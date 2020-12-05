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Как зарядить дом позитивной энергией

По правилам фэн-шуй дом считается отражением его обитателей, и если какая-либо часть организована не правильно, захламлена или имеет отрицательную энергию, это отражается на жизни хозяев.
Как зарядить дом позитивной энергией

Входная дверь


Как зарядить дом позитивной энергией
Парадная (входная) дверь олицетворяет богатство и достаток в доме, и она должна быть в прекрасном состоянии. Чтобы впустить в свой дом положительную энергию, нужно хорошо осветить входную дверь, а также поставить зеленое растение в прихожей или перед входом. Идеальными для входной двери считаются пышные вечнозеленые растения, к примеру, тис, саркококка или хебе.

Прихожая



Как зарядить дом позитивной энергией
Узкие проходы и захламленность тормозят потоки позитивной энергии ци. Пальто, куртки не должны нависать в коридоре, перекрывая половину прохода, а обувь не должна валяться под ногами. Все лишнее лучше убрать в закрытый шкаф, а на крючках оставить лишь то, что носите каждый день. Чтобы привлечь полезную ци, повесьте в прихожей красивое зеркало и поставьте букет свежих цветов.

Кухня



Как зарядить дом позитивной энергией
Кухня символизирует благосостояние, здоровье и гармонию в семье. Не рекомендуется ставить раковину и плиту друг напротив друга. Это может привести к спорам между партнерами, поскольку в этом случае возникает конфликт между стихиями воды и огня.
Стоит избегать слишком большого количества черного и красного, это также приводит к конфликтам.

Как зарядить дом позитивной энергией

Важно расположение плиты: она не должна стоять под окном, иначе в открытое окно улетучится и ваше богатство, и не должна находиться напротив входной двери.
Плиту нужно всегда держать в чистоте, а также пользоваться всеми конфорками. Не готовить все время на одной или двух, а периодически их менять.

Как зарядить дом позитивной энергией
Если чувствуете, что ваш преследуют потери и неудачи, попробуйте как следует отмыть плиту, и специалисты фэн-шуй уверяют, что вы вскоре ощутите благоприятные изменения.

Гостиная


Как зарядить дом позитивной энергией
Мебель в гостиной должна соответствовать габаритам комнаты, не быть слишком громоздкой или, наоборот, чересчур маленькой. Предметы не стоит расставлять в проходах и перекрывать ими двери. Большой диван и кресла лучше ставить спинкой к стене, обеспечивая тем самым поддержку и чувство защищенности жильцам. Чтобы активировать энергию богатства, поставьте в углу комнаты красивый светильник, расположив его по диагонали напротив двери.

Столовая


Как зарядить дом позитивной энергией
Столовая (или стол) является важным элементом в фэн-шуй и в идеале должна быть тем местом, где можно полностью сосредоточиться на приеме пищи в спокойной и приятной обстановке. Так от еды организм будет получать максимальную пользу. Чтобы оптимизировать энергию в этом пространстве, на стене у стола можно поместить зеркало, а на стол поставить живые цветы.

Спальня



Как зарядить дом позитивной энергией
Для создания комфортных условий для сна необходимо расположить кровать с изголовьем у капитальной стены, а интерьер оформить в светлых нейтральных оттенках. Прекрасно, если в комнате есть ниша, и кровать не располагается на одной линии с дверью в комнату. Для поддержки и ощущения спокойствия по бокам можно поставить прикроватные тумбочки с красивыми светильниками и ароматическими свечами, которые добавят нежности и романтики.

Ванная комната


Как зарядить дом позитивной энергией
Ванная всегда должна быть аккуратной и чистой. Дверь и крышку унитаза лучше держать закрытой, иначе богатство будет «утекать». Чтобы остановить или хотя бы замедлить процесс, в ванной можно поставить комнатные растения, которые впитывают в себя воду.

Сад


Как зарядить дом позитивной энергией

Садик перед домом представляет ваше будущее, и очень важно, чтобы он был всегда красивым, содержался в порядке, был ухоженным и цветущим. Сад позади дома олицетворяет здоровье и богатство его жителей. Заборы и ограды не должны быть сломанными или покосившимися, т.к. они обеспечивают защиту и поддержку.
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