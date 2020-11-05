50 лучших сайтов для дошкольников: задачки на логику, прописи, обучалки

“Колобок” и “Репка” в мамином исполнении, конечно, неистощимы. Но случаются моменты, когда мамин мозг начинает мигать красненьким и требовать подпитки. В такие моменты предлагаем временно отпустить бабку и Жучку – и запустить мышку в нашу копилку!
Обо всем на свете
Универсальные странички, где можно накопать малышовых материалов самого разного характера. При рациональном использовании одного сайта может хватить на день. Гулять только не забывайте!
Игры, мультфильмы, раскраски, сканворды и другое.
Дети онлайн
http://deti-online.com/
Развитие, обучение и развлечение: сказки и аудиосказки, раскраски и уроки рисования. А также песенки со стишками и идеи для поделок.
Детский мир.нет
http://www.detskiy-mir.net/
Универсальный сайт для юных граждан: тут есть и игры, и картинки для раскрашивания, и разгадайки, и библиотека, и песенки, и даже… детские гороскопы и детские знакомства.
Онлайн-телеканал “Карусель”
http://www.karusel-tv.ru/
Детские передачи, мультики “Союзмультфильма”, онлайн-игры для малышей.
Мультики и другое
http://lizmult.ru/
Мультфильмы, детские игры, аудио сказки и другие материалы для детей.
“Теремок”
http://www.teremoc.ru
Развивающие игры, обучалки, раскраски, прикольный досуг.
Детские радости
http://detskieradosti.ru/
Сайт веселых онлайн-развлечений для детей.
Сказочный лес
http://skazles.ru/
Азбука и счет в картинках, сказки и стихи для малышей, загадки и раскраски, самоделки и развлечения. И лесные истории с ёжиком, зайкой и прочими четвероногими персонажами.
Тырнет
http://tirnet.ru/
Песни, сказки, мультфильмы – и что особенно оценят родители, выросшие в восьмидесятые – библиотека диафильмов онлайн.
Е-папа
http://detkam.e-papa.ru/
Всякая всячина. Игры, раскраски, стихи, песенки, поделки. Папа, вероломно оставленный мамой с любознательными малышами, будет спасен.
Познайка
http://www.poznayka.ru/
Развивающие игры, раскраски, аппликации и многое другое для того, чтобы обучаться, играючи.
Кошки-мышки
http://www.koshki-mishki.ru/
Здесь много разных разделов: есть и разнообразные потешки, и игровые задания, и раскраски, и советы, как научить читать… Даже детско-взрослый словарик имеется.
Тренируем логику
Когда давным-давно разгадано все на свете и про “два кольца, посередине гвоздик”, и про козу с капустой, нырнем в виртуальные закрома развивающих заданий и игр. Заодно сами разовьемся дополнительно.
Загадки
http://zagadker.ru/
Самые разные загадки: сложные, прикольные, смешные, логические, с подвохом и английские. Загадывать – не перезагадывать!
Детский мир.ком
http://detsky-mir.com/
Здесь собрана всякая всячина для детей разного возраста, но не запутаться и найти то, что нужно вам, помогут тэги. Облако – в верхнем правом углу. Жмем, допустим, на “4 года” – и получаем загадки и задания для малышни нашего возраста.
Игры, головоломки, фокусы
http://doshkolnik.ru/
Сам сайт – для родителей, но в данном разделе можно почерпнуть всяких развивающих развлекалок, когда уже перебрали все считалки и загадки, имеющиеся в собственной памяти.
Играемся
http://www.igraemsa.ru/
Здесь есть и паззлы, и раскраски, но больше всего – всяческих развивающих игр: познавательные, на логику и мышление, на внимание и память, математические.
Детские игры онлайн
http://igraem.pro/
Развивающие игры сгруппированы в несколько разделов: “Играем и учимся”, “Собираем картинку”, “Раскраски и рисунки”, “Развиваем внимание и память”, “Игры для малышей”.
Голопуз
http://golopuz.org/
Развивающие онлайн-игры для самых маленьких голопузиков: паззлы, поиск отличий и тому подобное.
Умный ребенок
http://www.smart-kiddy.ru/
Для совсем крох – потешки, пальчиковые игры, ладушки и тому подобное, для детишек постарше – стихи, загадки, скороговорки, считалки, раскраски.
Чудесенка: игры онлайн
http://chudesenka.ru/
Развивающие игры. В главных ролях – розовые пони, смурфы и прочая малышовая нечисть.
Интернет-гномик
http://www.i-gnom.ru/
Развивающие игры для детишек дошкольного возраста помогут в обучении навыкам счета, сравнения, познакомят детей с геометрическими понятиями, помогут усвоить алфавит.
Твой ребенок: презентации
http://tvoyrebenok.ru/
Тут можно скачать штуковины со взрослым названием “презентации”, рассказывающие об окружающем мире: о животных и насекомых, фруктах и овощах, цифрах, странах и других интересностях.
Ёжка
http://ejka.ru/
Загадки, логические задачки, фокусы, поделки.
Развивающие игры для детей 3-4-5 лет
http://345-games.ru/
Здесь три основных раздела: онлайн-игры, оффлайн-игры и интересное-полезное детское видео. Ищем отличия, учим буквы и цифры, сооружаем поделки – в общем, всесторонне развиваемся.
Айкьюша
https://iqsha.ru/
Развивающие занятия и тренировки для детей от двух до одиннадцати лет. Для каждого года – свой раздел.
Плейляндия
http://www.playlandia.ru/
Развивающие игры для детей от 3 до 6 лет. Простроено по темам (цвета, буквы, цифры, на память, на внимание, на логику…) и по возрастам.
Раскрашиваем картинки
Это медитативное занятие должно дать взмыленному родителю передышку – в идеале, на часок-другой. Ну ладно, хотя бы на чашку кофе!
Раскраска онлайн
http://www.raskraska.com/
Мультики, природа, архитектура и так далее – все картинки разложены по разделам, удобно выбирать.
Раскраски онлайн для мальчиков и девочек
http://www.doshkolniki.com/
Ковбои, ангелы, Барби, всякие домашние сюжеты. Некоторые рисунки довольно детализированные.
Картинки журнала “Солнышко”
http://www.solnet.ee/
Зверушки и сказочные персонажи – более 500 рисунков. И к ним еще дополнительные идеи их использования.
Раскраски на сайте “Ребзики”
http://rebzi.ru/
Картинки “для ребзиков всех возрастов” на разные темы. Любую раскраску можно распечатать и раскрасить обычными карандашами.
Раскраски на сайте “Малютка”
http://malutka.net/
Тут можно раскрасить и Бэтменов, и Маш с Медведями, и еще множество популярных персонажей, ну и просто птичек с лошадками.
Раскраска раскраски
http://www.раскраскараскраски.com/
Большая куча онлайн-раскрасок, правда, явно переводная, судя по названиям.
Деточки: картинки для раскрашивания
http://www.detochki.su/
От архаичной “Репки” до смурфиков и Хелло Китти. Чего душа художника желает.
Умные детки: раскраски
http://www.umnyedetki.ru/
Про животных, для изучения геометрических фигур, из мультфильмов, любимых герои сказок, простые раскраски для самых маленьких.
Мир сказок: раскраски
http://mir-skazok.net/
На сайте есть и сказки, и мультики, но здешний раздел раскрасок интересен своей тематичностью: это сказки – “Винни-Пух”, “Кот в сапогах”, “Ну, погоди!” и другие милые сердцу сюжеты.
Раскрасим-ка
http://www.raskrasimka.ru/
Разделы: для девочек; для мальчиков; для малышей; животные; птицы; сказки; мультфильмы; машины и техника; цветы и растения. Ну в общем, все, что только есть – все можно раскрасить.
Жирафенок: раскраски
http://jirafenok.ru/
На сайте огромное количество разного материала – не только для дошколят. Так что в закладки можно положить надолго. А пока на дом ничего еще не задают, пусть красят в свое удовольствие!
Капитоша: раскраски
http://kapitosha.net/
Есть заготовки для печати на принтере, а есть онлайновые раскраски, оживляемые мышкой.
Разукрашки.ком
http://razukrashki.com/
Очень много картинок, которые для каждого юного художника можно выискивать по тэгам вверху: обучающие; животные; по номерам; прописи; Смешарики; принцессы; самолеты…
Брашечка
http://brushechka.ru/
Это даже не только раскраска, а целая рисовалка: программа для рисования онлайн,
развивающая креативность и творческие способности.
Готовимся к школе
“Учиться, учиться и еще раз учиться” – начинает стучать в родительском мозгу, когда чадо достигает пяти. Иногда и раньше. А чадо обычно и не против! Лишь бы дело шло весело и в игре. Вторая образовательная мантра: “Как хорошо уметь читать!” Что тут скажешь: читайте ему сами побольше и поярче. Авось заразите!
Сундучок дошкольника
http://doshkolnik.info/
В “сундучке” собраны картинки, карточки, пособия и дидактические игры, которые вы можете изготовить самостоятельно.
Альманах “Раннее развитие”
http://ranneerazvitie.narod.ru/
Это сайт, развивающий прежде всего родителей. Авторские материалы “на почитать” о том, как и чем заниматься с детишками, разделенные по возрасту: от 0 до 1, от 1 до 3, от 3 до 5, от 5 до 7.
Интерактивный тест “Пора в школу”
http://vshkolu.com/
Под заданиями – подробные инструкции для родителей и пояснения: какие умения определяем и почему они важны.
Скоро в школу
http://skorovchkolu.ru/
Большой выбор учебных материалов для подготовки малышей к школе. Образовательные игры, тренажеры, учебные пособия и многое другое предоставлено для чтения и бесплатного скачивания.
Прописи букв русского алфавита онлайн
http://poskladam.ru/
Для развития навыков письма и рисования – прописи для детишек 3-4 лет, 5-6 лет и для первоклассников.
Прописи с картинками для скачивания
http://bom-bom.ru/
На каждой картинке есть рисунок, который нужно закончить и раскрасить, плюс контуры для тренировки соответствующих букв.
Прописи для детей – онлайн-генератор
http://tobemum.ru/
Вы пишете текст, а генератор преобразует его в красивенькие каллиграфические образцы.
Почемучка
http://pochemu4ka.ru/
Задания, предназначенные для занятий с детьми 6-7 лет в качестве дополнительной подготовки к школе. Тут несколько подразделов: “Я готовлюсь к школе”, “Развиваем мышление”, “Прописи”, “Лабиринты”.
Журнал “Почитай-ка”
http://www.cofe.ru/
Сказки, истории и стишки с картинками – для чтения в родительском исполнении.
Лукошко
http://lukoshko.net/
Сказки, стихи, песенки. А еще словарик, игры и еще пол-лукошка полезностей.
“Мурзилка”
http://www.murzilka.org/
Здесь написано: “Для детей от 6 до 12 лет”, но забраться сюда можно и пораньше. Это же тот самый “Мурзилка”, с которым мы сами в детстве дружили! Только тогда он был еще бумажный.
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