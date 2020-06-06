Как быстро устранить дыру в москитной сетке

Дыра в москитной сетке – это совсем не то, что хочется увидеть ранним утром подойдя к окну. Пробой в защите может легко стать местом проникновения жужжащих вредителей.

Еще хуже то, что рано или поздно сетка просто начнет расползаться, и даже маленькая дырочка с течением времени легко приведет к тому, что вся сетка придет в негодность. В такой ситуации остается только одно – выполнить ремонт. Благо, он не такой сложный, как может показаться.





Для того, чтобы быстро разобраться с дыркой в москитной сетке на окно, понадобится в первую очередь пистолет с горячим клеем. Если такого приспособления нет у вас, то наверняка удастся найти пистолет у кого-нибудь из друзей или знакомых. В наше время данный инструмент пользуется весьма большой популярностью. В самом крайнем случае – не грех его и купить, вещь в хозяйстве исключительно полезная.



Как уже можно было догадаться, заделывается дыра при помощи разогретого клея. Чтобы избавиться от прорехи, достаточно оставить небольшую каплю на поверхности сетки. Сделать это совсем не сложно. Просто разогреваем и выдавливаем субстанцию при помощи кнопки в небольшом количестве. Клей очень быстро остынет и засохнет. Выглядеть, как новая москитная сетка при этом конечно же не будет, однако функционал свой восстановит в полной мере.

Стоит также добавить, что пистолет вовсе не обязательно должен работать все время. Достаточно включить его на несколько минут и дать клейкому составу хорошенько нагреться. Сразу после этого пистолет можно смело отключать от сети и использовать некоторое время по прямому назначению. Видео: