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Всё о чаевых в путешествии

Все о чаевых: откуда появилось это понятие, кому и в каком размере стоит оставлять на чай, как выразить признательность за обслуживание, если нет наличных, и что делать, если персонал не отпускает вас без поощрения.

Всё о чаевых в путешествии

1. Где и когда появились чаевые? Есть как минимум две версии происхождения понятия «чаевые» (по-английски — tips). По одной из них, появление чаевых связано с зарождением в XVIII веке чайной культуры в Англии, когда состоятельные дамы и господа вкушали ароматный напиток в цветущих садах. Со временем желающих насладиться чаепитием становилось все больше, а горячим напиток до столиков добирался все реже — нерасторопные официанты не успевали обслужить всех вовремя. Расставить приоритеты помогли коробочки с надписью «TIPS» (To Insure Prompt Service — «для быстрого обслуживания»), монетки в которых заметно мотивировали персонал. По другой версии, в качестве источника происхождения слова «чаевые» указывается сленговый глагол to tip — передавать что-либо от одного человека другому.

http://navote.ru/?p=20648Всё о чаевых в путешествии

2. Кому и за что? Чаевые принято оставлять обслуживающему персоналу в качестве вознаграждения за хорошую работу. Но в этом правиле есть свои исключения: повар, стюардесса, дантист или переводчик могут в ответ на вашу «щедрость» просто обидеться.

По всему миру список «чаевых» профессий и мест, где принято оставлять чаевые, примерно одинаков. В ресторанах деньги обычно оставляют официантам и барменам на столике после оплаты счета. В отелях принято давать на чай носильщику за доставку чемоданов в номер, а выезжая, оставлять деньги горничной — на кровати или прикроватной тумбочке. В салоне красоты чаевые полагаются всем, кто вас обслуживал, лично в руки. В аэропортах мелочь принято оставлять носильщикам за их услуги. Водителю автобуса и гиду на экскурсии чаевые обычно собирают со всей группы. На круизном лайнере деньги оставляют официантам, барменам и горничным. А в конце поездки откладывают определенную сумму в конверт — ее потом делят поровну между всей командой судна. В казино официантам дают на чай за каждый напиток, крупье — в конце игры, особенно в случае выигрыша. На автозаправке и мойке дополнительной оплаты будут ждать обслуживающие вас работники, в то время как на парковке чаевые принято давать лишь при возврате машины.

Всё о чаевых в путешествии

3. Платить или нет? Обычно чаевые — дело добровольное. Каждый сам решает, давать их или нет и почему. Даже в Америке, где традиция чаевых возведена в культ и поддерживается специальным меморандумом Национальной ассоциации ресторанов США, в которой для них зафиксированы рекомендуемые суммы, никто не отправит вас в тюрьму за отказ от прибавки к счету. Максимум — пошлют при всех вслух. Причина, по которой платить точно не стоит, — плохое обслуживание: лень, грубость, рассеянность. Но иногда бывает, что чаевые приходится оставлять против своей воли: если они уже включены в счет и на чеке написано Tips Are Included. Тут уж ничего не поделаешь!

Всё о чаевых в путешествии

4. Под запретом. Есть страны, где чаевые не приняты. Или, как, например, в Китае, вовсе запрещены законом. Сами китайцы говорят, что отсутствие чаевых помогает поддерживать основы их мировоззрения: работник живет благодаря своему хозяину и просто не может брать деньги у других людей. Но западное влияние неизбежно. Если раньше в ответ на предложенные деньги от официанта можно было услышать лишь испуганное «Бу-бу-бу» («Нет-нет-нет»), то сейчас ситуация изменилась. Появился ряд дорогих ресторанов, в которых чаевые могут быть включены в счет, в других официанты сами с удовольствием примут их в качестве поощрения. В отличие от Китая, в Японии деньги точно не возьмут: японцы считают, что хорошее обслуживание — их обязанность, и не приемлют никаких вознаграждений. Также чаевые могут оскорбить честь владельца японского ресторана: вы сомневаетесь, что он сам в состоянии хорошо платить за работу своим сотрудникам? В Новой Зеландии и Австралии чаевые тоже нежелательны и могут даже вызвать враждебную реакцию — не важно, оставляете ли вы деньги официанту, бармену или горничной. В 2010 году Министерство экономики Объединенных Арабских Эмиратов запретило работникам ресторанов и кафе включать чаевые в счет. Запрет распространяется на заведения общепита, расположенные вне отелей и туристических центров, и действует по всей стране. Также туристам и местным жителям было предложено обращаться с жалобами на требования чаевых сверх суммы счета. Нарушающие запрет заведения штрафуют и даже лишают разрешения на ведение торговли. В импровизированный список «No Tips, Please» можно также включить Бруней, Оман, Южную Корею и Сингапур.

Всё о чаевых в путешествии

5. Размер чаевых. В каждой стране свои размеры и условия для чаевых. Условно все их можно разделить на две категории: первая, где чаевые дают сверх суммы, указанной в счете; и вторая, где чаевые уже включены в счет. Обычно размер чаевых колеблется от 5 до 10% от суммы счета. Но есть неписаное правило: минимальная сумма не должна быть меньше банкноты самого маленького номинала (1 доллара, 1 евро, 10 рублей и т.д.). В такси принято округлять до следующего целого числа: если на счетчике $5,40, то надо отдавать 6$, если $14 — то $15 и т.д. Самые большие чаевые — до 25% — принято оставлять в США. Тут они составляют основной заработок работников сферы обслуживания. В США чувствуешь себя почти обязанным: коробочка с надписью TIPS есть даже в «Макдоналдсе». Оставлять меньше 10% считается неприличным: догонят, обвинят в забывчивости и попросят доложить. Другая страна, где также не отвертеться от дорогого «чая», — это Франция. Тут сумма 15–16% от заказа будет автоматически включена в счет (строка service compris). Сами французы дополнительных чаевых не дают, иностранцы — скорее по незнанию. В Италии и Германии в чек включат более скромные 5–10%. В большинстве других стран чаевые добровольные, но редко опускаются ниже 5%, и лишь в Швейцарии, Голландии и Австрии это 3–6%. На Востоке — в Тунисе, Турции и Египте — привычные чаевые в 5–10% называются «бакшиш» и ожидаются повсеместно: уровень назойливости персонала в попытках заработать на чай зачастую требует отдельной моральной подготовки. В России культура чаевых постепенно развивается, в среднем сумма на чай составляет 10% и почти никогда не включается в счет: вознаграждение официанту приветствуется, но всегда остается на ваше усмотрение.

Всё о чаевых в путешествии

6. Что делать, если нет наличных? Даже если вы рассчитываетесь кредиткой, хорошо иметь с собой немного наличности для чаевых. Однако и ее отсутствие не проблема: попросите списать дополнительную сумму с карточки. В чеке отдельной строкой может быть пункт приблизительно с таким текстом: «Прошу списать с кредитки __ руб. на чаевые расходы». Чаевые, оставленные с помощью банковской карты, снимаются с нее второй транзакцией: сначала банк получает сообщение о снятии денег по счету, потом — о снятии денег за оказанную услугу. Такие чаевые облагаются налогами и потому не так горячо любимы официантами. Если ни денег, ни карточки нет под рукой, сойдет и сувенир с символикой вашей страны, ручка, сигарета или подобная мелочь. Главное — не оставить хорошего человека без внимания. Сами официанты говорят, что если уж нет чаевых, то всегда можно попросить жалобную книгу и написать там что-то хорошее — у вас как минимум улучшится настроение, а у заведения — репутация.

Всё о чаевых в путешествии

7. Как бороться с недовольством? Недовольство персонала количеством чаевых можно встретить где угодно, но хуже всего дело обстоит в США: если оставите меньше положенных 15%, у вас обязательно поинтересуются, в чем дело. Не найдете разумного ответа — вам грозит всеобщее презрение и попадание в черный список клиентов. Молодой официант из Сан-Франциско однажды даже создал сайт с информацией о самых жадных клиентах. Спецслужбы, конечно, спешно закрыли его «из соображений безопасности», однако факт остается фактом — в Америке надо смириться с необходимостью оставлять на чай. Бывает, что персонал ведет себя недопустимо: вам откровенно хамят или не возвращают сдачу. Тут можно растеряться — виновато ретироваться или доложить пару купюр на стол. Но лучше пойти на принцип: попросить книгу жалоб и напомнить, что чаевые и сдача — не одно и то же, а «чай» — дело добровольное. И в данной ситуации уж точно лишнее.

Всё о чаевых в путешествии

8. Личный опыт Анна Голикова, студентка «Когда я путешествовала по Штатам, чаевые приходилось оставлять везде и всюду — отдых влетел в копеечку! Один раз я попробовала списать «на чай» с российской банковской карты, но банк посчитал вторую операцию — снятие денег за обслуживание — подозрительной и заблокировал ее. Хотя у моих попутчиков все прошло нормально». Алина Колобкова, персональный тренер «В командировке я пару дней не могла привыкнуть к отсутствию чаевых в Японии — оставляла деньги, так меня каждый раз догоняли и говорили, что я забыла сдачу. Возвращалась, что поделаешь!»

Всё о чаевых в путешествии

9. Интересные факты о чаевых ▶ Стремление людей оставлять на чай психологи объясняют желанием показать свою финансовую состоятельность и соответствовать социальным нормам. ▶ Самые большие чаевые получают официанты, которые представляются клиентам по имени. ▶ Больше всех чаевые оставляют женщины, неврастеники и экстраверты. ▶ В кафе быстрого обслуживания США есть черные списки клиентов, куда заносят тех, кто не платит или дает меньше 15%, — им попросту отказывают в обслуживании. ▶ Восемь лет назад в Венгрии был принят кодекс чести официанта, по которому им запрещалось напоминать клиенту о чаевых и демонстрировать недовольство. Появление кодекса чести привело к тому, что сегодня на чай стали оставлять больше. ▶ В пабах Ирландии работу бармена принято поощрять напитком. ▶ Самые большие чаевые — $16 000 — оставил в одном из нью-йоркских кафе американский бизнесмен.

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