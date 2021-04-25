У кого самый длинный в мире язык?

Представляете язык длиной 50 сантиметров? Полметра! Его владелец легко может обхватить вашу руку и довольно тянуть к себе. А еще он единственный на планете может ковырять языком в ухе!!! Каково?!



Владелец этого сокровища, как вы уже наверное догадались, жираф. Именно жираф обладает самым длинным и продвинутым языком среди всех животных. Ну а то, что он нереальный милаха и вовсе говорить нечего!









Кстати, жираф — это почти олень, ну во всяком случае 15 млн лет назад было именно так, а потом каждый из них пошел своим эволюционным путем.



Считается, что первого жирафа в Европу завез Юлий Цезарь. Само слово «жираф» арабского происхождения — зарафа, что значит «нарядный», именно так долгое время и называли этих животных. Между прочим, в русский язык слово перешло в женском роде и оставалось таким до реформы 1918 г. Научное название, кончено же, осталось за римлянами. А поскольку он им напоминал смесь верблюда и леопарда, то все семейство получило имя Giraffa camelopardalis.







Язык у них черного цвета и длиной почти 50 см, он настолько подвижен, что жираф может кончиком языка ковырять в ухе.







А еще жирафы — единственные животные, которые не умеют зевать. Долгое время считалось, что они безголосые (шипение, рычание и свист — не в счет), но оказалось, что они общаются между собой на частотах ниже 20 Гц, которые человек не слышит.







Шея может достигать 2 м и состоит всего из 7 позвонков.







Глаза посажены так, что животное может видеть во все стороны, не поворачивая головы. А еще жирафы обладают цветным зрением.

Жирафы любят сырой лук. На еду в день у них уходит от 16 до 20 часов.Сеансы отдыха (на ногах) длятся не более 10 мин, сон лежа на земле, поджав под себя передние ноги и загнув голову назад, — не более 1 часа.Орудие защиты — копыта, диаметр передних достигает 23 см. Жирафы никогда не применяют против соплеменников тяжелое оружие — рубящий удар сверху вниз передними ногами. Единственный хищник, который осмеливается на них охотиться, — лев. Известно, что жирафы убивали ударом копыта даже нападавших львов.А теперь самое необычное. И снова про язык. Жирафу, чтобы поднять что-нибудь с пола или напиться воды из реки, приходится вставать на колени или широко расставлять передние ноги.Но, как вода сможет попасть в желудок, если он расположен выше рта? Оказывается, жирафы, как и многие жвачные животные, такие как коровы и овцы, используют язык в качестве поршня, чтобы накачивать воду в пищевод.Эдакий типичный поршневой насос в действии. Погружая губы в воду, жираф оттягивает челюсть, и в рот засасывается вода. Затем губы смыкаются, надгортанник расслабляется, и челюсть выталкивает воду в пищевод со скоростью 3 м/с — ее вполне достаточно, чтобы противостоять давлению воды, уже скопившейся в пищеводе. Как только жираф решит, что насосал достаточно, он поднимает шею, и вода под действием гравитации попадает в желудок.Возраст жирафа можно определить по цвету пятен на шкуре — чем они темнее, тем старше особь. Рисунок на шкуре жирафа уникален, как отпечатки пальца у людей. В общем, жираф сам в шоке от того, насколько он … своеобразный)Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)