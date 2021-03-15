6 ошибок начинающих поваров, с которыми им не светит шоу кулинаров

Ошибка 1: Резать на маленькой разделочной доске

Резать овощи на маленькой доске неудобно. / Фото: lori.ru

Ошибка 2: Не прогреваете сковороду

ru К холодной сковороде прилипает мясо. / Фото: family-cooking.ru

Ошибка 3: Перегружать сковороду

Нельзя жарить на сковороде много овощей за раз. / Фото: povar.ru

Ошибка 4: Кладете мало соли и специи

Если положить мало соли, блюдо будет пресным

Ошибка 5: Вы боитесь рискованных сочетаний

Тыквенное пюре с беконом вкусное, несмотря на странное сочетание

Ошибка 6: Делать все строго по рецепту

Рецепт из книги можно дополнить по своему усмотрению. / Фото: povarenok.ru