6 способов, как отмыть желтизну с пластикового подоконника

Подручные средства быстро и эффективно очистят подоконник

1. Хозяйственное мыло

Кусковое мыло более концентрированное, чем жидкое / Фото: info-consult.ru

2. Уксусная кислота

Уксус справится не только с жиром, но и со ржавчиной / Фото: posudaguide.ru

3. Меламиновая губка

Не нужно использовать губку целиком, отрежьте небольшой кусочек / Фото: cdn.fishki.net

4. Мел и зубная паста

Абразивный состав лучше не применять на цветных поверхностях / Фото: squper.com

5. Сода и жидкое мыло

Сода и жидкое мыло избавят даже от застарелых пятен / Фото: julitta.ru

6. Порошок

Стиральный порошок и грязь удалит, и подоконник отбелит / Фото: serviceyard.net