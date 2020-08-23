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Российский художник делает удивительные вещи в стиле стимпанк

Испорченный велосипед, сломанные часы и все, что невозможно починить, мы сразу выбрасываем. Художник и скульптор Игорь Верный же создает из этих предметов настоящие произведения искусства. Он делает фантастических животных в стиле стимпанк из обычного металла: из старых частей автомобиля, посуды и даже из бытовой техники.

«В глубине души я художник и вижу красоту этого мира в ярких цветах, но я также и механик, — говорит Игорь. — И именно эти два качества помогают мне творить».

Восхищаемся работой художника и выбрали для вас его лучшие скульптуры из металлолома.

Российский художник делает удивительные вещи в стиле стимпанк

Российский художник делает удивительные вещи в стиле стимпанк

Российский художник делает удивительные вещи в стиле стимпанк

Российский художник делает удивительные вещи в стиле стимпанк

Российский художник делает удивительные вещи в стиле стимпанк

Российский художник делает удивительные вещи в стиле стимпанк

Российский художник делает удивительные вещи в стиле стимпанк

Российский художник делает удивительные вещи в стиле стимпанк

Российский художник делает удивительные вещи в стиле стимпанк

Российский художник делает удивительные вещи в стиле стимпанк

Российский художник делает удивительные вещи в стиле стимпанк

Российский художник делает удивительные вещи в стиле стимпанк

Российский художник делает удивительные вещи в стиле стимпанк

Российский художник делает удивительные вещи в стиле стимпанк

Российский художник делает удивительные вещи в стиле стимпанк

Российский художник делает удивительные вещи в стиле стимпанк


 

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