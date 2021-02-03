«Балтиец»: для чего и для кого в СССР создавался загадочный пистолет

Тульский Токарев в целом неплохо проявил себя в годы Второй мировой войны. Однако, уже во время первых же зимних боев ряд недостатков данного оружия дал о себе знать. Подвижные части ТТ банально примерзали друг к дружке в сильные морозы, что фактически делало оружие бесполезным. Проблему нужно было решать. Пока на местах справлялись всеми доступными подручными способами, в Ленинграде принялись за разработку принципиально нового пистолета, который получил название «Балтиец».
У ТТ был один страшный недостаток. |Фото: gp.by.
Устранять главный недостаток ТТ требовалось быстрыми темпами и желательно на стадии производства. В конце 1941 года адмирал Ю.Ф. Ралль - начальник штаба Балтийского флота нашел очень простой выход из этой ситуации. Командующий предложил взять достаточно удачный немецкий пистолет Walther PP и создать новый советский на базе его конструкции. Так началась история перспективного короткоствольного оружия для командующего состава РККА. Пистолет получил название «Балтиец».
За основу взяли Вальтер. ¦Фото: njgunforums.com.
По сути, «Балтиец» просто был скопированным и адаптированным для отечественного производства Walther PP. Отличались пистолеты не сильно. Даже патрон они использовали один и тот же 7.62х25 мм. Правда, такой же патрон использовал и легендарный ТТ. Первый же «Балтиец» неплохо показал себя на стрельбах, однако оказался слишком тяжелым, из-за чего страдала меткость. Оружие переработали и выпустили второй образец, который не превосходил по своим характеристикам оригинальный немецкий Walther PP или отечественный ТТ, однако решал главную проблему последнего – не замерзал на морозе.
Собрали таких всего 14. |Фото: Pinterest.
Произведен «Балтиец» был всего одной малой партией в количестве 15 штук. Правда, 15-й пистолет собрали не до конца, так как куда-то исчезли некоторые запчасти для его сборки. На этой почве случился настоящий скандал. Учитывая, что дело происходило в годы войны, да еще и на оборонном предприятии, без расследования такое происшествие оставлять было нельзя. Несмотря на все это, создание нового пистолета имело огромный пропагандистский положительный эффект в первую очередь для самих ленинградцев. На короткий срок «Балтиец» стал одним из символов того, что город продолжает сражаться и жить несмотря на блокаду.
Сегодня осталось только 3 таких. |Фото: desertfish.be.
И все же в массовое производство новый пистолет пускать не стали чисто по экономическим соображениям. Предприятия Ленинграда были слишком сильно нагружены оборонными заказами родного Отечества, чтобы добавлять к ним еще и пистолеты. На вооружение «Балтиец» так и не приняли, а первая партия стала единственной. Пистолеты были подарены армейскому и флотскому руководству Ленинграда. Товарищам офицерам в зимний период войны пришлось и дальше вкручиваться при помощи подручных средств, старого и трофейного оружия. До наших дней из 14 готовых пистолетов сохранилось только три. Все они сегодня хранятся в Центральном Военно-морском музее Санкт-Петербурга.
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