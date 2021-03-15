6 ошибок начинающих поваров, с которыми им не светит шоу кулинаров

Было бы неплохо, если бы умение готовить приходило сразу, как только в руке оказывались нож и разделочная доска. Однако это так не работает. Кулинарный навык, как и любой другой, совершенствуется со временем, поэтому не стоит опускать руки после каждой неудачи. Novate.ru предлагает разобраться, какие ошибки чаще всего допускают начинающие повара и как их исправить.
Ошибка 1: Резать на маленькой разделочной доске
Резать овощи на маленькой доске неудобно. / Фото: lori.ru
Разделочная доска должна быть большой хотя бы для того, чтобы вам было удобно на ней работать. Согласитесь, гораздо комфортнее, когда вы можете нарезать все и сразу, а не порционно, постоянно перекладывая продукты в миску. Поэтому предлагаем просто сэкономить время и силы.
Также помните, что разделочных досок должно быть несколько, и в идеале – разного цвета, чтобы вы знали, для каких продуктов они предназначены. Так, например, нельзя сначала резать на доске сырую индейку, а затем овощи или сыр – в этом случае вы можете заразиться бактериями. По тем же причинам на одной поверхности не должны одновременно присутствовать мясо и рыба.
Ошибка 2: Не прогреваете сковороду
К холодной сковороде прилипает мясо. / Фото: family-cooking.ru
Не всегда хозяйки располагают достаточным количеством времени на готовку. В большинстве случаев они прибегают с работы и пытаются быстро сварить макароны, пожарить мясо, чтобы накормить членов семьи. Отсюда еще одна популярная ошибка начинающих кулинаров – класть продукты на холодную сковороду. Однако этого делать нельзя, иначе еда постоянно будет пригорать или тушиться, вместо того, чтобы жариться. Непрогретое масло также приносит мало пользы – продукты, которые находятся на сковороде, впитывают его на раз-два, вместо того, чтобы приобретать аппетитную корочку.
Проверить, можно ли приступать к жарке, очень просто: капните на сковороду, которая стоит на плите, немного воды. Если она быстро испаряется, значит, можно налить масло, равномерно его распределить и начинать готовить.
Обратите внимание: В случае со сковородой с антипригарным покрытием, лучше прогревать ее вместе с маслом, до тех пор, пока оно не начнет свободно растекаться по поверхности. Если наливать его в раскаленную посуду, есть риск повредить покрытие. И следите, чтобы масло не начало дыметь – это верный признак того, что вы его перегрели.
Еще один вопрос, с которым часто возникают сложности – количество масла. Если добавить слишком много, продукты его впитают и изменят свой вкус, слишком мало – начнут пригорать. Здесь важно самостоятельно следить за «поведением» продуктов, и в зависимости от этого регулировать количество масла.
Ошибка 3: Перегружать сковороду
Нельзя жарить на сковороде много овощей за раз. / Фото: povar.ru
Приготовить всего побольше и побыстрее – типичная история хозяйки. Однако здесь важно следить за своими действиями, чтобы не добиться абсолютно противоположного результата. Дело в том, что если добавить на сковороду или противень слишком много продуктов, чтобы они лежали вплотную друг к другу, еда будет готовиться намного дольше положенного срока. Кроме того, вкус и консистенция блюда оставит желать лучшего. Например, мясо получится тушеным, а не жареным, овощи превратятся в кашу. Чтобы такого не произошло, готовьте в нескольких сковородах, жарьте порциями или просто возьмите емкость побольше.
Ошибка 4: Кладете мало соли и специи
Если положить мало соли, блюдо будет пресным
Эти ингредиенты очень важные в процессе приготовления любого блюда, так как они подчеркивают вкус продуктов и помогают им раскрыться по-новому. Однако новички нередко боятся класть их в достаточном количестве, так как переживают, что ужин будет безвозвратно испорчен. Если вы замечаете, что блюда получаются слишком пресными, попробуйте положить чуть больше соли. Кстати, чтобы она распределилась равномерно, держите руку не вплотную к еде, а чуть выше над ней.
Со специями примерно та же ситуация: если правильно подобрать пряности, то вкус блюда изменится до неузнаваемости. Главное – следить, чтобы агрессивные приправы не перебивали, а подчеркивали вкус. К сожалению, не существует единого правила, которое помогло бы рассчитать идеальное количество специй для каждого блюда – именно поэтом в рецептах часто советуют добавлять «на глаз» или «по вкусу». Единственный вариант – учиться методом проб и ошибок, ориентируясь на свои предпочтения и пробуя блюдо в процессе готовки.
Ошибка 5: Вы боитесь рискованных сочетаний
Тыквенное пюре с беконом вкусное, несмотря на странное сочетание
Изо дня в день готовить одни и те же блюда из привычных ингредиентов – это просто, но скучно. Гораздо интереснее экспериментировать и пробовать неожиданные сочетания, которые смогли бы взорвать вкусовые рецепторы. Вспомните про пиццу с ананасами, шоколад с перцем тыквенный суп с беконом и другие нестандартные блюда. На первый взгляд эти блюда кажутся странными, а сочетания продуктов – непонятными, однако вкус получается божественным. Также не бойтесь пользоваться необычными кулинарными лайфхаками, по типу соли в выпечке или сахара в томатной пасте – все это делается для полноценного раскрытия вкуса.
Ошибка 6: Делать все строго по рецепту
Рецепт из книги можно дополнить по своему усмотрению. / Фото: povarenok.ru
Рецепты полезны, как опытным поварам, так и новичкам, ведь они являются отличной возможностью отточить навыками и внести в свою кулинарную копилку новое блюдо. Однако кто сказал, что рецепт нельзя менять по своему усмотрению? Например, если в пирог нужно положить замороженную малину, но вы больше любите вишню, почему бы не внести коррективы в начинку? Не зря на форумах под рецептами блюд часто встречаются комментарии по типу: «Спасибо, получилось очень вкусно, только я заменила сыр на зелень».
Старайтесь с головой погружаться в процесс готовки, а не слепо доверять советам и рецепту. Не факт, что к рыбе подходят именно те специи, которые указаны в книге, или с мясом сочетается выбранный поваром гарнир. У вас должно быть собственное виденье блюда, и если вы перестанете механически следовать инструкциям, процесс готовки будет намного понятнее, легче и приятнее.
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