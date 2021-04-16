10 знаменитых слов русского языка, которые известны во разных уголках планеты

1. Водка (Vodka)

Самый распространенный русский алкоголь и называют по-русски. /Фото: presents.gifts

2. Тайга (Taiga)

На наших просторах так много тайги, что ее во всем мирке так называют. /Фото: naurok.com.ua

3. Бабушка (Babushka)

Пожалуй, самый знаменитый образ русского фольклора за рубежом. /Фото: xakac.info

4. Борщ (Borscht)

Борщ в мире - растяжимое понятие, оказывается. /Фото: gastronom.ru

5. Интеллигенция (Intelligentsia)

Заимствованное слово пришло в мир именно из русского. /Фото: livejournal.com

6. Балалайка (Balalaika)

Одна из ярких ассоциаций с Россией в мире соответствующе и назвали. /Фото: mosconcert.com

7. Спутник (Sputnik)

Слово, известное всему миру уже больше 60 лет. /Фото: fishki.net

8. Матрешка (Matryoshka)

Легендарная русская кукла известна в мире и под своим названием. /Фото: russlandjournal.de

9. Мамонт (Mammoth)

Кто бы мог подумать, что и этого гиганта все называют по-русски. /Фото: naked-science.ru

10. Дача (Dacha)

Теперь некоторые загородные домики за границей нередко называют дачей. /Фото: ria.ru