы в изготовлении телевизоров советская промышленность работала по старой схеме / Фото: m24.ru

Страх перед солнцем или почему предпочтение отдавалось древесине

Корпус из дерева не позволял телевизору сильно нагреваться / Фото: naurok.com.ua

Несмотря на большую толщину дерева, рекомендовали ставить телевизоры подальше от солнечных лучей / Фото: ruspekh.ru

Проблема перехода от дерева к пластику в производстве телевизоров заключалась в недостаточности технического оснащения / Фото: rw6ase.narod.ru