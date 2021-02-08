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Для чего советские солдаты и офицеры клали награды и звезды в стакан с водкой


Для чего советские солдаты и офицеры клали награды и звезды в стакан с водкой

Жизнь сотрудников любых силовых структур во все времена была связана с огромным риском для жизни, а потому даже наиболее просвещённые и образованные люди, задействованные в данной области, активно практиковали всевозможные народные ритуалы и традиции. Все это является неформальной частью жизни служивого человека. Одним из ярчайших примеров таких ритуалов можно смело считать «обмывание» званий и наград.

Награды для солдат имеют большое значение. |Фото: yandex.by.

Награды для солдат имеют большое значение. |Фото: yandex.by.

 

Спиртное и солдатско-офицерская среда были тесно связаны во все времена. Безусловно алкоголь не способствует поддержанию воинской дисциплины и откровенно вредит службе. Однако в тяжелых стрессовых ситуациях как не относись к «огненной воде», она зачастую остается единственным средством «эмоционального обезболивающего». А потому во все времена в армии пили, пьют и будут пить. Бороться с этим можно только наведением жесточайшей дисциплины и правильной организацией внутренней службы подразделения.
В армии алкоголь употребляли всегда и везде. |Фото: voenflot.ru.

В армии алкоголь употребляли всегда и везде. |Фото: voenflot.ru.

 

Вместе с тем, отношение к спиртному в армии всегда накладывалось на излишнюю ритуализированность жизни военного человека. А потому употребление алкоголя в войсках еще больше чем в гражданской жизни обрастало многочисленными традициями и приметами.
Так, например, во время прохождения службы в горячих точках при распитии спиртного принято поднимать не менее трех тостов, при этом третий раз алкоголь пьется молча, без слов и без чоканья за тех, кто не вернулся из боя – такая своеобразная минута молчания в память о боевых товарищах.
Военные люди очень суеверные. |Фото: yandex.kz.

Военные люди очень суеверные. |Фото: yandex.kz.

 

Похожим образом обстоят дела и с помещением боевых наград, а также офицерских звезд с погон в стаканы с водкой. Впервые эта традиция возникла еще во времена Российской Империи в среде отечественного офицерства. После революции ритуал перекочевал и в солдатскую среду. Наибольшую популярность он приобрёл в годы Второй мировой войны. Логика ритуального действа предельно проста: хотя алкоголь помогает человеку расслабиться – эмоционально очиститься, он неприятен на вкус. Спиртное чаще всего горькое, точно так же горька и солдатская доля – это и тяжести службы, и риск для жизни и потеря боевых товарищей. А потому и награды за службу должны пройти своеобразное очищение. Вроде как «клин клином вышибают».
Традиция дошла и до наших дней. ¦Фото: livejournal.com.

Традиция дошла и до наших дней. ¦Фото: livejournal.com.

 

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Для чего советские солдаты и офицеры клали награды и звезды в стакан с водкой

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Для чего советские солдаты и офицеры клали награды и звезды в стакан с водкойПодписаться на мой Instagram
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