Чем закончились самые известные мирные протесты Новейшего времени

Шире всего обсуждаются, как правило, протесты с беспорядками на улицах или вооружённые перевороты. Многие даже не знают, что новейшая история знает множество примеров мирных протестов и ненасильственного сопротивления. Часто такие протесты проигрывают. Но иногда – разворачивают историю.
Сатьяграха
Самый знаменитый мирный протест, который до сих пор считается образцовым – массовый ненасильственный протест индийских патриотов против британского владычества, провозглашённый Махатмой Ганди. Название протеста переводится как «упорство в истине». Принципы Сатьяграхи казались абсолютно безумными.
Первое: отказ соблюдать законы, если этот отказ не аморален (ты не нападаешь на других людей) или эти законы аморальны. Приводят к арестам и заключению. И во время нарушения закона, и во время ареста и заключения предписывалось общаться максимально вежливо и держаться с достоинством. Последнее было особенно трудно, потому что в полицейских участках и тюрьмах британской Индии практиковались зуботычины и оплеухи.
Мирная акция Ганди против налогов на добычу соли.
Второе: отказ от сотрудничества с колониальными властями. отказ от титулов, званий и наград, присвоенных правительством; уход с государственной службы, особенно из полиции и армии; бойкот административных учреждений и даже школ, создание альтернативных общественных институтов, работающих параллельно с государственными и независимо от них; отказ от приобретения и употребления британских товаров, особенно – английской текстильной продукции, ради продвижения которой был разорён и заморён голодом штат Кашмир, где жили основные конкуренты британских ткачей.
Притом принявший для себя путь Сатьяграхи был вправе выбрать, насколько он готов жертвовать собой и от чего отказаться. Ганди не призывал намеренно подставляться под репрессии и меры наказания. Тем не менее он призывал принять обет делать возможное любой ценой от тех, кому хватит на это духа. Последователи Сатьяграхи при этом, как правило, не требовали соблюдения Сатьяграхи и принесения обетов от детей.
Ганди в окружении единомышленников.
Сам Ганди посредством Сатьяграхи боролся не только с британским владычеством, но и с некоторыми регрессивными индийскими установками, например, он принципиально делил еду с неприкасаемыми и ездил вместе с ними в поездах, объявляя, что для настоящих индийцев есть только индийцы, а не представители каст. Боролся он также с традиционными проявлениями религиозной розни – и тоже под девизом о том, что индийцы должны быть единой нацией. Считается, что Сатьяграха сделала огромный вклад в освобождение Индии, во всех смыслах.
Принцип черепахи, или «p. P. p.»
Во время немецкой оккупации в Польше многие поляки не были готовы сражаться с немецкими солдатами, но не прочь были навредить нацистам как можно больше. Многие из них придерживались принципа черепахи, или «работали медленно». Подпольщики, агитировавшие за фактический саботаж работы на немцев, писали на городских стенах три буквы, «p.P.p.» или их расшифровку: «pracuj Polaku powoli», то есть «поляк, работай медленно». Иногда призыв заменяли рисунком черепахи. Были и вариации на тему как лозунга, а к черепахе порой добавляли поясняющие надписи вроде: «это черепаха, она всё делает медленно, будь как черепаха».
Суть участия в p. P. p. была в том, что при имитации обычного рабочего ритма рабочие как можно чаще отлучались в туалет, как можно медленнее выдавали продукцию, находили способы замедлить производственный процесс на тех этапах, который не зависел непосредственно от их труда. Воровство с производства также считалось частью принципа черепахи; украденное предполагалось продавать с тем, чтобы поддерживать семьи арестованных товарищей.
Повстанцы Варшавского гетто.
В июне 1943 немецкие экономисты рапортовали, что произвольные остановки работы на отдельных предприятиях привели к убыткам до 30 %. На железной же дороге, где этот принцип совмещали с принципом итальянской забастовки (нарочно строго и скрупулёзно придерживались всех прописанных правил), такое противодействие приводило к страшной сумятице и нарушению всех логистических расчётов оккупантов.
Чёрный протест
Первые «чёрные протесты» в Польше прошли ещё при Российской Империи. Поляки одевались в траур в знак негодования кровавым подавлением очередного восстания. Это делали даже многочисленные польские эмигранты, что привлекло внимание всей Европы и сделало чёрный цвет классическим цветом протеста. В России же на территории Польши запретили чёрные одежды как оскорбление российских властей; одновременно с этим запретили говорить по-польски в официальных учреждениях.
В знак протеста запрета протеста польские школьницы рисовали чернилами на шеях бархотки. Такую бархотку нельзя было заставить снять и не сразу возможно было смыть. Особенно отчаянные школьницы чернилами выкрашивали волосы. Вообще, по мнению российских властей, польские женщины были локомотивом протеста и именно из-за них он не шёл на спад.
Уже в двадцать первом веке в Польше случилась одна из самых громких мирных протестных акций Восточной Европы под названием Чёрный протест. В 2016 году польское правительство рассматривало законопроект, который запрещал аборты даже в случае, если беременность представляла для матери смертельную опасность, плод был нежизнеспособен или зачатие было результатом изнасилования, а также ужесточал наказание за прерывание беременности.
Чёрный протест объединил тысячи женщин Польши.
Женщины Польши устроили серию протестов. Они массово одновременно брали отгулы на работе (что значительно парализовало жизнь страны, поскольку женщины – основные работники в сферах услуг, образования, медицины) и выходили на демонстрации в чёрной одежде. Во время демонстраций они стояли и позировали для СМИ с плакатами, произносили речи, в общем, вели себя активно, но мирно.
То ли многочисленность протестов, то ли фактическое экономическое давление, которое оказали польские женщины уходом на время протеста с работы, возымели эффект, и законопроект так и не приняли.
Забастовка матерей
Хотя в этой знаменитой акции участвовали не только матери и её официальное название «Женский выходной», вспоминают её и как «Забастовку матерей», и о причинах догадаться легко. Несмотря на все усилия исландских женщин, правительство если не поддерживало, то закрывало глаза на фактическое гендерное неравенство в стране, в том числе – в разнице в оплатах и представленности мужчин и женщин в органах власти. Идеей «Женского выходного» было наглядно показать, насколько женщины значимы для экономики страны.
24 октября 1975 года все женщины, решившие принять участие в акции, не вышли на работу и не стали выполнять бесплатный домашний труд, в том числе – заниматься детьми. Всего в акции приняли участие 90% женщин, что дало потрясающую видимость их вклада в жизнь страны. Во всех офисах страны, даже правительственных, сидели, ходили и бегали дети разных возрастов – нянчить их было некому даже за деньги, ведь няньки бастовали, а учреждения, занимающиеся детьми, во-первых, были слишком малочисленны (что, в числе прочего, мешало женщинам нормально зарабатывать деньги), во-вторых, содержали почти исключительно женский по составу персонал.
Работа остановилась в стране настолько, что это произвело впечатление не только на политиков, но и на самих женщин – те, кто участвовали в акции ради забавы или из солидарности, впервые сами оценили, как много женщины делают в обществе и семье. В наше время Исландия уже – одна из самых равноправных стран. И, кстати, страна с одним из самых низких уровней насилия в мире. А вскоре после того самого выходного страну возглавила первая в мире женщина, избранная президентом – Вигдис Финнбогадоуттир. Есть мнение, что именно её молодёжная политика привела к заметному снижению агрессии и преступности в стране.
Первая женщина, избранная президентом страны.
Филибастер от Нэнси Пелози
Филибастер – вид забастовки политических партий (обычно), суть которой заключается в том, чтобы всеми законными методами затягивать рассмотрение и принятие законопроекта, против которого партия протестует. Это на деле довольно редко даёт эффект, но иногда время, предоставленное таким образом для общественных дискуссий и таких общественных реакций, как подписание петиций и устройство демонстраций, оказывается значимо.
Один из самых знаменитых филибастеров двадцать первого века – речь Нэнси Пелози. Как известно, Пелози находит политику президента Трампа и его сторонников антигуманной и шовинистической. В 2018 году, когда Конгресс рассматривал законопроект, направленный на ужесточение мер против нелегальных иммигрантов (которые затронули бы, прежде всего, семьи мексиканцев, постепенно идущих к легализации положения в США), Пелози воспользовалась правом неограниченного выступления спикера. Затягивая время, она восемь часов подряд произносила речь, причём строго по существу дела.
Нэнси Пелози - одна из самых ярких политиков США.
Это само по себе кажется потрясающим и очень утомительным, но стоит к этому добавить, что Пелози на тот момент было семьдесят семь лет и она все эти восемь часов не отходила в туалет, не ела и стояла на высоких каблуках – Нэнси известная модница. В своей речи Пелози обращалась к текстам самих иммигрантов, к библейским текстам (тем, что способны были подчеркнуть её мысль и позицию) и, конечно, много говорила от себя.
Хотя на это повлияло не только выступление Пелози, но и многие другие факторы – в конечном итоге, всё решилось в Верховном суде США – её филибастер считают значительным вкладом в общественное мнение по вопросу.
Почтовая забастовка
Ещё один мирный протест США мало известен в России, хотя стал классикой и чуть ли не образцом забастовки. Речь идёт о протестах работников почты в США, которые так и известны – как «Почтовая забастовка». Почтальоны решились на неё, узнав, что конгрессмены подняли се6бе зарплату почти в полтора раза, в то время, как зарплаты работников почты увеличилась только на 4%.
Эти протесты рассматривают и как важную веху в движении за права чернокожих, поскольку большая часть работников почты в то время относилась к афроамериканцам. В то время, как официально чёрные американцы уже были уравнены в правах с белыми, на деле по отношению к ним постоянно оказывалось экономическое давление, препятствующие улучшению качества жизни, и, главное, получению молодёжью высшего образования, необходимого для социальных улучшений в целом.
Фото с почтовой забастовки.
Суть забастовки состояла в том, что работники почты продолжали выполнять свои обязанности, но принципиально не брали деньги с клиентов, нанося тем самым экономический ущерб почте США. Отказываясь от оплаты, они сообщали клиентам о причине – и в результате сочувствием прониклись многие американцы. Всего в забастовке приняли участие 210 000 человек. Когда «бесплатная забастовка» не принесла эффекта, почтальоны перешли к классической. Итог?
Фондовый рынок серьёзно упал, почта США потеряла большие деньги. Бастующим угрожали увольнениями и солдатами. В конечном итоге работа почты была законодательно реорганизована, за почтовыми профсоюзами признали права на ведение переговоров по заработной плате, по льготам и условиям труда, ни одного человека не уволили, а зарплаты подняли.
Протесты порой принимают формы художественных акций: Почему на улицах города Вроцлава так много гномов и при чем здесь политика.
Текст: Лилит Мазикина.
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