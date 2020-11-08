Сегодня при таком избытке самой разнообразной информации, которая «атакует» наше сознание ежесекундно, нечто прекрасное и лаконичное становится настоящим сокровищем.
Мы нашли 20 минималистичных снимков со всех уголков нашей планеты, отображающих саму суть без каких-либо ненужных, утомительных подробностей.
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20 снимков, на которых нет ничего лишнего
Сегодня при таком избытке самой разнообразной информации, которая «атакует» наше сознание ежесекундно, нечто прекрасное и лаконичное становится настоящим сокровищем.
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