Тайный роман Уитни Хьюстон: Почему известная певица была вынуждена скрывать свои истинные чувства

Она была невероятно талантлива и очень несчастна. Уитни Хьюстон, певица, покорившая весь мир, чей голос заставлял сердца поклонников биться сильнее. Она была звездой первой величины, у её ног лежал весь мир. Жизнь певицы могла сложиться по-другому, если бы когда-то она не отказалась от своей любви, пойдя на поводу у общественного мнения и принятых норм морали. К сожалению, история не знает сослагательного наклонения.
Романтика юности
Уитни Хьюстон. / Фото: www.guncelposta.com
Они были молоды, энергичны и красивы, две девчонки, которые работали в общественном центре в Ист-Ориндж в Нью-Джерси. 17-летняя Уитни Хьюстон и 19-летняя Робин Кроуфорд сразу почувствовали симпатию друг к другу и очень быстро подружились. Но позже оказалось, что их отношения выходят за рамки дружеских. Это была юношеская влюблённость, переросшая в физическое влечение.
Девушки стали близки и поначалу даже не задумывались о греховности или порочности их связи. Как-то Робин услышала пение Уитни в баптистской церкви и поняла, что подругу ждёт поистине великое будущее. Но тогда она даже представить себе не могла, что именно это будущее станет причиной их расставания.
Уитни Хьюстон и Робин Кроуфорд. / Фото: www.fakty.ua
Два года они были вместе, стараясь не обращать внимания на осуждение со стороны матери певицы, бесконечно твердившей дочери о ненормальности её отношений с женщиной. Уитни и Робин были очень близки. Им не приходило в голову ни афишировать свою связь, ни скрывать её. Девушки наслаждались возможностью всем делиться, во всём поддерживать и помогать.
Уитни Хьюстон и Робин Кроуфорд. / Фото: www.gursesintour.com
Физическая составляющая их отношений была далеко не главной. Они всё делали вместе, хорошее и не очень. И наркотики Уитни Хьюстон впервые попробовала именно в обществе своей подруги, а не по примеру мужа Бобби Брауна. Подруги разработали специальные правила, которые помогли бы им не стать зависимыми от наркотиков. Но Уитни Хьюстон постоянно их нарушала. Особенно, когда стала заниматься музыкой профессионально.
Просто друзья
Уитни Хьюстон. / Фото: www.welory.ru
В 1982 году Уитни Хьюстон подписала свой первый контракт с Arista Records. А вскоре пришла к Робин Кроуфорд и сказала, что они больше не могут быть вместе. Их дружба будет продолжаться, но романтические отношения нужно прекратить.
Уитни подарила подруге Библию и попросила понять: отношения между двумя женщинами, выходящие за рамки дружеских, будут создавать сложности на её пути к успеху. Им стоит остановиться ещё и потому, что продолжение этой связи непременно приведёт их в ад.
Уитни Хьюстон и Робин Кроуфорд. / Фото: www.thesun.ie
Уитни становилась всё более популярной, оставаясь при этом добродушной и простой девушкой, хотя продюсеры всеми силами старались создать для Хьюстон имидж «американской принцессы». Она нечасто давала интервью и прислушивалась к советам.
На гастроли в 1985 году она поехала без Робин и отчаянно скучала по ней. Не потому, что жаждала близости, она скучала за возможность обо всём поговорить с подругой, поделиться секретами, увидеть понимание со стороны близкого человека. Тогда был куплен билет для подруги, который впоследствии стал основанием для обвинения Уитни в нетрадиционной ориентации. Но к тому моменту девушки уже просто дружили. И тем не менее, Уитни и Робин пришлось оправдываться и опровергать слухи и обвинения.
Уитни Хьюстон и Робин Кроуфорд. / Фото: www.poisedmag.com
Образ «американской принцессы» не допускал появления никаких сомнительных фактов в биографии восходящей звезды. Хьюстон стала выходить в свет в обществе Эдди Мерфи, после ей стали приписывать роман с братом Майкла Джексона Джермейном. А замуж она вышла за Бобби Брауна, знакомство с которым состоялось в 1989 году во время вручения музыкальной премии. «Плохой парень» вполне мог уравновесить слишком уж правильный образ певицы.
Уитни Хьюстон и Бобби Браун. / Фото: www.usmagazine.com
Спустя три года она стала его женой. Но брак её никогда нельзя было назвать счастливым. Наркотики, с которыми она познакомилась ещё в обществе Робин, во время совместной жизни с Бобби превратились в настоящую зависимость. Кроуфорд была уверена, что муж ещё и избивает свою жену. Но она молчала и не вмешивалась.
Робин Кроуфорд на протяжении многих лет была рядом со своей подругой. Сопровождала её в поездках, возила с собой любимые лакомства певицы и с волнением наблюдала за тем, во что светлая девочка, какой была Уитни, превращает свою жизнь. В 2000 году Робин перестала работать на певицу, но на протяжении долгих лет хранила молчание о своей близкой подруге.
Неожиданные откровения
Робин Кроуфорд и Уитни Хьюстон. / Фото: www.newsweek.com
Спустя семь лет после смерти Уитни Хьюстон Робин Кроуфорд выпустила посвящённую подруге книгу воспоминаний «Песня для тебя. Моя жизнь с Уитни Хьюстон». Она сочла необходимым развеять многие мифы о близком человеке и приоткрыть завесу тайны над их взаимоотношениями. Тем более, что навредить репутации певицы теперь уже невозможно.
В частности, Робин рассказала об их двухлетней романтической связи и об отказе подруги от неё ради карьеры. Уверила, что после того, как певица подарила ей Библию, между подругами не было больше физической близости.
Робин Кроуфорд. / Фото: www.magzter.com
И развенчала миф о том, что в детстве Уитни Хьюстон подверглась сексуальному насилию со стороны родственницы. Между подругами были очень близкие отношения, особенно в то время, когда они жили вместе. Если бы что-то подобное произошло с Хьюстон, подруга непременно узнала бы об этом.
Уитни Хьюстон. / Фото: www.obozrevatel.com
Робин Кроуфорд хотела своими мемуарами заставить общество вспомнить не обстоятельства смерти талантливой певицы, а о том, каким великодушным, открытым и искренним человеком она была. Чтобы люди могли наслаждаться творческим наследием Уитни Хьюстон и слушать потрясающие песни в её исполнении.
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