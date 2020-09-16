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Как исправить перекошенную дверь

Перекос дверей — одна из самых распространенных бытовых проблем, с которыми нам ежедневно приходится сталкиваться. Существует масса причин, из-за которых эта неприятность может произойти. А одной из самых частых из них является ничто иное, как деформация дверных петель.
И, откровенно говоря, в большинстве случаев вызов мастера — единственный верный способ решения данной проблемы. Впрочем, в отдельных случаях выровнять дверь запросто можно и без посторонней помощи, причем довольно быстро.

Как исправить перекошенную дверьО том, когда и как можно выравнивать перекошенные двери самостоятельно, редакция «Так Просто!» сегодня и расскажет. К слову, в конце статьи ты также сможешь найти дополнительную видеоинструкцию.

КАК ВЫРОВНЯТЬ ДВЕРЬ


Причины перекоса дверейОдной из причин перекоса дверей могут стать допущенные ошибки при ремонте. Случается, что слишком габаритную дверь вешают на две стандартные петли, когда по-хорошему надо было бы хотя бы увеличить их количество до четырех.
Дверь также может покоситься вследствие нарушения геометрии дверного проема. Так происходит, когда ремонт проводят в новострое, когда дом еще не успел просесть.

Как исправить перекошенную дверь

Если говорить о деревянных дверях, то разбухание полотна или коробки также относиться к причинам возникновения данной проблемы.
Излишняя влажность помещения приводит к деформированию древесины и нарушению конструкции. Чаще всего так происходит в старых домах, где давным-давно следовало бы заменить водопровод, но этого по какой-то причине не сделали вовремя.

Как исправить перекошенную дверь

Перекос у пластиковых дверей зачастую случается по причине того, что при установке их изначально криво прикрутили. Реже причиной может стать плохое качество материала, из которого они изготовлены.

Как исправить перекошенную дверь
Инструкция по выравниванию дверейЧтобы выровнять дверь необходимо первым делом определить причину возникновения перекоса. Если дело в неправильном монтаже, устранить проблему довольно просто. Всего-то и нужно, что прикрутить петли двери на новом месте.
Если же дело в том, что петли проседают, дверь стоит полностью заменить.

Как исправить перекошенную дверь
Когда дверь повело из-за слишком большого веса, ее необходимо снять с петель и добавить дополнительные крепления.
А вот в случае разбухания древесины процесс выравнивания двери может затянуться. В этом случае придется не только менять дверное полотно, но и полностью заменять коробку.

Как исправить перекошенную дверьВидеоинструкцию по устранению перекоса, как и обещали, оставляем здесь.


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