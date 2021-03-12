Стивен Кинг и ещё 7 известных писателей, которые снялись в экранизациях своих книг

Камео – это роль, которую исполняет кто-то узнаваемый, известный публике; обычно он "играет" себя самого. Иногда в эпизоде мелькнет тот, без кого и фильма-то не было бы, поскольку не существовало бы книги, которая легла в его основу. Какими бы мотивами ни руководствовался писатель при выходе на съемочную площадку фильма по своему произведению, а для зрителей и читателей такой опыт становится любопытным, ведь дает возможность воочию увидеть того, кто раньше прятался за строчками книжных бестселлеров.
1. Джанни Родари
Джанни Родари и фильм «Чиполлино»
Итальянский сказочник Джанни Родари сыграл рассказчика в экранизации самого, пожалуй, знаменитого его произведения – «Чиполлино». Советский фильм 1973 года, снятый режиссером Тамарой Лисициан, открывался прологом, в котором зритель знакомился со сказочником в сером костюме. Это и был Родари. Вместе с писателем в «Чиполлино» снялась его дочь Паола.
2. Курт Воннегут
Курт Воннегут в фильме «Снова в школу»
Курт Воннегут – американский писатель, которого считают одним из самых значительных из работавших в XX веке. Ему пришлось пережить и Великую депрессию, и самоубийство матери, и Вторую мировую, и плен.
Воннегут несколько раз принимал участие в съемках фильмов по своим книгам. В комедии «Снова в школу» Воннегут играет сам себя, его нанимает герой для написания реферата на тему творчества… Курта Воннегута. Работа впоследствии оказывается раскритикованной учителем, который счел ее совершенно не согласующейся с творчеством писателя.
Камео Воннегута можно увидеть и в фильме «Мать-тьма», там он – грустный старик-прохожий, а еще – в кинокартине «Завтрак для чемпионов», где писатель играет режиссера рекламного ролика.
3. Джон ле Карре
Джон ле Карре, мужчина, стоящий со стаканом в руках, в фильме «Шпион, выйди вон»
Джон ле Карре, настоящее имя которого – Дэвид Джон Мур Корнуэлл, известен как автор шпионских романов, причем писатель совершенно не признает бондиану, считая приключения агента 007 «фальшивыми». У ле Карре есть право на собственное суждение: в свое время он служил в британской службе МИ-6, откуда и почерпнул материал для своих книг.
В экранизации романа «Шпион, выйди вон», вышедшей под таким же названием, писатель исполняет роль гостя на рождественской вечеринке все в той же Ми-6. Съемки и сам фильм экс-агенту понравились, тем более что актерский состав включал и Бенедикта Камбербэтча, и Колина Ферта, и Тома Харди, и многих других звезд, включая и российских – Светлану Ходченкову и Константина Хабенского.
4. Питер Бенчли
Питер Бенчли в фильме «Челюсти», роль репортера
Питер Бенчли написал роман «Челюсти» в 1974 году, и почти весь год произведение продержалось в списке бестселлеров. Вскоре после книги появился и фильм, режиссером которого выступил Стивен Спилберг. Киноверсия существенно отличалась от первоначальной истории, акцент сместился с разгадки тайны на собственно акулу, создатели фильма во всю использовали возможности монтажа и реквизита: для съемок была специально изготовлена бутафорская механическая акула.
В триллере «Челюсти» Бенчли досталась маленькая роль репортера с микрофоном. Но сам он со временем стал сожалеть о той жуткой славе, что получили благодаря его детищу белые акулы: эти существа, крайне редко нападающие на человека, стали объектом настоящего преследования, и писатель чувствовал ответственность за это.
5. Жаклин Сьюзен
Жаклин Сьюзен в роли женщины-репортера в фильме «Долина кукол»
Роль репортера, озвучивающего часть киносюжета, вообще для писателей довольно характерна – что, наверное, легко объяснимо - ведь это так близко к их главному занятию. Вот и Жаклин Сьюзен, автор знаменитой «Долины кукол» о трех девушках и их пути к славе, показалась на экране в образе представителя этой профессии. В фильме с одноименным названием она выступает в роли журналиста, освещающего самоубийство одной из главных героинь. «Долина кукол» появилась в кинопрокате в 1967 году – на следующий год после выхода книги.
6. Фредерик Бегбедер
Фредерик Бегбедер в фильме «99 франков» - справа
Писатель Фредерик Бегбедер успел в своей жизни побывать в разных ипостасях – был и критиком, и копирайтером, и ведущим телепередачи, и редактором – и все они были связаны с книгами, как и роль-камео Бегбедера, в фильме «99 франков», снятом по одноименному роману – лидеру продаж 2000 года во Франции. Фредерик появился сразу в трех образах: тусовщика на дискотеке, стюардессы и отражения героя в зеркале.
7. Стефани Майер
Стефани Майер в фильме «Сумерки»
Совсем небольшая, но все же роль была сыграна в фильме «Сумерки» писательницей, что создала вампирскую сагу, – Стефани Майер. На пять секунд камера поймала за ноутбуком посетительницу кафе, в котором встречаются героиня, Белла, и ее отец. А позже, в сцене свадьбы из «Сумерки. Сага: Рассвет» Майер можно узнать в образе гостьи, женщины в розовом платье.
Еще одна маленькая роль писательницы - «женщина в розовом» слева на переднем плане
8. Стивен Кинг
А вот рекорд по количеству появлений на экране среди всех писателей прочно удерживает король ужасов Стивен Кинг. Первая его роль была сыграна фильме 1982 года «Калейдоскоп ужасов». Кстати, там же снялся и сын писателя, Джо Кинг, впоследствии сам избравший литературную карьеру. Кинг вошел во вкус – и с тех пор регулярно радовал читателей появлениями в эпизодах – небольших, но ярких. В «Кладбище домашних животных» он сыграл священника, в «Лангольерах» - босса Крейга Туми. Из недавнего – роль продавца магазина в фильме «Оно-2».
Стивен Кинг в «Калейдоскопе ужасов»
Этот список писателей, попавших на экраны кинофильмов, разумеется, далеко не полный. В разное время и в разных кинокартинах появлялись и Чак Паланик, создатель «Бойцовского клуба», и Дэнни Уоллес – автор книги «Всегда говори «да», и Сергей Лукьяненко, снявшийся в «Дневном дозоре», и Уильям Питер Блэтти, написавший «Изгоняющего дьявола».
Стивен Кинг в сериале «Лангольеры»
Двигало ли всеми этими мастерами пера стремление к еще большей славе, желание совместно с режиссером дать жизнь новому произведению киноискусства, а может, жажда контроля над историей, которая теперь живет своей жизнью и писателю больше не подчинена?
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