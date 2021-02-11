Почему на женской одежде пуговицы пришивают слева, а на мужской – справа

Те, у кого в шкафу есть не только его одежда, но еще и гардероб второй половинки, должны были обращать внимание на тот факт, что пуговицы на женских и мужских предметах очень часто располагаются на разных отворотах. Так, на мужской одежде пуговицы традиционно пришиваются справа, а на женской их очень часто можно увидеть еще и слева. Чем же продиктована такая особенность и действительно ли причиной ее появления является гендерная идентичность?
Пуговицы с разных сторон на одежде не просто так. |Фото: hotshowlife.mirtesen.ru.
«Девочки - налево, мальчики – направо». Традиция пришивать пуговицы в мужской одежде на правом отвороте, а пуговицы женской одежды на левом отвороте появилась где-то в XIV веке. Возникновением данной моды мы обязаны еще средневековому гардеробу. Все дело в том, что благородные прекрасны дамы никогда не одевались самостоятельно в официальное платье. В этом непростом вопросе им помогали камеристки.
Мода пришла из средних веков. |Фото: primeryai.ru.
С началом Нового времени платье только усложнилось. Появились корсеты, сложные платья, турнюры и многое другое. Все это застегивалось и подвязывалось не без помощи прислуги. Для того, чтобы камеристкам было удобнее обслуживать своих господ, портные стали пришивать пуговицы не справа, а слева. Таким образом «классическое» расположение пуговиц было банально неудобно.
Пуговицы делались для прислуги. |Фото: slate.com.
Существует и другая, менее популярная и более банальная версия. Якобы мужская и женская одежда становилась все более похожей, и в какой-то момент пуговицы начали шить по разные стороны именно для того, чтобы не перепутать предметы одежды для разных полов. Однако, подобная версия никак не объясняет расположение пуговиц на средневековых платьях, а потому не выдерживает ни малейшей критики.
У мужчин все проще. ¦Фото: yandex.kz.
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