Как избавиться от голубей на открытом балконе? Самый простой способ

Если у вас открытый балкон, то его наверняка посещают некоторые «нежелательные гости», например, голуби. Если они там долго не задерживаются, то, наверное, в этом нет ничего страшного. Но, иногда голубям настолько нравится балкон, что они решают на нём поселиться на постоянной основе. Голуби находят укромное местечко на балконе, вьют там своё гнездо, откладывают яйца и высиживают потомство. Если вы не настолько любите птиц, чтобы смириться с этой ситуацией, то проблему эту вам придётся решать. Конечно, можно периодически выходить на балкон и отпугивать голубей, но это не выход из положения. Есть способ, простой и дешёвый, который позволит надолго отвадить голубей от вашего балкона.

Как отпугнуть голубей с балкона? Берём на заметку

Если голуби уже посетили балкон и начали на нём строительство своего гнезда, то его нужно сначала удалить. Но, даже это не отпугнёт их от понравившегося балкона. Голуби, как правило, довольно решительно настроены и будут стремиться осуществить свой план, несмотря на первую постигшую их неудачу. Теперь нужно защитить балкон от их повторных визитов.

Что понадобится?

С отпугиванием голубей хорошо справляются детские ветряные мельницы. Вам нужно будет купить несколько таких недорогих игрушек.

Как использовать детские вертушки?

Именно детских ветряных мельниц больше всего боятся голуби. Лучше всего, если такие мельницы будут блестящими. Их глянцевая поверхность будет дополнительно отражать лучи солнца.

В итоге, вертушка будет не только шуметь на ветру, но ещё переливаться разными цветами под солнечными лучами.

Лучше всего купить несколько таких вертушек и установить их на разных частях балкона. Такие разноцветные ветряные мельницы помогут вам не только избавиться от голубей на балконе, но и послужат его украшением.

И смотрим 2 видео, где вам покажут ещё 2 способа борьбы с голубями. Видео №1.

И второе видео.