Жадно хватая последние остатки лета, люди спешат на юг или просто на речку, чтобы успеть насладиться еще теплыми лучами солнца перед грядущей осенью.



Идея этого материала проста: если место подходит для того, чтобы полежать в гамаке, то это место просто обязано быть расслабляющим, умиротворяющим, свежим и расположенным у воды. А окружающие пейзажи должны быть просто потрясающими.



Для тех, кто не вкусил силу лета в полной мере – 25 идеальных мест для того, чтобы полежать в гамаке.











Бора-Бора.







Отель в джунглях у реки Кваи, Таиланд.







Бора-Бора, Французская Полинезия.







Оханапекош, гора Рейнир, Вашингтон, США.







Мальдивы.







Английский залив, Ванкувер, Канада.







Бермуды.







Палаван, Западные Висайи, Филиппины.











Кауау, Гавайи.











Мальдивы.







Мальдивы.







Кауаи, Гавайи.







Мальдивы.















Нидо, Филиппины.







19. Кросс Крик, Утила, Гондурас.







Бора-Бора, Французская Полинезия.







Тамил Наду, Индия.







Бора-Бора, Французская Полинезия.











Уэстер, Фиджи.



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