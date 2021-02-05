Красивые и неприхотливые многолетники для сада

Если на загородном участке вы бываете не слишком часто, а цветоводство не ваш конек, потому что на клумбе выживают только самые стойкие растения – эта подборка для вас.

Чтобы ваш сад утопал в цветах и при этом не нуждался в вашем пристальном внимании, стоит высадить такие растения, которые не потребуют особого ухода. Вот некоторые из этих культур.



1. Анемона японская

2. Астильба

3. Астра кустарниковая

4. Гелениум

5. Герань великолепная

6. Котовник

7. Мак восточный

8. Очиток

9. Ромашка садовая

10. Рудбекия

11. Тысячелистник

12. Флоксы

13. Хоста

14. Шалфей

15. Эхинацея

Элегантные цветки анемоны распускаются в конце августа. Они великолепно смотрятся на клумбе, а также из них составляют красивые букеты. Высадите анемоны разных сортов, чтобы получить разноцветную клумбу.Это неприхотливое растение будет красиво и пышно цвести даже в тени. Но для этого астильбу следует хорошо поливать. Зацветает культура в июле и радует своими яркими вытянутыми соцветиями на протяжении 10 недель.Это растение формирует пышные шаровидные кустики высотой до 50 см. В сентябре, когда растение зацветает, каждый его стебель превращается в букет. Но даже без цветков этот яркий шарик выглядит очень нарядно.Если правильно подобрать сорта гелениума, он будет цвести в вашем саду с июня по октябрь. Для обильного и продолжительного цветения эти яркие «солнышки» стоит высаживать на освещенном месте и периодически поливать.Добавьте саду синего цвета – его часто не хватает. Герань великолепная не требует к себе повышенного внимания. Она вырастает до 50 см в высоту и может цвести даже в полутени. Хотя цветет растение недолго (с мая по июнь), осенью оно снова напоминает о себе: листва приобретает красноватый оттенок.Это растение пользуется особой популярностью в регионах, где невозможно выращивать лаванду. Котовник – неприхотливый многолетник, который особенно обильно и ярко цветет на солнечных участках. А если обрезать котовник после первого цветения, то он может зацвести повторно.Не доставит особых хлопот и мак восточный. Это растение с достаточно крупными алыми цветками станет ярким акцентом вашего цветника. Если высадить на участке ранние и поздние сорта, то можно продлить цветение культуры с мая по июль.Трудно представить себе клумбу, где бы был неуместен очиток. Культура украшает сад на протяжении всего сезона, даже несмотря на то, что зацветает растение только в конце августа. Очиток очень неприхотлив, но предпочитает солнечные места и песчаные почвы.Ромашка – беспроигрышный вариант для украшения цветника, потому что цветет она очень долго и при этом не нуждается в особой заботе. Все, что нужно этой культуре, – это полив и подкормки. Многолетние ромашки требуют меньше внимания, чем однолетние. А еще это растение долго держится в срезке.Еще одно огородное «солнце» – это рудбекия. Ярко-желтые цветки украшают растение с конца лета и до середины осени. Все, о чем стоит позаботиться, высаживая эту культуру, – выбрать для нее солнечное место.Крохотные цветки тысячелистника выглядели бы не так эффектно, если бы не были собраны в соцветия-корзинки. Обязательно высадите это растение в своем саду, если у вас не получается часто наведываться на дачу. Цветет тысячелистник с июня по сентябрь – удивительно долго.В «ленивом» саду также будут незаменимы флоксы. Они бывают разных цветов, встречаются даже сорта-«хамелеоны», изменяющие окраску в зависимости от освещения. При этом растения настолько неприхотливы, что их вполне можно сравнить с сорняками: они хорошо приживаются и быстро разрастаются.Хоста зацветает в июле, но прелесть этого растения вовсе не в цветах, а в листьях, которые украшают его с весны до осени. В отличие от многих растений из нашего списка, хоста любит полутень.Это растение не только украшает клумбы своими насыщенными розово-фиолетовыми соцветиями, но и источает чарующий аромат. Шалфей цветет все лето, что является еще одним его преимуществом. Высота кустиков небольшая – 30-50 см. Зато это позволяет выращивать шалфей даже в маленьком саду.Эхинацея хороша не только тем, что она нетребовательна, но и тем, что она длительное время может расти на одном месте, радуя окружающих своими потрясающими цветками. А еще это растение обладает удивительными целебными свойствами.Клумба из неприхотливых многолетников не только украсит участок, но и позволит вам сэкономить время на отдых или занятие огородом.