«Ведьмин дом»: как эксцентричная и таинственная избушка попала в Беверли-Хиллз

«Ведьмин дом» – самая эксцентричная и таинственная избушка Беверли-Хиллз (Лос-Анджелес, США).

«Ведьмин дом» был построен в качестве декораций к фильмам в 1920-1921 гг.

В начале прошлого века The Witch’s House можно было увидеть на афишах и во многих печатных изданиях. | Фото: lastmovieoutpost.com.

Такую странную избушку в окружении роскошных особняков знаменитостей в Беверли-Хиллз даже сложно себе представить (The Witch’s House, Лос-Анджелес).

Вот так выглядела прихожая в те времена, когда «Ведьмин дом» еще снимали в кинолентах. | Фото: lastmovieoutpost.com.

Оформление двора под стать необычному особняку-избушке The Witch’s House (Беверли-Хиллз, Лос-Анджелес). | Фото: gatetoadventures.com.

Новый владелец «Ведьминого дома» – Майкл Дж. Либоу. | Фото: 2.bp.blogspot.com.

Обновленная гостиная-прихожая «Ведьминого дома» (Беверли-Хиллз, Лос-Анджелес).

Сказочная лестница гармонично вписывается в интерьер дома (The Witch’s House, Лос-Анджелес). | Фото: lastmovieoutpost.com.

Вот так преобразилась ванная комната после грандиозной реставрации 2015 г. (The Witch’s House, Лос-Анджелес). | Фото: lastmovieoutpost.com.

Деревянный мостик, перекинутый через пруд-бассейн с цветущими кувшинками стали украшением участка (The Witch’s House, Лос-Анджелес).

Оформлением сказочного интерьера занимались профессиональные декораторы из разных киностудий (The Witch’s House, Беверли-Хиллз).

Кухня-столовая в «Ведьмином доме» теперь выглядит так (Беверли-Хиллз, Лос-Анджелес).

The Witch’s House – культовая достопримечательность Беверли-Хиллз (Лос-Анджелес). © Michael Jiroch.