С нами не соскучишься!

7 948 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр К
    Короче все жили хорошо!!!Кто в СССР получа...
  • Александр Козьменко
    Эта чушь уже прошла несколько сайтов. Автору не мешало бы найти каталог ВО "ИЗОТОП" и хотя бы просмотретьКак в СССР продав...
  • Александр Самбур
    просто попы ортодоксальной греческой церкви спиздили образ волхвов как и название ПРАВОСЛАВНЫЙПочему католическ...

Дефицит лецитина — дефицит здоровья…

Дефицит лецитина — дефицит здоровья…

К сожалению, сегодня у большинства населения постоянно имеется дефицит лецитина в питании. Особенно влияет дефицит лецитина на детей, так как растущий организм более всего нуждается в этом веществе для своего роста и развития. Недостаток лецитина в питании детей первого года жизни приводит к замедлению роста и умственного развития, замедлению развития стабильной нервной системы, приводит к возникновению кожных заболеваний, расстройств пищеварения и т.д.

Регулярный дефицит «эссенциальных фосфолипидов» в питании взрослых приводит к жировой инфильтрации печени и, в последующем, к циррозу, дегенерации почек, инволюции щитовидной железы, появлению камней в желчевыводящей системе, увеличению уровня холестерина в крови, увеличению насыщенных жирных кислот, формированию атеросклеротических «бляшек», резкому снижению усвоения жирорастворимых витаминов (А,D, Е, К) и, как следствие этого, поражению глаз, кожи, возникновению рахитоподобных заболеваний, остеопороза, дегенеративных изменений в скелетных мышцах, миокарде, печени и нервной ткани, к повышению проницаемости и ломкости капилляров, к перерождению эпителия семенных канальцев яичек, к нарушению свертываемости крови.

Кроме того, при дефиците лецитина проявляются снижение энергии человека, повышенная утомляемость, раздражительность, нервозность, ухудшение памяти, рассеянность внимания, нарушение функций нервных проводников вплоть до парезов и параличей, нарушение сна, сердечного ритма и артериального давления, патология костно-суставного аппарата позвоночника.


Перечисление всего, что ожидает человеческий организм при остром дефиците эссенциальных фосфолипидов — не запугивание, и не попытка выдать лецитин за панацею. Если сравнить человеческий организм с автомобилем, то можно сказать, что если самый крутой автомобиль заправлять самым высококачественным бензином, регулярно мыть, «украшать» самыми невероятными «прибамбасами», но забывать заливать и менять масло, то неизбежно застучит двигатель и развалится ходовая часть.

Лецитин — это своего рода «масло» для нашего организма, при дефиците которого он начинает постепенно разрушаться.

Более детально о пользе Лецитина - leczitin-chto-eto-polza-i-vred-kak-prinimat/. Оставайтесь здоровыми!
Ссылка на первоисточник
Обсудить
Материал, выбранный редакторами МиртесенПервые новости Севастополя | Телеканал НТС

Из социальных аптек Севастополя исчез жизненно важный препарат

Читать
15
Болит живот? Лечите нервы!
Материал, выбранный редакторами МиртесенТелеканал Бобер

Болит живот? Лечите нервы!

9
Обновлен минимум по приросту зараженных: ковид подхватили 102 волгоградца
Материал, выбранный редакторами Миртесенnovostivolgograda

Обновлен минимум по приросту зараженных: ковид подхватили 102 волгоградца

В рамках Всероссийского конкурса для школьников «Большая перемена» стартовала новая тематическая неделя «Здоровье»
Материал, выбранный редакторами МиртесенЛента новостей Крыма

В рамках Всероссийского конкурса для школьников «Большая перемена» стартовала новая тематическая неделя «Здоровье»

В России проводят испытания кожного теста на иммунитет к COVID-19
Материал, выбранный редакторами МиртесенRT НА РУССКОМ

В России проводят испытания кожного теста на иммунитет к COVID-19

В России проводят доклинические испытания кожного теста на определение иммунитета к коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом сообщила гл...
Британские ученые повторно заразят выздоровевших от коронавируса добровольцев
Материал, выбранный редакторами МиртесенKaztag

Британские ученые повторно заразят выздоровевших от коронавируса добровольцев

Врачи решили перевести Навального в больницу для осужденных во Владимире
Материал, выбранный редакторами МиртесенГазета.ru

Врачи решили перевести Навального в больницу для осужденных во Владимире

В Удмуртии оценили ситуацию с коронавирусом
Материал, выбранный редакторами МиртесенRT НА РУССКОМ

В Удмуртии оценили ситуацию с коронавирусом

В Роспотребнадзоре рассказали о формировании новых штаммов COVID-19 в России
Материал, выбранный редакторами МиртесенГазета.ru

В Роспотребнадзоре рассказали о формировании новых штаммов COVID-19 в России

В Центре имени Гамалеи призвали не паниковать из-за нового сибирского штамма коронавируса
Материал, выбранный редакторами МиртесенDaily Storm

В Центре имени Гамалеи призвали не паниковать из-за нового сибирского штамма коронавируса

На Ставрополье свыше 162 тысяч человек привились от коронавируса
Материал, выбранный редакторами МиртесенRT НА РУССКОМ

На Ставрополье свыше 162 тысяч человек привились от коронавируса

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров заявил, что в регионе свыше 162 тыс. человек сделали прививку против COVID-19. Об это...
Навальный будет помещен в стационар областной больницы для осужденных
Материал, выбранный редакторами МиртесенЖурнал «Профиль»

Навальный будет помещен в стационар областной больницы для осужденных

Способ очищения организма человека
Материал, выбранный редакторами МиртесенБудь в форме!

Способ очищения организма человека

В Краснодарском крае положительный результат на COVID-19 получил еще 101 человек
Материал, выбранный редакторами МиртесенЖивая Кубань

В Краснодарском крае положительный результат на COVID-19 получил еще 101 человек

Российские ученые разрабатывают кожный тест для оценки иммунитета к COVID-19
Материал, выбранный редакторами МиртесенНародные Новости

Российские ученые разрабатывают кожный тест для оценки иммунитета к COVID-19

Навальный решением врачей переведен в стационар областной больницы для осужденных
Материал, выбранный редакторами МиртесенПятый канал

Навальный решением врачей переведен в стационар областной больницы для осужденных

В Москве 20 апреля у входа в Парк Горького пройдет донорская акция
Материал, выбранный редакторами МиртесенКомсомольская правда

В Москве 20 апреля у входа в Парк Горького пройдет донорская акция

В Москве 20 апреля, в национальный День донора у входа в Парк Горького на Крымском валу пройдет донорская акция. С 7 до 13 часов на парко...
Заявлено о формировании двух "российских" штаммов коронавируса
Материал, выбранный редакторами МиртесенДНИ

Заявлено о формировании двух "российских" штаммов коронавируса

В Ростовской области назвали города, в которых коронавирус атаковал жителей
Материал, выбранный редакторами Миртесенrostovgazeta

В Ростовской области назвали города, в которых коронавирус атаковал жителей

Россияне стали чаще жаловаться на качество медпомощи по ОМС
Материал, выбранный редакторами Миртесен+1

Россияне стали чаще жаловаться на качество медпомощи по ОМС

Врач рассказал, как переболевшим COVID-19 справиться с депрессией
Материал, выбранный редакторами МиртесенАиФ.ru | Объясняем, что происходит

Врач рассказал, как переболевшим COVID-19 справиться с депрессией

«Держится, но подустала»: муж пострадавшей в ДТП с Эдвардом Билом — о сложной операции и самочувствии
Материал, выбранный редакторами МиртесенТелеканал 360°

«Держится, но подустала»: муж пострадавшей в ДТП с Эдвардом Билом — о сложной операции и самочувствии

Американские ученые тестируют новое лекарство для лечения COVID-19
Материал, выбранный редакторами МиртесенНовые Известия

Американские ученые тестируют новое лекарство для лечения COVID-19

Один пациент с COVID-19 умер в Кабардино-Балкарии за сутки
Материал, выбранный редакторами Миртесенnewstracker

Один пациент с COVID-19 умер в Кабардино-Балкарии за сутки

7 “классических” психосоматических расстройств
Материал, выбранный редакторами МиртесенПолонСил.ру - социальная сеть здоровья

7 “классических” психосоматических расстройств

В Карачаево-Черкесии COVID-19 подтвердили у 11 человек за сутки
Материал, выбранный редакторами Миртесенnewstracker

В Карачаево-Черкесии COVID-19 подтвердили у 11 человек за сутки

Молдавские врачи после прививки чувствуют себя уверенней
Материал, выбранный редакторами МиртесенДобрый День: новости Приднестровья и Молдовы

Молдавские врачи после прививки чувствуют себя уверенней

Привычки, которые приводят к старческому слабоумию
Материал, выбранный редакторами МиртесенБудь в форме!

Привычки, которые приводят к старческому слабоумию

Попова отметила необходимость особых мер против COVID-19 в крупных городах
Материал, выбранный редакторами МиртесенRT НА РУССКОМ

Попова отметила необходимость особых мер против COVID-19 в крупных городах

В России выявили 192 случая заболевания британским штаммом COVID-19
Материал, выбранный редакторами МиртесенПарламентская газета

В России выявили 192 случая заболевания британским штаммом COVID-19

Коронавирус в Крыму и Севастополе: Последние новости, статистика на 19 апреля 2021 года
Материал, выбранный редакторами МиртесенТелеканал "КРЫМ 24"

Коронавирус в Крыму и Севастополе: Последние новости, статистика на 19 апреля 2021 года

Новая форма капитала: на что идут люди, чтобы стать выше ростом, и кто такие «удлиняшки»
Материал, выбранный редакторами Миртесен+1 Люди

Новая форма капитала: на что идут люди, чтобы стать выше ростом, и кто такие «удлиняшки»

К четырем тысячам приближается число умерших от коронавируса в Ростовской области
Материал, выбранный редакторами Миртесенrostovgazeta

К четырем тысячам приближается число умерших от коронавируса в Ростовской области

Оперативная сводка по коронавирусу в Севастополе за 19 апреля: плюс 22, двое умерли
Материал, выбранный редакторами МиртесенЛента новостей Крыма

Оперативная сводка по коронавирусу в Севастополе за 19 апреля: плюс 22, двое умерли

Вязки, разврат, подчинение. Репортаж из Святой Софии — одной из самых жутких психбольниц России
Материал, выбранный редакторами МиртесенСпутник

Вязки, разврат, подчинение. Репортаж из Святой Софии — одной из самых жутких психбольниц России

Внимание! "Горячие линии" Минздрава Крыма
Материал, выбранный редакторами МиртесенЛента новостей Крыма

Внимание! "Горячие линии" Минздрава Крыма

Еще 237 человек заразились коронавирусом за сутки в Ростовской области
Материал, выбранный редакторами Миртесенrostovgazeta

Еще 237 человек заразились коронавирусом за сутки в Ростовской области

Лечат лучшие врачи! Друг Андрея Данилко сообщил о серьезном недуге артиста
Материал, выбранный редакторами МиртесенЕва.ру

Лечат лучшие врачи! Друг Андрея Данилко сообщил о серьезном недуге артиста

COVID-19 в Севастополе: 22 новых случая заболевания и две смерти
Материал, выбранный редакторами МиртесенНовости: Севастополь, Крым, Россия

COVID-19 в Севастополе: 22 новых случая заболевания и две смерти

Трех новорожденных в Югре удалось спасти благодаря санавиации
Материал, выбранный редакторами МиртесенСпутник

Трех новорожденных в Югре удалось спасти благодаря санавиации

Популярное в России обезболивающее может привести к проблемам с печенью
Материал, выбранный редакторами МиртесенОсновные события дня

Популярное в России обезболивающее может привести к проблемам с печенью

В России выявили 192 случая британского штамма коронавируса
Материал, выбранный редакторами МиртесенRT НА РУССКОМ

В России выявили 192 случая британского штамма коронавируса

Свыше 700 тысяч человек привились от коронавируса в Подмосковье
Материал, выбранный редакторами МиртесенТелеканал 360°

Свыше 700 тысяч человек привились от коронавируса в Подмосковье

В Литве за сутки выросло число умерших от Covid-19
Материал, выбранный редакторами МиртесенКартина Дня

В Литве за сутки выросло число умерших от Covid-19

Картина дня

наверх