С нами не соскучишься!

7 939 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

25 идеальных мест для того, чтобы полежать в гамаке

Жадно хватая последние остатки лета, люди спешат на юг или просто на речку, чтобы успеть насладиться еще теплыми лучами солнца перед грядущей осенью.

Идея этого материала проста: если место подходит для того, чтобы полежать в гамаке, то это место просто обязано быть расслабляющим, умиротворяющим, свежим и расположенным у воды. А окружающие пейзажи должны быть просто потрясающими.

Для тех, кто не вкусил силу лета в полной мере – 25 идеальных мест для того, чтобы полежать в гамаке.

25 мест идеальных для того, чтобы полежать в гамаке

25 мест идеальных для того, чтобы полежать в гамаке

Бора-Бора.

25 мест идеальных для того, чтобы полежать в гамаке

Отель в джунглях у реки Кваи, Таиланд.

25 мест идеальных для того, чтобы полежать в гамаке

Бора-Бора, Французская Полинезия.

25 мест идеальных для того, чтобы полежать в гамаке

Оханапекош, гора Рейнир, Вашингтон, США.

25 мест идеальных для того, чтобы полежать в гамаке

Мальдивы.

25 мест идеальных для того, чтобы полежать в гамаке

Английский залив, Ванкувер, Канада.

25 мест идеальных для того, чтобы полежать в гамаке

Бермуды.

25 мест идеальных для того, чтобы полежать в гамаке

Палаван, Западные Висайи, Филиппины.

25 мест идеальных для того, чтобы полежать в гамаке

25 мест идеальных для того, чтобы полежать в гамаке

Кауау, Гавайи.

25 мест идеальных для того, чтобы полежать в гамаке

25 мест идеальных для того, чтобы полежать в гамаке

Мальдивы.

25 мест идеальных для того, чтобы полежать в гамаке

Мальдивы.

25 мест идеальных для того, чтобы полежать в гамаке

Кауаи, Гавайи.

25 мест идеальных для того, чтобы полежать в гамаке

Мальдивы.

25 мест идеальных для того, чтобы полежать в гамаке

25 мест идеальных для того, чтобы полежать в гамаке

25 мест идеальных для того, чтобы полежать в гамаке

Нидо, Филиппины.

25 мест идеальных для того, чтобы полежать в гамаке

19. Кросс Крик, Утила, Гондурас.

25 мест идеальных для того, чтобы полежать в гамаке

Бора-Бора, Французская Полинезия.

25 мест идеальных для того, чтобы полежать в гамаке

Тамил Наду, Индия.

25 мест идеальных для того, чтобы полежать в гамаке

Бора-Бора, Французская Полинезия.

25 мест идеальных для того, чтобы полежать в гамаке

25 мест идеальных для того, чтобы полежать в гамаке

Уэстер, Фиджи.

источник

Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)


Ссылка на первоисточник
Обсудить

Картина дня

наверх