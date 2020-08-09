Нужно ли обрезать хосты?

Хоста – это не просто растение, это самая настоящая палочка-выручалочка, которая будет уместна в саду любого стиля. Неприхотливость этого растения стала притчей во языцех, однако несмотря на это, некоторые аспекты его выращивания вызывают определенные вопросы.



Мы давно привыкли считать хосту растением исключительно декоративнолистным, а это значит, что в процессе ухода за ней все силы следует направить на мероприятия, которые простимулируют наращивание зеленой массы. Между тем, мало кто задумывается о том, что эти растения ценят не только за пышную листву, но и за эффектное цветение.

Из этого и возникает противоречие, которое разделило садоводов на два лагеря. Одни придерживаются мнения о том, что цветоносы хосты следует срезать, для того чтобы получить более пышный куст. Другие – категорически отказываются проделывать эту процедуру, мотивируя это тем, что обрезка нарушит жизненный цикл растения и станет для него серьезным стрессом, от которого оно может и не оправиться. Стоит также помнить о том, что цветущие хосты помогут расставить необходимые акценты и позволят хотя бы немного разнообразить участки, на которых выращивание других цветущих культур не представляется возможным.

Кто же в такой ситуации будет прав и существует ли единое руководство к действию, которое бы однозначно расставило все по своим местам?

Когда цветоносы хосты можно не удалять

Зачем нужно удалять цветоносы у хост

Когда и как удалять цветоносы хосты

Обрезать или не обрезать?

Ситуации, в которых цветоносы хосты лучше обрезать.

Как водится, мнения садоводов разделились. И хотя многие садоводы предпочитают избавляться от цветков хосты сразу, определенная часть любителей этих растений считает такую обрезку неоправданным расточительством.Вопреки распространенному мнению о том, что хосты высаживают исключительно ради их густых зеленых куртин, в последние годы среди садоводов начали набирать популярность красивоцветущие сорта этих растений. Немногие знают, что уже сейчас селекционерам удалось вывести сорта с махровыми цветками, например, Фуджи Ботан или Афродита.Есть среди хост и такие, которые могут порадовать не только эффектным внешним видом, но и необычно ароматным запахом. Они ведут свою родословную от произрастающей в Китае и Японии хосты подорожниковой. В условиях средней полосы представители этого вида зацвести не успевают, однако благодаря работе ведущих селекционеров, мы можем наслаждаться ароматом хост, выведенных на основе «восточной привереды».Например, миниатюрная (до 20 см) Айсд Лемон украсит сад светло-фиолетовыми колокольчатыми цветками и порадует легким ароматом сирени. Голубовато-зеленый гигант Блю Энджел удивит 125-сантиметровыми цветоносами с душистыми бледно-фиолетовыми цветками. Любителям жасмина придется по вкусу аромат, источаемый цветками хосты Роял Стандард.Эти и некоторые другие сорта хосты выводились специально для того, чтобы украшать сад не только пышной листвой, но и эффектным цветением, и поэтому удалять цветоносы у таких растений было бы как минимум странно.Впрочем, у любого правила есть исключения, и если цветки хосты оказались не такими красивыми, как вам представлялось, или же они просто не вписываются в дизайн композиции, то тогда имеет смысл подумать над тем, чтобы их обрезать.Ответ на вопрос, стоит ли срезать цветоносы хост, зависит от многих причин. На первом месте стоит возраст растения. У молодых двух-трехлетних хост цветоносы обрезают едва ли не в обязательном порядке для того, чтобы растение вначале смогло быстро восстановиться после пересадки, а затем направило все свои силы на наращивание зеленой массы, не растрачивая питательные вещества на цветение и вызревание семян.Второй по важности пункт, который следует учитывать, принимая решение о том, удалять цветки хосты или нет, это сортовая принадлежность растения, а точнее, скорость, с которой оно разрастается. Так, например, гигантские хосты ( Блю Мамонт, Джейд Каскад, Дино и др.) или разновидности с вариегатной окраской листьев (Оранж Мармелад, Пандора Бокс, Смэшер и др.), как правило, имеют низкую скорость нарастания. «Неспешность» последних связывают с тем, что в светлых частях растения содержится меньше хлорофилла, что в сочетании с неблагоприятными факторами (жаркая погода, дефицит влаги) приводит к замедлению роста. Удаление цветоносов у медленно растущих хост поможет растениям сэкономить силы для наращивания новых розеток.Хосты относятся к той редкой категории растений, которые не часто страдают от вредителей, однако случается, что на цветках хосты поселяется тля. И уже в такой ситуации от цветоносов лучше избавиться, поскольку, во-первых, тли очень быстро портят внешний вид цветущего растения, а, во-вторых, они могут легко перекинуться на другие культуры.Скорость разрастания хост зачастую определяется не столько уходом и условиями окружающей среды, сколько генетическими качествами. Ситуации, когда растение, обитающее в цветнике годами, имеет вполне здоровый и крепкий вид, однако не спешит разрастаться, встречаются часто. Обычно это происходит из-за того, что владелец просто-напросто не узнал, к какой категории скорости роста относится конкретный сорт растения.Рассматривая тему удаления цветков хост, следует обязательно учесть тот факт, что независимо от того, используется растение как красивоцветущее или исключительно как декоративнолистное, отцветшие цветоносы лучше удалять практически сразу. Исключение составляют случаи, когда садовод планирует собрать семена для последующего размножения.Если вы не планируете оставлять цветоносы, то избавляться от них лучше как можно раньше, пока они не успели окрепнуть, хотя и более поздняя обрезка на здоровье растений никак не отразится. Обратите внимание, что цветонос удаляют не под корень, а оставляя 5-10-сантиметровый «пенек».Совершая операции по удалению цветоноса, следите за тем, чтобы инструмент, который вы при этом используете, оставался чистым. Хоста хоть и считается одним из самых неприхотливых и выносливых растений, однако и она может заболеть. Особенно опасным считается так называемый вирус хосты X, он передается через сок растений в процессе деления куста или обрезки листьев и соцветий. Даже если вам кажется, что ваши растения абсолютно здоровы, старайтесь не рисковать и обязательно дезинфицируйте инструменты, которые вы используете для работы.Как видите, однозначного ответа на этот вопрос нет, и в любом случае вам придется принимать это решение самостоятельно. Однако мы может обозначить точки опоры, которые помогут определить, насколько оправданным оно будет.молодые хосты;медленнорастущие сорта, т.е. хосты, которые генетически не способны наращивать большое количество розеток;не слишком презентабельный вид цветков;цветоносы любых отцветших хост независимо от их «декоративной специализации».Как видите, разрешение многих вопросов, которые, казалось бы, не имеют однозначных ответов, становится гораздо проще, если проблема рассматривается сразу с нескольких сторон.