10 актёров, которые ушли из жизни раньше, чем на экраны вышли их последние фильмы

Печально слышать новость об уходе актёров, особенно тех, кого любят сотни поклонников по всему миру. В то время как некоторые фильмы превратились в культовую классику или были частью крупных франшиз, в большинстве своих случаев вышли в прокат после гибели актёров, сыгравших главные роли в них. И, к сожалению, нижеперечисленные имена так и останутся в памяти большинства людей по последним сыгранным ими ролям и полюбившимся многим персонажам…
1. Брэндон Ли - Ворон
Брэндон Ли в роли Эрика Дрейвена. \ Фото: yardbarker.com.
У фильма «Ворон» до сих пор есть фанаты, которые с сожалением вспоминают трагическую предысторию данной киноленты, ставшей культовой.
Сын Брюса Ли, Брэндон Ли, получил роль Эрика Дрейвена в экранизации популярного комикса. Всего за восемь дней до окончания съёмок Брэндон попал в смертельную перестрелку на съёмочной площадке.
Кадр из фильма: Ворон. \ Фото: mirf.ru.
Во время съёмок решающей сцены, где Эрик сталкивается с бандитами и стреляет, была допущена ошибка. Бутафорская команда изготовила свои собственные муляжи пуль, используя настоящие патроны, но они не удалили капсюль. Во время одной из сцен пуля застряла на полпути и осталась незамеченной. Когда пистолет был использован в очередной раз, выпущенная пуля попала в живот Брэндона, в результате чего он скончался.
По крайней мере, это одна из официальных версий случившегося на съёмочной площадке. Другая же история гласит о том, что Брэндон, как и его отец, Брюс Ли, перешёл дорогу преступной группировке и те, воспользовавшись моментом, внедрили своего человека в команду, который и застрелил Эрика во время финальной сцены.
2. Хит Леджер - Джокер (Тёмный рыцарь)
Хит Леджер в роли Джокера. \ Фото: ivi.ru.
Поклонники во всём мире были убиты горем, узнав о смерти актёра Хита Леджера. 22 января 2008 года Леджер был найден мёртвым в своём доме. Вскрытие показало наличие различных препаратов, которые привели к передозировке, и смерть была признана несчастным случаем.
Кадр из фильма: Тёмный рыцарь. \ Фото: google.com.
На тот момент Хит закончил сниматься в фильме «Тёмный рыцарь», а его роль Джокера стала самой узнаваемой ролью всех времён и лучшим изображением персонажа за всю историю киноленты, даже на сегодняшний день.
Также он параллельно снимался в фильме «Воображариум доктора Парнаса», играя Тони Шепарда. Но из-за происшествия, съёмочной группе и сценаристам пришлось не только переделать некоторые сцены, а и заменить их полностью.
Кинолента вышла на большие экраны в 2009 году, но, к сожалению, Хит так и не увидел её, как и «Тёмный рыцарь», ставший культовым на века.
3. Пол Уокер - Форсаж
Пол Уокер в роли Брайана О'Коннора. \ Фото: fakt.pl.
Смерть Пола Уокера стала тяжёлой трагедией для многих поклонников по всему миру. Уокер был высоко оценен за свою роль Брайана О'Коннора во франшизе «Форсаж». Покидая благотворительную акцию 30 ноября 2013 года, он попал в автокатастрофу из-за превышения скорости движения.
Кадры из фильма: Двойной форсаж. \ Фото: wap.filmz.ru.
Пол умер от многочисленных ожогов и тяжёлых травм, как и его друг Роджер Родас, который был за рулём спорткара и не справился с управлением, врезавшись в столб.
Пол был на середине съёмок «Форсажа-7», когда произошла трагедия. Несмотря на случившееся, выход был найден. И все оставшиеся сцены Пола были созданы благодаря его братьям, выступившим в качестве дублёров, а также при помощи команды, специализирующейся на визуализации и компьютерной графике, которые воссоздали лицо Уокера.
4. Алия Хотон - Королева Проклятых
Алия Хотон в роли Акаши. \ Фото: google.com.ua.
Смерть певицы, актрисы и модели Алии Хотон стала настоящим безумием в средствах массовой информации, которое потрясло весь мир. Она была известна как восходящая звезда в музыкальной индустрии и только начинала свою актёрскую карьеру. В 2001 году Алия и её окружение трагически погибли в вертолётной катастрофе.
Кадр из фильма: Королева проклятых. \ Фото: lostfilm.info.
В то время она снималась в роли Акаши в фильме «Королева проклятых», который вышел после её смерти. Ко всему прочему, параллельно Алия снималась в «Матрице перезагрузка», но после её гибели, было принято решение переснять все сцены с её участием.
5. Филип Сеймур Хоффман - Голодные игры
Филип Сеймур Хоффман в роли Плутарха Хевенсби. \ Фото: slashfilm.com.
Хоффман был известен в своей карьере по фильмам «Твистер», «Большой Лебовски», «Миссия невыполнима: III» и его работе на Бродвее. Он также известен своей ролью Плутарха Хевенсби в серии «Голодные игры».
Кадр из фильма: Голодные игры. \ Фото: theguardian.com.
2 февраля 2014 года Дэвид Бар Кац нашёл Хоффмана мёртвым в его нью-йоркской квартире. Вскрытие показало, что смерть была вызвана от передозировки наркотиков. Его роли для первых двух частей «Голодных игр» были уже сняты. Но вот оставшиеся сцены с его участием для следующей части пришлось переписать.
6. Брюс Ли - Выход дракона
Кадр из фильма: Выход дракона. \ Фото: google.com.ua.
Брюс Ли был легендой смешанных единоборств, а также известным актёром и режиссёром. Он работал над фильмом «Выход дракона» в 1973 году и во время одного из диалогов в Гонконге он упал в обморок, ему был поставлен диагноз отёк головного мозга.
В следующем месяце Ли пожаловался на сильную головную боль, жена дала ему обезболивающее. Его нашли мёртвым после того, как он не пришёл к обеду после дневного сна. Вскрытие показало, что у него была аллергическая реакция на болеутоляющее, из-за чего его мозг распух.
7. Крис Фарли - Шрек
Крис Фарли. \ Фото: brainsly.net.
Смерть Криса Фарли потрясла многих в актёрском и комедийном сообществе, а также его поклонников. Фарли сделал себя известным в шоу в «Saturday Night Live» в прямом эфире и стал частью фильмов «Увалень Томми» и «Яйцеголовые». 18 декабря 1997 года брат Фарли нашёл его мёртвым в возрасте тридцати трёх лет. Он умер от передозировки наркотиков. В то время он уже сделал 85% озвучки для своей роли Шрека в мультфильме «Шрек».
Но создатели сочли неправильным использовать его голос в свете того, что произошло, и попросили Майка Мейерса заменить его. Фарли также должен был присоединиться к актёрскому составу «Охотников за привидениями» в третьем фильме.
8. Оливер Рид - Гладиатор
Оливер Рид в роли Антония Проксимо. \ Фото: yandex.ua.
Английский актёр сделал успешную карьеру, снявшись в фильмах «Три Мушкетёра», «Томми» и «Отверженные». В 2000 году он играл свою роль Антония Проксимо в фильме «Гладиатор». Во время перерыва в съёмках фильма на Мальте у Рида случился сердечный приступ, и он скончался по дороге в больницу.
Рид ранее страдал алкоголизмом и ввязался в пьяную потасовку в баре. Нещадное распитие спиртного привело в скором времени к выяснению отношений и после недолгого размахивания кулаками, он потерял сознание.
Кадр из фильма: Гладиатор. \ Фото: yandex.ua.
На то момент была уже отснята большая часть с Ридом, поэтому было принято решение использовать постпродакшен и поместить цифровую копию лица Оливера на дублёра.
«Гладиатор» вышел в прокат в 2000 году и, получив множество наград и признание критиков, стал одним из самых культовых фильмов, который даже на сегодняшний день считается лучшим в данном жанре.
9. Хезер О'Рурк - Полтергейст
Хезер О'Рурк в фильме Полтергейст. \ Фото: lostfilm.info.
Если вы поклонник фильмов ужасов, то наверняка помните «Полтергейст». Творение Стивена Спилберга было сосредоточено вокруг семьи, чей дом населён призраками, которые похищают их маленькую дочь. Хезер О'Рурк играла младшую дочь, Кэрол Энн Фрилинг.
Кадры из фильма: Полтергейст. \ Фото: wap.filmz.ru.
Во время съёмок фильма «Полтергейст III» О'Рурк трагически скончалась в возрасте двенадцати лет. Как выяснилось позже, у неё была болезнь Крона. У девочки появились симптомы гриппа, и на следующий день она упала в обморок. А после у неё случился сердечный приступ, но его удалось купировать. Финальной точкой в этой печальной картине стала экстренная операция, связанная с непроходимостью кишечника, которую она, к сожалению, не пережила.
В итоге «Полтергейст» до сих пор считается классикой ужасов, оставаясь фаворитом среди других кинолент данного жанра.
10. Джон Кэнди - Караван на восток
Джон Кэнди в фильме Караван на восток. \ Фото: google.com.ua.
Актёр Джон Кэнди был ветераном в игре и известным комиком, прославившийся своей работой в Голливуде и ролью Дьюи «Быка» Оксбергера в фильме «Добровольцы по неволе» и Бака Расселла в фильме «Дядюшка Бак».
Кадр из фильма: Караван на восток. \ Фото: microsoft.com.
Некоторые, возможно, не знали, что Кэнди также был владельцем «Торонто Аргонавтс».
Во время съёмок в 1994 году западной комедии «Караван на восток» Джон скончался в возрасте сорока трёх лет. Он был в отпуске после съёмок фильма в Мексике и приготовил своим друзьям последнюю лазанью накануне вечера. Мужчина был найден мёртвым во сне от предполагаемой остановки сердца.
А фильм, вышедший на экраны, многим пришёлся по душе, став одним из самых любимых фильмов в своей категории.
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