С нами не соскучишься!

7 959 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Ингерман Ланская
    идеями фикс академия наук совдепии была забита вплоть до гальюновСуперпроект СССР,...
  • Альбина Колесникова
    проект замечательный заслуживает внимания.детской сделали у...
  • Михаил Бутов
    Да-да-да. Легенду про фотоаппарат на Ту-4 слышал давным-давно, она и сейчас в ходу.5 легенд о советс...

Утопия, в которую хотелось верить: что обещала партия при наступлении коммунизма к 1980 году


Утопия, в которую хотелось верить: что обещала партия при наступлении коммунизма к 1980 году

XXII съезд КПСС стал легендарным в истории Советского Союза, ведь именно там Никита Сергеевич Хрущев впервые на всю необъятную страну заговорил о «рае на земле» к 1980 году - построении коммунизма. Партия во главе с генсеком считали этот процесс является «исторически неизбежным» и вовсю разбрасывались обещаниями о том, как СССР станет величайшим государством с идеальным обществом. Конечно, сегодня мы уже знаем, что подобные утопические желания нежизнеспособны. Вот только тогда в них искренне верили, хоть и недолго.

К 1961 году ситуация в советской стране несколько улучшилась, по сравнению с тяжелыми послевоенными годами: выросло качество жизни граждан, что проявлялось в увеличении зарплат и пенсий, повышении объемов потребления мяса, рыбы и молока. Кроме того, были сделаны заметные прогрессивные шаги в науке и технике. Все эти условия, помноженные на амбиции партии и лично Никиты Сергеевича Хрущева, позволили появиться Третьей программе КПСС - той самой, где говорилось о достижении коммунизма к 1980-му году.
После ХХII съезда партии в СССР всерьез решили строить рай на земле. /Фото: topast.ru

После ХХII съезда партии в СССР всерьез решили строить рай на земле. /Фото: topast.ru

 

Планы, намеченные в программе и декларируемые на съезде, были не просто амбициозными, а, по сути, утопическими: через двадцать лет Советский Союз должен был стать идеальным государством с высочайшим качеством жизни и величайшим народом.
Партийные деятели в тот период разбрасывались громкими лозунгами: «догнать и обогнать Америку!», обещали «самый высокий жизненный уровень по сравнению с любой страной капитализма» и «изобилие материальных и культурных благ».

Коммунизм рассматривался тогда так: высокий уровень научно-технического прогресса и увеличение производительности в промышленности и сельском хозяйстве должны были полностью удовлетворить основные потребности советских граждан, которые, в свою очередь, получили бы возможность развивать свои творческие и интеллектуальные способности, а также поддерживать свое физическое состояние на хорошем уровне.
1960-е были временем красивых лозунгов и утопических обещаний. /Фото: markimira.ru

1960-е были временем красивых лозунгов и утопических обещаний. /Фото: markimira.ru

Для воплощения грандиозных планов в жизнь, конечно, были намечены ряд пунктов, выполнение которых привело бы советский народ к вожделенному коммунизму. В первую очередь, это касалось необходимости ускорения научно-технического прогресса и технологический прорыва, а также многократного роста производительности труда - в 4-5 раз за 20 лет. Ведь без этих изменений воплотить в жизнь «рай на земле» было бы просто невозможно.

Кроме того, ставилось в задачи максимально улучшить качество жизни граждан и облегчить их быт. При коммунизме большая часть благ должна была перестать иметь какую-либо цену. Бесплатным собирались сделать практически все: от проезда в общественном транспорте до квартир. Жителям коммунистического рая не нужно задумываться о материальных благах - за них об этом подумала партия.
Справедливости ради, стоит сказать, что план по квартирам выполнить честно пытались. /Фото: prometej.info

Справедливости ради, стоит сказать, что план по квартирам выполнить честно пытались. /Фото: prometej.info

 

Вот только люди не очень-то и верили в наступление коммунистического рая. Время шло, а они продолжали отстаивать очереди, сталкиваться с бытовыми проблемами и выкручиваться из условий продовольственного дефицита. Поэтому на грандиозные планы КПСС смотрели довольно критично.

И время подтвердило этот скепсис. Темпы развития оказались медленнее, чем хотелось бы партии и лично Хрущеву. Кроме того, после его смерти наступила брежневская эра «развитого социализма», или «застоя», в котором государство застряло практически на двадцать лет. Поэтому к наступлению 1980 года практически никто не удивился отсутствию «рая на земле», а все амбициозные планы и обещания из предмета мечтаний превратились в объект для шуток и анекдотов.
Громкие лозунги стали частью анекдотов. /Фото: izbrannoe.com

Громкие лозунги стали частью анекдотов. /Фото: izbrannoe.com

 

Окончательную точку в истории коммунистического рая поставил, конечно, распад Советского Союза, но и после об утопический планах не забыли. Так, в 1998 году был проведен опрос среди бывших граждан СССР, в результате которого выяснилось, что чуть больше половины респондентов - 53% - верили в наступление коммунизма, но лишь 37% из них допускали возможность его прихода к 1980 году. Не верили в наступление советского рая 26% респондентов.

источник

Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:





Утопия, в которую хотелось верить: что обещала партия при наступлении коммунизма к 1980 году

И не забудьте:
Утопия, в которую хотелось верить: что обещала партия при наступлении коммунизма к 1980 годуПодписаться на мой Instagram
Ссылка на первоисточник
Обсудить
Ирина Салтыкова призналась, что жизнь с бывшим мужем была «адом»
Материал, выбранный редакторами МиртесенDooralei

Ирина Салтыкова призналась, что жизнь с бывшим мужем была «адом»

Читать
20 желаний. Глава 7 часть 3
Материал, выбранный редакторами МиртесенSvadba1000.ru

20 желаний. Глава 7 часть 3

МЧС предупредило жителей Московского региона о дожде с грозой и градом
Материал, выбранный редакторами МиртесенАргументы недели

МЧС предупредило жителей Московского региона о дожде с грозой и градом

ВВС Израиля усиливают воздушные атаки на сектор Газа
Материал, выбранный редакторами МиртесенАргументы недели

ВВС Израиля усиливают воздушные атаки на сектор Газа

«Отстаньте от России»: иностранцы остро отреагировали на очередной фейк Запада
Материал, выбранный редакторами Миртесен Politpuzzle.ru

«Отстаньте от России»: иностранцы остро отреагировали на очередной фейк Запада

Власти Казани готовят предложение по досрочному выходу на каникулы учеников гимназии №175
Материал, выбранный редакторами МиртесенОт личное мнение

Власти Казани готовят предложение по досрочному выходу на каникулы учеников гимназии №175

Охранник магазина выстрелил в ребенка на самокате в Москве
Материал, выбранный редакторами МиртесенОт личное мнение

Охранник магазина выстрелил в ребенка на самокате в Москве

Легкая добыча. В Омске высокий уголовник напал на учителя иностранных языков
Материал, выбранный редакторами Миртесенgorod55

Легкая добыча. В Омске высокий уголовник напал на учителя иностранных языков

Транзитные мечты Киева затерялись в степях Азии
Материал, выбранный редакторами МиртесенНародные Новости России

Транзитные мечты Киева затерялись в степях Азии

Включение США и Чехии в список недружественных стран объяснили
Материал, выбранный редакторами МиртесенТелеканал 360°

Включение США и Чехии в список недружественных стран объяснили

Пушков указал на связь между арестом Медведчука и падающим рейтингом Зеленского
Материал, выбранный редакторами МиртесенНародные Новости

Пушков указал на связь между арестом Медведчука и падающим рейтингом Зеленского

Политолог рассказал о мерах борьбы Израиля с героизацией нацизма в Европе
Материал, выбранный редакторами МиртесенФедеральное агентство новостей №1

Политолог рассказал о мерах борьбы Израиля с героизацией нацизма в Европе

Украина готовит манёвры «Сибриз», на которые каждый участник в среднем направит 1,1 корабля
Материал, выбранный редакторами МиртесенАргументы недели

Украина готовит манёвры «Сибриз», на которые каждый участник в среднем направит 1,1 корабля

Кровля бывшего хлебозавода загорелась в Татарстане
Материал, выбранный редакторами МиртесенНью Информ

Кровля бывшего хлебозавода загорелась в Татарстане

Футболиста Неймара обвинили в организации вооруженного нападения на политика в Бразилии
Материал, выбранный редакторами МиртесенПолитика Сегодня

Футболиста Неймара обвинили в организации вооруженного нападения на политика в Бразилии

Пушков объяснил, чего добивается Зеленский арестом Медведчука
Материал, выбранный редакторами МиртесенФедеральное агентство новостей №1

Пушков объяснил, чего добивается Зеленский арестом Медведчука

Израильский «Железный купол» перехватил вылетевший из сектора Газа БПЛА со взрывчаткой
Материал, выбранный редакторами МиртесенФедеральное агентство новостей №1

Израильский «Железный купол» перехватил вылетевший из сектора Газа БПЛА со взрывчаткой

Премьера российского фильма "Турист" в ЦАР окончилась праздничным салютом
Материал, выбранный редакторами МиртесенЭкономика сегодня

Премьера российского фильма "Турист" в ЦАР окончилась праздничным салютом

Минниханов призвал не героизировать нападавшего на казанскую гимназию
Материал, выбранный редакторами Миртесенinkazan

Минниханов призвал не героизировать нападавшего на казанскую гимназию

Круг силы и конфуз
Материал, выбранный редакторами Миртесенvtop21.ru

Круг силы и конфуз

Полная аудиозапись событий в казанской гимназии появилась в Сети
Материал, выбранный редакторами МиртесенНародные Новости

Полная аудиозапись событий в казанской гимназии появилась в Сети

На Украине планируют создать национальные кибервойска
Материал, выбранный редакторами МиртесенНА «Харьков»

На Украине планируют создать национальные кибервойска

В Израиле назвали число запущенных из сектора Газа ракет с 10 мая
Материал, выбранный редакторами МиртесенГлавные новости дня

В Израиле назвали число запущенных из сектора Газа ракет с 10 мая

Донбасс посетила делегация американских аналитиков
Материал, выбранный редакторами МиртесенЖурнал «Профиль»

Донбасс посетила делегация американских аналитиков

"Единая Россия" завершила прием заявлений на праймериз
Материал, выбранный редакторами МиртесенНародные Новости

"Единая Россия" завершила прием заявлений на праймериз

Рядом с МКС зафиксировали НЛО, которое похоже на объект с библейской картины
Материал, выбранный редакторами МиртесенФедеральное агентство новостей №1

Рядом с МКС зафиксировали НЛО, которое похоже на объект с библейской картины

В СевГУ прошла всероссийская конференция по вопросам кадастровой оценки
Материал, выбранный редакторами МиртесенЛента новостей Крыма

В СевГУ прошла всероссийская конференция по вопросам кадастровой оценки

В СНБО допустили обмен Медведчука на осужденных украинцев в России
Материал, выбранный редакторами МиртесенЖурнал «Профиль»

В СНБО допустили обмен Медведчука на осужденных украинцев в России

Президент Татарстана призвал жестко пресекать попытки романтизации казанского стрелка
Материал, выбранный редакторами МиртесенТелеканал 360°

Президент Татарстана призвал жестко пресекать попытки романтизации казанского стрелка

Картина дня

наверх