Как зарядить дом позитивной энергией

По правилам фэн-шуй дом считается отражением его обитателей, и если какая-либо часть организована не правильно, захламлена или имеет отрицательную энергию, это отражается на жизни хозяев.





Входная дверь

Прихожая

Кухня

Гостиная

Столовая

Спальня

Ванная комната

Сад

Парадная (входная) дверь олицетворяет богатство и достаток в доме, и она должна быть в прекрасном состоянии. Чтобы впустить в свой дом положительную энергию, нужно хорошо осветить входную дверь, а также поставить зеленое растение в прихожей или перед входом. Идеальными для входной двери считаются пышные вечнозеленые растения, к примеру, тис, саркококка или хебе.Узкие проходы и захламленность тормозят потоки позитивной энергии ци. Пальто, куртки не должны нависать в коридоре, перекрывая половину прохода, а обувь не должна валяться под ногами. Все лишнее лучше убрать в закрытый шкаф, а на крючках оставить лишь то, что носите каждый день. Чтобы привлечь полезную ци, повесьте в прихожей красивое зеркало и поставьте букет свежих цветов.Кухня символизирует благосостояние, здоровье и гармонию в семье. Не рекомендуется ставить раковину и плиту друг напротив друга. Это может привести к спорам между партнерами, поскольку в этом случае возникает конфликт между стихиями воды и огня.Стоит избегать слишком большого количества черного и красного, это также приводит к конфликтам.Важно расположение плиты: она не должна стоять под окном, иначе в открытое окно улетучится и ваше богатство, и не должна находиться напротив входной двери.Плиту нужно всегда держать в чистоте, а также пользоваться всеми конфорками. Не готовить все время на одной или двух, а периодически их менять.Если чувствуете, что ваш преследуют потери и неудачи, попробуйте как следует отмыть плиту, и специалисты фэн-шуй уверяют, что вы вскоре ощутите благоприятные изменения.Мебель в гостиной должна соответствовать габаритам комнаты, не быть слишком громоздкой или, наоборот, чересчур маленькой. Предметы не стоит расставлять в проходах и перекрывать ими двери. Большой диван и кресла лучше ставить спинкой к стене, обеспечивая тем самым поддержку и чувство защищенности жильцам. Чтобы активировать энергию богатства, поставьте в углу комнаты красивый светильник, расположив его по диагонали напротив двери.Столовая (или стол) является важным элементом в фэн-шуй и в идеале должна быть тем местом, где можно полностью сосредоточиться на приеме пищи в спокойной и приятной обстановке. Так от еды организм будет получать максимальную пользу. Чтобы оптимизировать энергию в этом пространстве, на стене у стола можно поместить зеркало, а на стол поставить живые цветы.Для создания комфортных условий для сна необходимо расположить кровать с изголовьем у капитальной стены, а интерьер оформить в светлых нейтральных оттенках. Прекрасно, если в комнате есть ниша, и кровать не располагается на одной линии с дверью в комнату. Для поддержки и ощущения спокойствия по бокам можно поставить прикроватные тумбочки с красивыми светильниками и ароматическими свечами, которые добавят нежности и романтики.Ванная всегда должна быть аккуратной и чистой. Дверь и крышку унитаза лучше держать закрытой, иначе богатство будет «утекать». Чтобы остановить или хотя бы замедлить процесс, в ванной можно поставить комнатные растения, которые впитывают в себя воду.Садик перед домом представляет ваше будущее, и очень важно, чтобы он был всегда красивым, содержался в порядке, был ухоженным и цветущим. Сад позади дома олицетворяет здоровье и богатство его жителей. Заборы и ограды не должны быть сломанными или покосившимися, т.к. они обеспечивают защиту и поддержку.