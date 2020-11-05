50 лучших сайтов для дошкольников: задачки на логику, прописи, обучалки

“Колобок” и “Репка” в мамином исполнении, конечно, неистощимы. Но случаются моменты, когда мамин мозг начинает мигать красненьким и требовать подпитки. В такие моменты предлагаем временно отпустить бабку и Жучку – и запустить мышку в нашу копилку!

Обо всем на свете

Универсальные странички, где можно накопать малышовых материалов самого разного характера. При рациональном использовании одного сайта может хватить на день. Гулять только не забывайте!





Дети онлайн

http://deti-online.com/

Развитие, обучение и развлечение: сказки и аудиосказки, раскраски и уроки рисования. А также песенки со стишками и идеи для поделок.



Детский мир.нет

http://www.detskiy-mir.net/

Универсальный сайт для юных граждан: тут есть и игры, и картинки для раскрашивания, и разгадайки, и библиотека, и песенки, и даже… детские гороскопы и детские знакомства.



Онлайн-телеканал “Карусель”

http://www.karusel-tv.ru/

Детские передачи, мультики “Союзмультфильма”, онлайн-игры для малышей.



Мультики и другое

http://lizmult.ru/

Мультфильмы, детские игры, аудио сказки и другие материалы для детей.



“Теремок”

http://www.teremoc.ru

Развивающие игры, обучалки, раскраски, прикольный досуг.



Детские радости

http://detskieradosti.ru/

Сайт веселых онлайн-развлечений для детей.

Тренируем логику

Игры, мультфильмы, раскраски, сканворды и другое.Азбука и счет в картинках, сказки и стихи для малышей, загадки и раскраски, самоделки и развлечения. И лесные истории с ёжиком, зайкой и прочими четвероногими персонажами.Песни, сказки, мультфильмы – и что особенно оценят родители, выросшие в восьмидесятые – библиотека диафильмов онлайн.Всякая всячина. Игры, раскраски, стихи, песенки, поделки. Папа, вероломно оставленный мамой с любознательными малышами, будет спасен.Развивающие игры, раскраски, аппликации и многое другое для того, чтобы обучаться, играючи.Здесь много разных разделов: есть и разнообразные потешки, и игровые задания, и раскраски, и советы, как научить читать… Даже детско-взрослый словарик имеется.

Раскрашиваем картинки

Когда давным-давно разгадано все на свете и про “два кольца, посередине гвоздик”, и про козу с капустой, нырнем в виртуальные закрома развивающих заданий и игр. Заодно сами разовьемся дополнительно.Самые разные загадки: сложные, прикольные, смешные, логические, с подвохом и английские. Загадывать – не перезагадывать!Здесь собрана всякая всячина для детей разного возраста, но не запутаться и найти то, что нужно вам, помогут тэги. Облако – в верхнем правом углу. Жмем, допустим, на “4 года” – и получаем загадки и задания для малышни нашего возраста. http://doshkolnik.ru/

Сам сайт – для родителей, но в данном разделе можно почерпнуть всяких развивающих развлекалок, когда уже перебрали все считалки и загадки, имеющиеся в собственной памяти. http://www.igraemsa.ru/

Здесь есть и паззлы, и раскраски, но больше всего – всяческих развивающих игр: познавательные, на логику и мышление, на внимание и память, математические.Развивающие игры сгруппированы в несколько разделов: “Играем и учимся”, “Собираем картинку”, “Раскраски и рисунки”, “Развиваем внимание и память”, “Игры для малышей”.Развивающие онлайн-игры для самых маленьких голопузиков: паззлы, поиск отличий и тому подобное.Для совсем крох – потешки, пальчиковые игры, ладушки и тому подобное, для детишек постарше – стихи, загадки, скороговорки, считалки, раскраски.Развивающие игры. В главных ролях – розовые пони, смурфы и прочая малышовая нечисть.Развивающие игры для детишек дошкольного возраста помогут в обучении навыкам счета, сравнения, познакомят детей с геометрическими понятиями, помогут усвоить алфавит.Тут можно скачать штуковины со взрослым названием “презентации” , рассказывающие об окружающем мире: о животных и насекомых, фруктах и овощах, цифрах, странах и других интересностях. http://ejka.ru/

Загадки, логические задачки, фокусы, поделки.Здесь три основных раздела: онлайн-игры, оффлайн-игры и интересное-полезное детское видео. Ищем отличия, учим буквы и цифры, сооружаем поделки – в общем, всесторонне развиваемся.Развивающие занятия и тренировки для детей от двух до одиннадцати лет. Для каждого года – свой раздел.Развивающие игры для детей от 3 до 6 лет. Простроено по темам (цвета, буквы, цифры , на память, на внимание, на логику…) и по возрастам.

Готовимся к школе

Это медитативное занятие должно дать взмыленному родителю передышку – в идеале, на часок-другой. Ну ладно, хотя бы на чашку кофе!Мультики, природа, архитектура и так далее – все картинки разложены по разделам, удобно выбирать.Ковбои, ангелы, Барби, всякие домашние сюжеты. Некоторые рисунки довольно детализированные.Зверушки и сказочные персонажи – более 500 рисунков. И к ним еще дополнительные идеи их использования.Картинки “для ребзиков всех возрастов” на разные темы. Любую раскраску можно распечатать и раскрасить обычными карандашами.Тут можно раскрасить и Бэтменов, и Маш с Медведями, и еще множество популярных персонажей, ну и просто птичек с лошадками.Большая куча онлайн-раскрасок, правда, явно переводная , судя по названиям.От архаичной “Репки” до смурфиков и Хелло Китти. Чего душа художника желает.Про животных, для изучения геометрических фигур, из мультфильмов, любимых герои сказок, простые раскраски для самых маленьких.На сайте есть и сказки, и мультики, но здешний раздел раскрасок интересен своей тематичностью: это сказки – “Винни-Пух”, “Кот в сапогах”, “Ну, погоди!” и другие милые сердцу сюжеты.Разделы: для девочек; для мальчиков; для малышей; животные; птицы; сказки; мультфильмы; машины и техника; цветы и растения. Ну в общем, все, что только есть – все можно раскрасить.На сайте огромное количество разного материала – не только для дошколят. Так что в закладки можно положить надолго. А пока на дом ничего еще не задают, пусть красят в свое удовольствие!Есть заготовки для печати на принтере, а есть онлайновые раскраски, оживляемые мышкой.Очень много картинок, которые для каждого юного художника можно выискивать по тэгам вверху: обучающие; животные; по номерам; прописи; Смешарики; принцессы; самолеты…Это даже не только раскраска, а целая рисовалка: программа для рисования онлайн,развивающая креативность и творческие способности.

“Учиться, учиться и еще раз учиться” – начинает стучать в родительском мозгу, когда чадо достигает пяти. Иногда и раньше. А чадо обычно и не против! Лишь бы дело шло весело и в игре. Вторая образовательная мантра: “Как хорошо уметь читать!” Что тут скажешь: читайте ему сами побольше и поярче. Авось заразите!