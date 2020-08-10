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10 самых нежных сортов роз

Одни предпочитают сорта роз экзотической окраски (черные, зеленые, полосатые), другие признают лишь «классические» карминно-красные и белоснежные цветы, но, согласно статистике, больше всего продается роз розовых. Нежных, но ярких, подходящих для подарка любому человеку и в любой ситуации.
Да и само слово «роза» происходит от латинского rosa – «розовый».
Поэтому сегодня вашему вниманию – несколько самых прекрасных сортов именно нежно-розовых, бледно-розовых, жемчужно-розовых и перламутрово-розовых роз.

Роза Хай Хоупс (High Hopes)



10 самых нежных сортов роз
Роза клаймбер, повторноцветущая.

Куст сильный, активно растущий, большого размера (около 1,5-3 м в высоту и 2-3 м в ширину), с длинными жесткими прямостоячими побегами. Листва крупная, матовая, темно-зеленая.
Цветки махровые, с широко открытой серединкой, около 6-8 см в диаметре, по 1-3 на стебле, не слишком обильные, долго не вянут. Бутоны плотные бокаловидные. Цветки распускаются неравномерно розовыми и выгорают до нежно-розовых или жемчужно-розовых, сохраняя более темный оттенок в центре. В холодную погоду покрываются «веснушками» – ярко-розовыми очень мелкими пятнышками. Аромат средней интенсивности, приятный.
Сорт теплолюбивый, морозостойкий. Устойчивость к дождю средняя, к мучнистой росе и черной пятнистости – средняя.

Роза Ангела (Angela)



10 самых нежных сортов роз
Роза флорибунда (в средней полосе России используется как шраб), непрерывноцветущая.
Куст сильный, быстро растущий, среднего размера (около 1-1,5 м в высоту и 1 м в ширину), может быть либо прямостоячим, либо изгибаться дугой (в более теплом климате размер куста может быть гораздо больше). Листва обильная, глянцевая, зеленая.
Цветки глубоко чашевидные, 5-6 см в диаметре, тугими кистями по 5-10 на стебле, никогда не раскрываются полностью. Цветки бледно-розовые, с малиновым реверсом. Имеют слабый нежный аромат. Цветение очень обильное.
Сорт очень выносливый и к капризам погоды, и к основным заболеваниям.

Роза Помпон Блан Парфэ (Pompon Blanc Parfait)



10 самых нежных сортов роз
Роза альба, однократноцветущая.
Куст среднего размера (до 1,5 м в высоту и 0,9 м в ширину), мощный, медленнорастущий, ветвистый. Листва обильная, матовая, серо-зеленая, среднего размера.
Цветки густомахровые, розетковидные, 5-8 см в диаметре, по 3-5 на стебле. Цветение однократное, но очень обильное. Цветки бледно-розовые, при полном распускании сильно светлеют. Имеют насыщенный аромат.
Сорт теневыносливый, очень морозостойкий. Устойчивость к дождю средняя, к мучнистой росе и черной пятнистости – средняя.

Роза Спирит оф фридом (Spirit of Freedom)



10 самых нежных сортов роз
Роза английская кустовая, повторноцветущая.
Куст среднего размера (около 1-1,5 м в высоту и 1 м в ширину), сильноветвистый, медленнорастущий. Листва обильная, полуглянцевая, серо-зеленая, среднего размера.
Цветки густомахровые, глубоко чашевидные, очень крупные (12-14 см в диаметре), собранные в густые соцветия, долго не увядают. Цветки нежно-розовые, с возрастом могут приобретать сиреневый оттенок. Имеют яркий аромат с оттенком мирры.
Сорт морозостойкий, теневыносливый. Устойчивость к заболеваниям очень высокая, а вот при дожде плотные и тяжелые бутоны-помпоны могут не раскрываться полностью.

Роза Адам (Adam, President, The President)



10 самых нежных сортов роз
Роза плетистая чайная, повторноцветущая.
Куст высокий, крупный (выше 2,5 м в высоту и 1,5 м в ширину), сильноветвистый, энергично растущий. Листва крупная, волнистая, глянцевая, зеленая.
Цветки махровые, шаровидные, около 7 см в диаметре, собраны в небольшие кисти, долго не увядают. Цветки светло-розовые с абрикосовым оттенком. Имеют аромат средней силы.
Сорт светолюбивый, морозостойкий. Устойчивость к дождю средняя, к мучнистой росе и черной пятнистости – средняя.

Роза Барбара Остин (Barbara Austin)



10 самых нежных сортов роз
Роза английская кустовая, повторноцветущая.
Куст густой, среднего размера (около 1-1,4 м в высоту и 1 м в ширину), побеги сперва растут вверх, затем поникают. Листва обильная, матовая, зеленая, среднего размера.
Цветки густомахровые, «рыхлые», в форме немного «растрепанных» розеток, 8-10 см в диаметре, по 1-3 на стебле, долго не увядают. Цветки нежного фарфорово-розового цвета. Имеют сильный аромат с нотками сирени и розового масла.
Сорт светолюбивый, морозостойкий. Устойчивость к дождю слабая, к мучнистой росе и черной пятнистости – средняя.

Роза Уильям Кристи (William Christie)



10 самых нежных сортов роз
Роза шраб, повторноцветущая.
Куст сильный, среднего размера (около 1-1,5 м в высоту и 1 м в ширину), сильноветвистый, с прямостоячими побегами. Листва плотная, матовая, зеленая, среднего размера.
Цветки густомахровые, розетковидные, около 7-8 см в диаметре, по 1-3 на стебле, собранные в соцветия кисти, цветение почти непрерывное. Цветки пудровые розовые. Имеют аромат средней интенсивности с нотками грейпфрута и маракуйи.
Сорт светолюбивый, морозостойкий, жаростойкий. Устойчивость к дождю слабая, к заболеваниям – высокая.

Роза Аква (Aqua)



10 самых нежных сортов роз
Роза чайно-гибридная, срезочная, повторноцветущая.
Куст прямостоячий, среднего размера (около 0,9 м в высоту и 0,5 м в ширину), побеги прочные, ровные, практически бесшипные. Листва обильная, глянцевая, зеленая.
Цветки махровые, около 8-10 см в диаметре, по одному на стебле, медленно распускаются, долго не увядают. Бутоны плотные бокаловидные. Цветки пепельно-розовые, серединку не открывают, край лепестков может быть темнее основания, окраска может светлеть со сменой стадий распускания. Имеют очень слабый аромат.
Сорт теплолюбивый, светолюбивый, зимостойкий. Устойчивость к дождю слабая, к мучнистой росе и черной пятнистости – средняя.

Роза Мария Терезия (Mariatheresia)



10 самых нежных сортов роз
Роза флорибунда, повторноцветущая.
Куст среднего размера (около 0,8 м в высоту и 0,6 м в ширину), аккуратный, но сильнорослый, сильноветвистый. Может выращиваться в виде штамба. Листва обильная, глянцевая, темно-зеленая, среднего размера.
Бутон темно-розовый, заостренный. Цветки густомахровые, чашевидные до квадратных, 7-8 см в диаметре, собранные в кисти по 3-5 на стебле, долго не увядают. Цветки жемчужно-розовые, с переливающимися перламутром лепестками. Имеют легкий нежный аромат.
Сорт жаростойкий, морозостойкий. Устойчивость к дождю высокая, к мучнистой росе и черной пятнистости – высокая.

Роза Джардина (Giardina)



10 самых нежных сортов роз
Роза клаймбер, повторноцветущая.
Куст высокий, крупный (выше 2,5 м в высоту и 1,5 м в ширину), ветвится от самого основания. Может выращиваться в виде штамба. Листва обильная, полуглянцевая, зеленая, плотная.
Цветки густомахровые, плоскочашевидные до квадратного, 8-10 см в диаметре, по 3-5 на стебле, долго не увядают. Цветки нежно-розовые с более темным центром. Имеют сильный фруктовый аромат.
Сорт светолюбивый, морозостойкий. Устойчивость к дождю слабая, к заболеваниям – очень высокая.
Разумеется, это далеко не все сорта роз, окрашенные в нежно-розовый цвет – таких вариантов еще десятки и десятки. Можете, например, обратить внимание на розовые розы William Christie, Galia, Pierre de Ronsard, Abraham Darby, James Galway, Dieter Muller, Geoff Hamilton, The Alnwick Rose, Emily Brontӫ, Souvenir de la Malmaison…
Если такая красота растет и у вас на участке, обязательно делитесь фотографиями в комментариях!


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