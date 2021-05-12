7 ошибок, которые часто совершают при приготовлении овощей

Приготовление овощей и фруктов — это одна из основных операций, которая выполняется на кухне. Поэтому сложно представить, как тут можно ошибиться. Однако на самом деле довольно многие часто совершают критические погрешности в элементарных операциях с продуктами. Полезные советы от Novate.ru помогут сделать все правильно, улучшить вкус овощей и фруктов на кухне, а также максимально дольше сохранить их свежими и полезными в сыром и приготовленном виде.
1. Неправильное очищение фруктов и овощей
Для каждого продукта есть свой подходящий способ очищения. /Фото: infobae.com
Перед готовкой каждый раз приходится очищать фрукты и овощи от кожуры. Однако стоит убедиться, что для этого применяется наиболее эффективный метод. Неправильная чистка не только приводит к потере ценных съедобных продуктов, но и к потере лишнего времени. Для большинства продуктов лучше всего подходит овощечистка. С ее помощью можно быстро удалить кожуру с картофеля, моркови и огурцов, а также волокнистые пряди сельдерея. Овощечистка также отлично подходит для удаления кожуры с манго, но все же это не универсальный инструмент на кухне.
Например, она неэффективна в очищении продуктов с тонкой кожицей, таких как чеснок и имбирь. Чеснок лучше раздавить широкой стороной ножа или встряхнуть зубчики между двумя металлическими мисками. Кожица имбиря соскальзывает легко и быстро всего с одним движением обычной ложки. Избавиться от толстой кожуры, например тыквы может помочь микроволновая печь. Примерно через три минуты нахождения в микроволновой печи кожица легко отслаивается ножом для очистки овощей.
2. Неправильная нарезка овощей
Резать правильно — это искусство. /Фото: femina.wwmindia.com
Круглые овощи и фрукты — вид продуктов, с которым чаще всего допускаются ошибки. Ведь они так легко скользят по разделочной доске и смешаются, повышая риск травм на кухне. Лучший способ нарезать круглые овощи и фрукты безопасно — сразу создать плоскую поверхность для резки. Также необходимо согнуть пальцы не режущей руки так, чтобы большой палец находился за пальцами, а лезвие ножа плотно прилегало к суставам. Во время нарезки нужно удерживать овощ неподвижно, не касаясь лезвия кончиками пальцев.
3. Ранняя заготовка фруктов и овощей без учета окисления
Некоторые продукты можно подготавливать заранее, но некоторые — категорически нет. /Фото: fona.com
Предварительная нарезка фруктов и овощей — отличный способ сэкономить время на дальнейшем приготовлении среди недели. Однако это не лучший вариант, когда нужно сохранить вкус и цвет овощей. С богатыми антиоксидантами фруктами и овощами, такими как ягоды, капуста, брокколи или свекла проблем обычно не возникает. Эти продукты защищены от окисления и не меняют цвет, когда их разрезают. Однако совсем другая ситуация возникает с картофелем, яблоками, бананами, баклажанами, пастернаком, корнем сельдерея и авокадо. Как только их разрезают, обнаженная поверхность становится коричневой. Уменьшить потемнение довольно просто: смочив поверхность среза соком цитрусовых, или положив нарезанные овощи в воду, а фрукты — в подкисленную воду, смешанную с лимонной кислотой, соком цитрусовых или уксусом.
Полезный совет: Но лучший способ предотвратить окисление фруктов и овощей — это в первую очередь их своевременное приготовление, непосредственно перед готовкой или употреблением.
4. Подготовка овощей для приготовления еды слишком рано
Продукты имеют свои особенности и лучшие качества. /Фото: hips.hearstapps.com
Окисление — не единственная проблема, о которой нужно беспокоиться при предварительной нарезке фруктов и овощей. Слишком ранняя подготовка продуктов может привести к потере питательных веществ и общего качества под действием кислорода, света и тепла. Как только внутренняя часть фруктов и овощей становится открытой, витамины начинают разрушаться. Особенно чувствителен к внешнему воздействию витамин С, так как он может вытекать с жидкостью при нарезке продуктов.
Очищение и нарезка овощей также может увеличить риск их порчи. Оказывается, фрукты и овощи продолжают дышать после сбора урожая. Нарушение целостной оболочки изменяет скорость их «дыхания» и способствует выделению углекислого газа. В избытке этот элемент может изменить вкус и текстуру нарезанного продукта.
5. Нарезка овощей произвольным размером
Правильные размеры нарезанных кусочков могут улучшить блюдо. /Фото: adashofmegnut.com
Нарезка овощей на идеально одинаковые кусочки может показаться лишней тратой времени. Однако этот важный аспект имеет огромное значение для правильного приготовления блюда. Однородные кусочки готовятся более равномерно. Это относится к овощам, приготовленным на сковороде и на плите, а также к овощам, запеченным на противне. Все, что нарезано очень маленькими кусочками, например, фарш, маленькие кубики, приготовится быстрее. Если смешать и с кусочками более большого размера, то к моменту приготовления вторых, первые сгорят.
Единственная причина нарезать овощи на разные размеры — целенаправленно. Нарезка продуктов для длительного приготовления, таких как картофель, на маленькие кубики, а брокколи — в больших соцветиях, гарантирует, что они будут готовиться с одинаковой скоростью.
6. Избавление от кожуры, стеблей и ботвы овощей, богатых питательными веществами
Нужно использовать все преимущества продуктов. /Фото: genesishealthclubs.com
Конечно, некоторые виды кожуры несъедобны, но стоит дважды подумать, прежде чем чистить морковь, огурцы, картофель или имбирь. Возможно, это самая полезная часть этих продуктов. В целом кожура содержит самую высокую концентрацию витаминов, минералов и антиоксидантов, и в кожуре содержится до 30 процентов растительной клетчатки. Эта клетчатка не только полезна для здоровья пищеварительной системы, но также помогает дольше чувствовать сытость. Стебли и ботва также часто содержат больше питательных веществ, чем сам овощ. Из таких «отходов» тоже можно готовить блюда, например гарнир из обжаренной зелени, соусы, или добавки для жаркого, салата.
7. Неправильное приготовление овощей
Любой овощ нужно готовить правильно. /Фото: i2.wp.com
Каждый овощ полон витаминов, минералов и антиоксидантов, но чтобы получить их, нужно приготовить продукты правильно. Некоторые овощи, например, картофель, грибы, шпинат, спаржа и брюссельская капуста содержат водорастворимые витамины, в том числе витамины B и C. Кипячение этих овощей приводит к попаданию витаминов в воду для приготовления пищи. Если не планируется употреблять жидкость как в случае с супом, эти витамины будут потеряны. Вместо этого лучше приготовить эти овощи на пару или в микроволновой печи, чтобы сохранить в них питательные вещества. С другой стороны, жирорастворимые витамины A, D, E и K лучше усваиваются организмом, когда они приготовлены в жире. Приготовление картофеля, листовой зелени, такой как капуста, брокколи в жире при обжаривании, делает овощи более питательными, чем если бы они были приготовлены в воде.
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