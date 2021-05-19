Рацион от забывчивости: что нужно есть для ясности ума и крепкой памяти

Рассеянность, невозможность сконцентрироваться на поставленной задаче и проблемы с запоминанием информации знакомы каждому человеку. В попытках активизировать мозг и повысить эффективность работы нашего «бортового компьютера» многие устремляются в аптеки. Но не стоит спешить за специальными препаратами, сначала стоит попробовать пересмотреть свой рацион. Ведь пища, которую мы едим, влияет на здоровье, в том числе и на работу мозга.
1. Чем рацион так важен для мозга
Правильный рацион – залог острого ума до глубокой старости. /Фото: images-na.ssl-images-amazon.com
Исследования ученых показали, что небольшая коррекция рациона способна существенно простимулировать умственную деятельность. А если постоянно «подпитывать» организм витаминами, нутриентами и микроэлементами, питающими мозг, то отличная память и острый интеллект сохраняются даже в почтенные годы. Продуктов, помогающих поддерживать ясность ума – много, поэтому сбалансировать питание так, чтобы оно было и полезно и вкусно, не составит труда.
2. Ухудшилось восприятие информации? Пробуем авокадо
Употребление авокадо полезно для профилактики болезни Альцгеймера. /Фото: youmatter.world
Авокадо – настоящий кладезь полезных веществ и антиоксидантов. Плод в большом количестве содержит витамин Е и жирные кислоты омега-3, а эта комбинация обладает удивительным эффектом – противостоять болезни Альцгеймера и даже обращать ее вспять на ранних стадиях проявления. Кроме того, регулярное употребление авокадо в пищу приводит в норму кровяное давление, а оно напрямую связано с когнитивными функциями. Поэтому включение этого плода в рацион помогает и давление нормализовать, и улучшить работу мозга.
3. Мысли путаются? Орехи спешат на помощь
Орехи – превосходная замена кондитерским изделиям. /Фото: i.dailymail.co.uk
Практически все виды орехов – от грецких и фундука до фисташек и миндаля буквально упакованы веществами, полезными для мозга: жирными кислотами (омега-3, омега-6), железом, фосфором, фолиевой кислотой, витаминами Е и В6. Кроме того во многих видах орехов содержится большое количество тиамина и магния, улучшающих память, а бразильские орехи – богатейший источник селена, благоприятно воздействующего на кровоснабжение мозга.
Полезный совет от Novate.ru: Орехи – продукт полезный, но тяжелый для организма. Дневная норма ядрышек – не более 50-100 грамм и их нужно правильно употреблять. Орехи хорошо добавлять в каши, салаты или другие блюда, посыпать сырные нарезки.
4. Появилась забывчивость? Выручит шпинат
Шпинат – настоящий чемпион по витаминам. /Фото: mobile-cuisine.com
Листики шпината – поистине неиссякаемый источник веществ для стимуляции мозговой деятельности. Фолиевая кислота, витамины В6 и В12 – эта триада в компании с железом помогает улучшить и натренировать память. Исследование, проведенное университетом Раш, показало, что люди, которые в течение 5 лет ежедневно употребляли шпинат, обладали лучшими когнитивными способностями, чем те, кто были моложе их на 10 лет.
Важная рекомендация: Шпинат содержит щавелевую кислоту и пурины, из-за чего имеет и противопоказания. Его нельзя употреблять при наличии проблем с почками, печенью и ряде других заболеваний.
5. Как насладиться десертом и дать пищу мозгу? Съесть горький шоколад
Горький шоколад – правильное угощение для уставшего мозга и отличный антидепрессант. /Фото: cdn2.hercampus.com
Особенность горького шоколада – насыщенность флавонолами, магнием, антиоксидантами и другими полезными компонентами благодаря высокой концентрации какао-бобов. Эти вещества стабилизируют давление и улучшают кровоснабжение, что прямо влияет на когнитивные функции, то есть способность воспринимать, анализировать и запоминать информацию. Кусочек шоколадной плитки помогает мозгу взбодриться и зарядиться новыми силами.
6. Одолевает лень? Завариваем чашечку зеленого чая
Чашечка зеленого чая по утрам – отличная альтернатива кофе. /Фото: focus7shot.com
Чувство обессиленности в сочетании с ленью часто вызвано нехваткой кахетинов. Восполнить их запас поможет чашечка хорошего зеленого чая. Он оказывает очень благотворное влияние на мозг: с одной стороны стимулирует умственную деятельность, с другой – помогает избегать перегрузок, быстро переходя в щадящий режим. Это мощный антиоксидантный напиток, который также способствует потере жира и снижает риск развития рака.
7. Капуста: как много в этом слове для мозга нашего слилось
Капуста полезна и для мозга, и для поддержания фигуры в тонусе. /Фото: organicfacts.net
Все виды капусты содержат множество полезных веществ для организма, в том числе и для мозга.
Морская капуста «подпитает» йодом, успокаивая нервную систему, брюссельская поделится дииндолиметаном, который выводит свободные радикалы, а красная – полифенолами, способствующими профилактике болезни Альцгеймера.
8. Помидоры: еще один боец с забывчивостью
Томаты – это вкусно и полезно для памяти. /Фото: snaped.fns.usda.gov
Томаты в большом количестве содержат ликопин – мощный антиоксидант, защищающий клетки от разрушительного воздействия свободных радикалов. Употребление в пищу помидоров – еще одно звено на пути профилактики деменции.
9. Шалфей: красота и для глаз, и для вкуса, и для ума
Шалфей не только красив, но и полезен. /Фото: gilmour.com
Шалфей – красивое растение, украшающее сад, лекарственная трава, а еще ароматная специя. О его пользе для мозга еще в 1547 году упоминал английский ботаник Джон Джерард. Он говорил, что шалфей облегчает головную боль, укрепляет нервы и улучшает память. Современные исследования подтвердили его выводы.
10. Дары морей для интеллекта
Блюдо с креветками не только радует желудок, но и благотворно влияет на память. /Фото: dressings-sauces.org
Рыба содержит необходимые мозгу и организму в целом жирные кислоты, а морепродукты, такие как креветки и мидии богаты цинком, который очень важен для работы мозга. Исследования американских ученых показали, что у людей с высокими показателями интеллекта уровень цинка в крови выше, чем у тех, кто испытывает затруднения с запоминанием информации.
11. Маленькие семечки с большими возможностями
Семена чиа – богатый источник полезных веществ. /Фото: bulkyfoodsja.com
Конечно, список продуктов полезных для мозга, этим не исчерпывается. Это и курага, и ягоды, и бобовые, а также семечки. Тыквенные семечки по размеру небольшие, а семена чиа и вовсе маленькие. Но набором полезных веществ они упакованы с лихвой и содержат почти все микроэлементы, в которых нуждается мозг.
12. Какие продукты не любит мозг?
За отказ от фастфуда, тортов и пирожных мозг отблагодарит ясностью и остротой мышления. /Фото: res.cloudinary.com
Не секрет, что многие продукты вредны для фигуры и здоровья в целом. Для защиты умственных способностей желательно исключить из рациона или снизить до минимума потребление рафинированных углеводов, любых сладких продуктов и напитков, так как более высокий уровень сахара в крови увеличивает риск появления слабоумия. Кроме того, ученые обнаружили связь между потреблением насыщенных и транс-жиров и риском болезни Альцгеймера.
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