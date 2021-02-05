Красивые и неприхотливые многолетники для сада

Если на загородном участке вы бываете не слишком часто, а цветоводство не ваш конек, потому что на клумбе выживают только самые стойкие растения – эта подборка для вас.
Чтобы ваш сад утопал в цветах и при этом не нуждался в вашем пристальном внимании, стоит высадить такие растения, которые не потребуют особого ухода. Вот некоторые из этих культур.
1. Анемона японская
Элегантные цветки анемоны распускаются в конце августа. Они великолепно смотрятся на клумбе, а также из них составляют красивые букеты. Высадите анемоны разных сортов, чтобы получить разноцветную клумбу.
2. Астильба
Это неприхотливое растение будет красиво и пышно цвести даже в тени. Но для этого астильбу следует хорошо поливать. Зацветает культура в июле и радует своими яркими вытянутыми соцветиями на протяжении 10 недель.
3. Астра кустарниковая
Это растение формирует пышные шаровидные кустики высотой до 50 см. В сентябре, когда растение зацветает, каждый его стебель превращается в букет. Но даже без цветков этот яркий шарик выглядит очень нарядно.
4. Гелениум
Если правильно подобрать сорта гелениума, он будет цвести в вашем саду с июня по октябрь. Для обильного и продолжительного цветения эти яркие «солнышки» стоит высаживать на освещенном месте и периодически поливать.
5. Герань великолепная
Добавьте саду синего цвета – его часто не хватает. Герань великолепная не требует к себе повышенного внимания. Она вырастает до 50 см в высоту и может цвести даже в полутени. Хотя цветет растение недолго (с мая по июнь), осенью оно снова напоминает о себе: листва приобретает красноватый оттенок.
6. Котовник
Это растение пользуется особой популярностью в регионах, где невозможно выращивать лаванду. Котовник – неприхотливый многолетник, который особенно обильно и ярко цветет на солнечных участках. А если обрезать котовник после первого цветения, то он может зацвести повторно.
7. Мак восточный
Не доставит особых хлопот и мак восточный. Это растение с достаточно крупными алыми цветками станет ярким акцентом вашего цветника. Если высадить на участке ранние и поздние сорта, то можно продлить цветение культуры с мая по июль.
8. Очиток
Трудно представить себе клумбу, где бы был неуместен очиток. Культура украшает сад на протяжении всего сезона, даже несмотря на то, что зацветает растение только в конце августа. Очиток очень неприхотлив, но предпочитает солнечные места и песчаные почвы.
9. Ромашка садовая
Ромашка – беспроигрышный вариант для украшения цветника, потому что цветет она очень долго и при этом не нуждается в особой заботе. Все, что нужно этой культуре, – это полив и подкормки. Многолетние ромашки требуют меньше внимания, чем однолетние. А еще это растение долго держится в срезке.
10. Рудбекия
Еще одно огородное «солнце» – это рудбекия. Ярко-желтые цветки украшают растение с конца лета и до середины осени. Все, о чем стоит позаботиться, высаживая эту культуру, – выбрать для нее солнечное место.
11. Тысячелистник
Крохотные цветки тысячелистника выглядели бы не так эффектно, если бы не были собраны в соцветия-корзинки. Обязательно высадите это растение в своем саду, если у вас не получается часто наведываться на дачу. Цветет тысячелистник с июня по сентябрь – удивительно долго.
12. Флоксы
В «ленивом» саду также будут незаменимы флоксы. Они бывают разных цветов, встречаются даже сорта-«хамелеоны», изменяющие окраску в зависимости от освещения. При этом растения настолько неприхотливы, что их вполне можно сравнить с сорняками: они хорошо приживаются и быстро разрастаются.
13. Хоста
Хоста зацветает в июле, но прелесть этого растения вовсе не в цветах, а в листьях, которые украшают его с весны до осени. В отличие от многих растений из нашего списка, хоста любит полутень.
14. Шалфей
Это растение не только украшает клумбы своими насыщенными розово-фиолетовыми соцветиями, но и источает чарующий аромат. Шалфей цветет все лето, что является еще одним его преимуществом. Высота кустиков небольшая – 30-50 см. Зато это позволяет выращивать шалфей даже в маленьком саду.
15. Эхинацея
Эхинацея хороша не только тем, что она нетребовательна, но и тем, что она длительное время может расти на одном месте, радуя окружающих своими потрясающими цветками. А еще это растение обладает удивительными целебными свойствами.
Клумба из неприхотливых многолетников не только украсит участок, но и позволит вам сэкономить время на отдых или занятие огородом.
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