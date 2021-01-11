«Ведьмин дом»: как эксцентричная и таинственная избушка попала в Беверли-Хиллз

В самом дорогом пригороде Лос-Анджелеса Беверли-Хиллз есть уникальная достопримечательность, к которой устремляются потоки туристов и, как ни странно, это не огромный особняк мировой знаменитости, а странная избушка, именуемая «Ведьминым домом». До сих пор непонятно, как этот дом оказался среди роскошных поместий (поговаривают он перелетел), но именно его внешний вид привносит остроту, эксцентричность и особую таинственность, которая подогревается жуткими слухами и паломничеством почитателей темных сил на Хэллоуин.
«Ведьмин дом» – самая эксцентричная и таинственная избушка Беверли-Хиллз (Лос-Анджелес, США).
«Ведьмин дом» (The Witch’s House), или «Дом Спанеды», как его еще называют, имеет богатую историю. Расположенный по адресу 516 Walden Dr в Беверли-Хиллз (Beverly Hills) — самом престижном пригороде Лос-Анджелеса, странный особняк давно превратился в культовый объект, который стал местом паломничества туристов и поклонения всех, кто верит в темные силы. Такая странная слава возникла не на пустом месте, этому поспособствовал внешний вид сказочной избушки и тот факт, что до сих пор неизвестно, как она материализовалась в этом районе. По сведениям редакции Novate.ru, дом появился в одночасье, очевидцы запечатлели его в полусобранном виде, но как он оказался на этом месте, никто так и не нашел никакой информации или документального подтверждения.
«Ведьмин дом» был построен в качестве декораций к фильмам в 1920-1921 гг.
В начале прошлого века The Witch’s House можно было увидеть на афишах и во многих печатных изданиях. | Фото: lastmovieoutpost.com.
Интересный факт: Конструкция дома была довольно известной, ведь он стал практически главным героем во время съемок нескольких лент немого кино. Изначально он был построен как декорация, а не жилое помещение, и создали его в 1920-1921 гг. по проекту Гарри Оливера – художественного руководителя, работавшего более чем над 30 фильмами в период между 1919 и 1938 гг. Возводили «Избушку ведьмы» (так она называлась по сценарию) для студии Willat Studios в Калвер-Сити, которая снимала экранизацию сказки братьев Гримм «Гензель и Гретель» (1923). Потом ее еще несколько раз можно было видеть в фильмах, причем иногда снимали даже ужасы. В периоды между съемками дом превращался в гримерные, склад или офис, все зависело от потребностей киностудии.
Такую странную избушку в окружении роскошных особняков знаменитостей в Беверли-Хиллз даже сложно себе представить (The Witch’s House, Лос-Анджелес).
Когда необходимость в подобных декорациях отпала, в 1926 г. киностудия Willat Studios планировала снести здание, но один из продюсеров (Уорд Ласселл) решил сохранить сказочный домик и выкупил его. Именно в тот период «Дом ведьм» чудесным образом оказался на одном из участков Беверли-Хиллз.
Вот так выглядела прихожая в те времена, когда «Ведьмин дом» еще снимали в кинолентах. | Фото: lastmovieoutpost.com.
Естественно, с тех пор сказочно-мистический облик небольшого особняка, площадь которого составляла 330 кв. м (что по меркам этого района совсем пустяк), привлекал прохожих, особенно детей. Со временем стали появляться жуткие истории, которым поспособствовал тот факт, что какое-то время в этом доме жила таинственная женщина.
Оформление двора под стать необычному особняку-избушке The Witch’s House (Беверли-Хиллз, Лос-Анджелес). | Фото: gatetoadventures.com.
По слухам, гуляющим до сих пор в округе, она была нелюдимая, одевалась лишь в черные одежды и ни с кем не общалась. Хотя так ли это на самом деле, никто не знает, свидетелей тех лет уже не осталось. Единственным достоверным событием можно считать факт проживания в этом доме бывшей жены Уорда Ласселла, которая вышла замуж за человека с фамилией Спанеда, отсюда и второе название – «Дом Спанеды».
Новый владелец «Ведьминого дома» – Майкл Дж. Либоу. | Фото: 2.bp.blogspot.com.
За многие годы особняк сменил еще два хозяина, последним оказался Майкл Дж. Либоу – агент по недвижимости, который в свое время, будучи ребенком, наведывался к ведьминой избушке на Хэллоуин. Поскольку дом имеет деревянную конструкцию, да и практически все внутренние перегородки тоже сделаны из дерева, которому уже почти сотня лет, он пришел в негодность и его планировали снести. Чтобы предотвратить снос культового здания Майкл Дж. Либоу и решился на его покупку.
Обновленная гостиная-прихожая «Ведьминого дома» (Беверли-Хиллз, Лос-Анджелес).
Понадобилось немало времени, чтобы восстановить внешний вид пряничного домика и полностью реконструировать внутреннее пространство, ведь то, что осталось от прежних хозяев навевало лишь грусть и тоску. «Я сотрудничал с фантастическим дизайнером-постановщиком фильмов Нельсоном Коутсом и не менее замечательным ландшафтным дизайнером Джейн Маршалл. Они помогли создать особенный интерьер, который я не смог бы сделать», – рассказывает новый владелец.
Сказочная лестница гармонично вписывается в интерьер дома (The Witch’s House, Лос-Анджелес). | Фото: lastmovieoutpost.com.
Вот так преобразилась ванная комната после грандиозной реставрации 2015 г. (The Witch’s House, Лос-Анджелес). | Фото: lastmovieoutpost.com.
К работе были подключены и другие профессионалы из разных киностудий, которые помогли сделать эксклюзивную мебель и панели из красного дерева, выложить мозаику в стиле Антонио Гауди, создать особенный пруд-бассейн с деревянным мостиком и установить фантастические витражи. Постепенно интерьер дома и участок превратились действительно в сказочное место – необычные лестницы, больше напоминающие подземелье; сводчатые потолки, задекорированные деревом; эксцентричные арки; кривые дверные и оконные проемы; странные коридоры; кривые лестницы и даже железная паутина на дверях.
Деревянный мостик, перекинутый через пруд-бассейн с цветущими кувшинками стали украшением участка (The Witch’s House, Лос-Анджелес).
Под стать такому интерьеру оформлен и двор с прудом-бассейном, через который перекинут колоритный мостик; со странными дымоходными трубами, выросшими их оригинальных клумб и небольшими табличками с интригующими надписями, одна из которых гласит: «Пожалуйста, не собирайте ягоды! Ведьма».
Оформлением сказочного интерьера занимались профессиональные декораторы из разных киностудий (The Witch’s House, Беверли-Хиллз).
Благодаря неуемной фантазии владельца и профессиональным декораторам получилось создать не то музей, не то сказочный дом, которыйъ является культовым местом в Хэллоуин. В эту ночь Майкл Дж. Либоу получает от трех до четырех тысяч подарков и угощений. Учитывая такой поток ряженой детворы ему приходится нанимать частную охрану на ночь, чтобы оцепить прилегающие улицы и развернуть транспортный поток. Конечно же, его радует, что дети в полной безопасности, но в то же время, как сам он признается: «Бывает немного не по себе, от такого количества людей, толпящихся под воротами, но традиции есть традиции. Ничего не поделаешь».
Кухня-столовая в «Ведьмином доме» теперь выглядит так (Беверли-Хиллз, Лос-Анджелес).
The Witch’s House – культовая достопримечательность Беверли-Хиллз (Лос-Анджелес). © Michael Jiroch.
Несмотря на повышенное внимание к его таинственному дому, Майкл не прогадал, когда купил ветхую избушку с интригующей историей, ведь ему удалось заполучить самый известный дом в Беверли-Хиллз, который обошелся ему в 1,3 млн. дол. По меркам роскошного городка – сущие копейки.
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