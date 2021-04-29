Тайна древней церемонии на картине Бриджмена: «Процессия быка Анубиса»:

Фредерик Артур Бриджмен - один из наиболее популярных живописцев-ориенталистов. Он создал полотно, которое переносит зрителю во времена Древнего Египта. Какие же тайны египетской традиции освещает его картина «Процессия священного быка Анубиса»?
Фредерик Артур Бриджмен известен своими живописными работами на тему Востока. В возрасте пяти лет он заявил, что решил стать художником, а в шестнадцать бросил школу и начал свою карьеру гравера в Американской компании по банкнотам. Однако вскоре эта работа наскучила Артуру, и в 1866 году он отправился в Париж, чтобы учиться у художника и скульптора Жана—Леона Жерома в Школе изящных искусств. В 1873 году он отправился в северную Африку.
Продавец апельсинов
В Африке Бриджмен работал в течение пяти лет, создав сотни эскизов и собрав артефакты и костюмы. Бриджмен рисовал Восток и Африку пышно, загадочно, роскошно и, самое главное, реалистично. Его образы экзотических людей и культур очаровывали американцев и европейцев в течение 1880—х годов. Впоследствие Бриджмен создал еще множество восточных картин по памяти, вдохновленной большой коллекцией приобретенных египетских и алжирских сувениров.
Восточный интерьер
Что позволило Бриджмену так натуроподобно передать этот регион на своих картинах до мельчайших деталей, так это работа с натуры. В отличие от коллег, художнику позволили войти в дома и гаремы людей, с которыми он встречался. В путешествии по Алжиру и Египту, Бриджмен выполнил более трехсот эскизов и множество фотографий, изображая мир богато украшенных и роскошко одетых женщин в вуали с использованием прозрачных эффектов. Огромная коллекция артефактов, которые он приобрел в своих путешествиях, в том числе костюмы, предметы архитектуры и искусства, украшала его дом.
Спустя какое—то время живописец почувствовал потребность в смене тематики и попытался найти себя в жанре символизма, а затем, в 1890—х гг. обратился к историческим, библейским темам и к античной мифологии («Фараон, пересекающий Красное море» и «Отвод ассирийского царя»). В 1890 году в Нью—Йорке он опубликовал книгу «Зима в Алжире», которую он иллюстрировал своими картинами. Эти наиболее поздние работы не были настолько же удачны, как его восточные полотна. После Первой мировой войны его популярность резко снизилась, и он перебрался из Парижа в Лион—ла—Форе (Нормандия, Франция), где и прожил до конца своих дней, не оставляя живопись.
«Процессия священного быка Анубиса» — анализ
На одной картине Бриджмена, «Процессия священного быка Анубиса», остановимся подробнее.
Картина относится к историческому жанру и имеет ссылку на древеегипетскую традицию быка. Уже в глубокой древности люди обожествляли крупный рогатый скот – быков и коров. Уильям Тайлер Олкотт в своей книге «Мифы о солнце» подробно описывает детали и смысл египетской процессии с быком.
Апис — бог Египта
Апис — в египетской мифологии бог плодородия в облике быка с солнечным диском (который мы видим на голове быка на картине). Апис был связан с культом мертвых и считался быком Осириса (отсюда и название картины «бык Анубис»). Процессией руководят жрецы, а ликующие толпы сопровождают ее. Дворцовые служащие несут скульптуру самого Осириса.
Скульптура Осириса
В день праздника Осириса жрецы приводили быка на берега Нила и торжественно топили его в реке Ниле. Затем бальзамировали и хоронили в Мемфисе. Траур продолжался до тех пор, пока не находился другой бык, напоминавший предыдущего, с такими же отметинами. «Аписы появляются через большие промежутки времени. Их явления отмечаются всеобщим ликованием. Апис – это телёнок от коровы, которая по рождении его не может уже никогда быть стельной (то есть, она рожает один раз). По словам египтян, на корову нисходит с неба луч света, и от него она рождает Аписа. Апис чёрный, на лбу белое треугольное пятно, на спине изображение орла, на хвосте двойные волосы, под языком изображение жука» [Геродот, 3:27—28].
Бык Апис
Интересна символика быка: черная шерсть быка символизировала опаляющее воздействие солнца на тела, а белое пятно на лбу животного и полумесяц на боку — символ луны. Орел и жук — символы солнца. Важную роль на картине играет ритм: процессия движется, мы даже слышим как люди ликуют, практически ловим каждое мановение музыкальных инструментов в руках жриц. Самым выделяющимся «пятном» на картине является, конечно, бык — главный герой живописного произведения. Художник достиг этого с помощью наиболее темных красок (если основная часть картина окрашена в светло—коричневые, коричневые тона, то сам бык имеет черную шерсть, что акцентирует внимание). Жрица впереди процессии смотрит прямо на нас, зрителей, словно приглашая принять участие в празднике быка. Свет на картине плавно протекает слева направо — по направлению самой процессии, падает на колонны с египетскими узорами, освещает быка и ведущих жрецов. Яркие солнечные лучи позволяют нам также разглядеть росписи на стенах дворца. В целом картина относится к ориенталистскому жанру, тесно переплетающемуся с историческими и религиозными мотивами.
Таким образом, значительный и творчески богатый вклад Фредерика Артура Бриджмена в искусство XIX века в целом и в освещение восточного искусства в частности — неоспоримо. А, учитывая богатую коллекцию артефактов, Джон Сингер Сарджент был прав — , один из современников художника, объявил резиденцию Бриджмена одним из двух мест для посещения в Париже после Эйфелевой башни.
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