С нами не соскучишься!

7 946 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Нина Усольцева8 апреля, 5:22
    Шутка для первого апреля.Как усложнить себ...
  • Homo Sapiens6 апреля, 14:08
    обожаю гладиаторские бои, жалею, что римляне их в конце концов запретили под давлением христанутых! Италия могла бы п...Гладиаторы: каким...
  • Виктория Иванова2 апреля, 16:26
    "Однажды она появилась в Нью-Йоркской академии искусств одетой лишь в бриллианты общей стоимостью 5 миллионов долларо...Мы просто не смог...

Вот что скрывается за женским великолепием. На эти фото даже больно смотреть!

Фотограф Джастин Бартелс (Justin Bartels) сделал серию снимков в рамках своего фотопроекта «Отпечаток», чтобы показать, на какие жертвы приходится идти женщине для того, чтобы выглядеть идеально.

Вот что скрывается за женским великолепием. На эти фото даже больно смотреть!

Вот что скрывается за женским великолепием. На эти фото даже больно смотреть!

Вот что скрывается за женским великолепием. На эти фото даже больно смотреть!

Вот что скрывается за женским великолепием. На эти фото даже больно смотреть!

Вот что скрывается за женским великолепием. На эти фото даже больно смотреть!

Вот что скрывается за женским великолепием. На эти фото даже больно смотреть!

Вот что скрывается за женским великолепием. На эти фото даже больно смотреть!

Вот что скрывается за женским великолепием. На эти фото даже больно смотреть!

Вот что скрывается за женским великолепием. На эти фото даже больно смотреть!

Вот что скрывается за женским великолепием. На эти фото даже больно смотреть!

источник

Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)


Ссылка на первоисточник
Обсудить

Картина дня

наверх