10 знаменитых слов русского языка, которые известны во разных уголках планеты

В мире функционирует примерно пять тысяч языков, и совершенно невозможно представить, чтобы они не взаимодействовали между собой. И русский в этом отношении исключением не является. Поэтому нет ничего удивительного в том, что множество знакомых нам всем вещей называют знакомыми нам терминами. Вашему вниманию «десятка» знаменитых слов русского языка, которые известны во всех уголках планеты.
1. Водка (Vodka)
Самый распространенный русский алкоголь и называют по-русски. /Фото: presents.gifts
Пожалуй, трудно будет отыскать более популярное во всем мире русское слово, чем название легендарного сорокаградусного напитка. Сегодня водку производят во многих странах мира, но называют ее неизменно только ее исконным термином. Это и неудивительно, ведь, несмотря на то, что подобные алкогольные напитки можно найти в целом ряде национальных кухонь, такой популярности, как русская сорокаградусная, еще ни один из них не заимел.
2. Тайга (Taiga)
На наших просторах так много тайги, что ее во всем мирке так называют. /Фото: naurok.com.ua
Тайгой на отечественных просторах называют бескрайние леса, которыми гордиться российская Сибирь. Хотя и в других странах подобный природный пояс также можно найти, и названия у них свои есть. Однако чаще всего иностранные исследователи и агрономы, а вслед за ними и обыватели употребляют именно русское слово «тайга». И это несмотря на то, что в том же английском языке, есть слово Boreal Forest, которое дословно переводится как «бор».
3. Бабушка (Babushka)
Пожалуй, самый знаменитый образ русского фольклора за рубежом. /Фото: xakac.info
Как ни странно, но именно русское слово «бабушка» входит в список наиболее распространенных наших слов на планете. А благодарить за это нужно отечественный фольклор - его стараниями за границей прочно укоренился образ доброй пожилой женщины в пестром платочке. Именно поэтому сегодня словом «бабушка» нередко именуются рестораны русской кухни или магазины с сувенирами за рубежом.
4. Борщ (Borscht)
Борщ в мире - растяжимое понятие, оказывается. /Фото: gastronom.ru
Справедливости ради, следует отметить, что слово «борщ» является общим для всех восточнославянских языков, и именно отсюда этот термин проник в лексикон других народов мира. Вот только смысл его несколько иной: если у нас так называют конкретное блюдо с определенной рецептурой, то в остальном мире это слово используется практически всякий раз, когда необходимо именовать суп красного цвета.
5. Интеллигенция (Intelligentsia)
Заимствованное слово пришло в мир именно из русского. /Фото: livejournal.com
Еще одно слово, с которым не все так однозначно. Дело в том, что термин «интеллигенция» является заимствованием из латинского языка и исконно русским его назвать будет неправильно. Однако именно наша речь дала фундамент для распространения его по свету. Оказывается, британцы заимствовали это слово себе именно после знакомства с нашим языком, а после от них оно и стало появляться все в большем количестве наречий.
6. Балалайка (Balalaika)
Одна из ярких ассоциаций с Россией в мире соответствующе и назвали. /Фото: mosconcert.com
А вот со словом «балалайка» все как раз довольно просто. Слово действительно наше, а его распространению по другим языкам мира способствовал знаменитый стереотип, который откровенно раздражает многих наших соотечественников. Ведь кроме медведей на улицах и космонавта Гагарина, именно этот струнный музыкальный инструмент долгие годы является стойкой ассоциацией с русскими. Но все-таки один хороший момент в этом стереотипном мышлении иностранцев прошлого есть: вместе с термином, сама балалайка приобрела огромную популярность за рубежом.
7. Спутник (Sputnik)
Слово, известное всему миру уже больше 60 лет. /Фото: fishki.net
О русском слове «спутник» в мире узнали в конце пятидесятых годов прошлого столетия, когда СССР первыми на планете запустили в космос соответствующий аппарат. И хотя в том же английском языке существует слово Satellite, которое, собственно, и переводится, как «спутник», но и нашему слову там нашлось место. Так, есть такая фраза - «Sputnik Moment», и означает она период, когда человеку необходимо будет долго и тяжело работать.
8. Матрешка (Matryoshka)
Легендарная русская кукла известна в мире и под своим названием. /Фото: russlandjournal.de
Еще одно слово, которое попало за границу благодаря фольклору и русской народной традиции. Сегодня довольно часто в самых разных уголках планеты можно встретить магазины русских сувениров или рестораны русской кухни, которые называются «матрёшка». При этом в лексиконе иностранцев присутствует еще одно наименование этой знаменитой игрушке - в мире ее именуют просто «russian doll».
9. Мамонт (Mammoth)
Кто бы мог подумать, что и этого гиганта все называют по-русски. /Фото: naked-science.ru
Это кажется удивительным, но и слово «мамонт» является заимствованием из русского языка. Причем произошло это сравнительно недавно - в 1896 году, когда на территории Россиийской Империи во время строительства знаменитого Московского Шоссе были впервые найдены останки древнего животного. Правда, при заимствовании слегка изменилась орфоэпия слова: в английском языке в слове «мамонт» не выговаривается последний звук «т».
10. Дача (Dacha)
Теперь некоторые загородные домики за границей нередко называют дачей. /Фото: ria.ru
Это для нас дача зачастую ассоциируется с огородами или отдыхом с шашлыками. А вот иностранцы, хоть и переняли это слово, но со слегка измененным смыслом. Так, американцы и англичане не назовут каждый загородный дом «дачей», а вот небольшой коттедж в лесистой местности и, кстати, без огородов - вполне.
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