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Зачем добавлять в белье уксус во время стирки

Добавьте 9% -ный уксус в список необходимых средств для стирки наряду со стиральным порошком и отбеливателем. Использовать это дешевое и универсальное средство можно почти для всего: начиная с пододеяльников и полотенец и заканчивая нижним бельем и одеждой для новорожденных.
Зачем добавлять в белье уксус во время стирки

Уксус освежает краски


Для повышения качества стирки добавьте в стиральную машину ½ стакана уксуса. Стиральный порошок будет работать намного эффективнее и лучше отстирывать, а уксус будет предохранять ткани от выцветания и растворять мыльный налет, который образуется на ткани из-за частых стирок и неправильной дозировки стирального порошка.

Его можно использовать вместо кондиционера для белья


Зачем добавлять в белье уксус во время стирки
Если добавить ½ стакана уксуса в отсек для кондиционера во время полоскания, он будет действовать не хуже кондиционера, смягчая ткани. Особенно хорошо использовать уксус для полотенец.

Он снимает статический заряд


Зачем добавлять в белье уксус во время стирки
Если одежда постоянно липнет к телу, поможет ½ стакана уксуса во время стирки.
В зависимости от того, какого результата вы хотите достичь: снять статическое электричество, смягчить ткани или отмыть саму стиральную машину, уксус можно добавлять в олюбой отсек стиральной машины и использовать в комбинации с порошком.

И мыльный налет


Зачем добавлять в белье уксус во время стирки

Уксусная кислота разрушает мыльный налет, который со временем образуется на одежде после нескольких стирок.
А наличие налета на полотенцах, простынях и пододеяльниках может раздражать чувствительную (особенно детскую) кожу и стать причиной аллергической реакции. Чтобы избавиться от налета, просто добавляйте в стирку стакан уксуса.

Уксус помогает снять шерсть домашних животных с тканей


Зачем добавлять в белье уксус во время стирки
Благодаря уксусу вещи не только перестают электризоваться и липнуть, он помогает также избавиться от налипшей на одежду шерсти. Залейте ½ стакана в стирку во время полоскания и это поможет эффективнее смыть с одежды налипшую шерсть.

Он действует как отбеливатель


Зачем добавлять в белье уксус во время стирки

Чтобы сохранить белизну и избавиться от желтых разводов на белой ткани, можно также использовать уксус. От желтых пятен поможет ½ стакана столового уксуса, добавленного в воду во время полоскания.

И пятноудалитель


Зачем добавлять в белье уксус во время стирки
Не расстраивайтесь, если разлили на любимую блузку кофе. Держите дома бутылку-спрей с уксусом. Им можно обрабатывать пятна от кофе, вина, шоколада или варенья. Нанесите уксус на пятно и оставьте на 10 минут. После этого можно будет постирать вещь, как обычно, не боясь что от пятна останутся какие-то следы. Уксус безопасен для тканей из хлопка и полиэстера. Если вы случайно испачкали одежду дезодорантом, налейте уксус на тряпочку и протрите пятно.

Уксус хорошо нейтрализует запахи


Зачем добавлять в белье уксус во время стиркиЗачем добавлять в белье уксус во время стирки

Уксус отлично помогает нейтрализовать запахи табака или плесени. Добавьте 1 стакан уксуса во время полоскания, и от запахов не останется и следа. С уксусом можно постирать шторы или диванные подушки, если кто-то курил в помещении.

Защищает вещи от окрашивания


Зачем добавлять в белье уксус во время стирки
Известно, что одежда из ярких тканей часто сильно линяет. Положили случайно красное полотенце вместе с остальным бельем? Ожидайте, что ваши носки и футболки станут после стирки розовыми. Если боитесь, что какая-нибудь вещь полиняет и окрасит другие ткани, замочите ее в уксусе на 15−20 минут перед стиркой.

Подходит для стирки деликатных вещей


Зачем добавлять в белье уксус во время стиркиЗачем добавлять в белье уксус во время стирки

Используйте уксус для стирки купальников или деликатного нижнего белья. Добавьте ¼ стакана в теплую воду и замочите вещи на 15−30 минут. Хорошо прополоскайте и повесьте сушиться.

Ухаживает за стиральной машиной


Зачем добавлять в белье уксус во время стирки
Чтобы на стенках и деталях машины не оседал мыльный и известковый налет, применяйте уксус. Машина будет в полном порядке, если один раз в месяц добавлять стакан уксуса в диспенсер для подачи порошка и запускать стандартную программу стирки без белья.
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Уксусстирка
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