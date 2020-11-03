6 КОТОВ-ТРУДОГОЛИКОВ, которые нас восхитили

Музейная охрана
Самые известные коты России проживают в Эрмитаже и даже имеют свой праздник — День эрмитажного кота, который проводится весной. По преданию, первый представитель кошачьего племени в роскошных залах появился еще в XVIII веке, когда Петр I привез из Голландии кота Василия и поселил его в Зимнем дворце. Позже количество котов увеличилось — императрица Елизавета Петровна издала указ, согласно которому 30 пушистых мурлык были присланы в Санкт-Петербург, чтобы извести мышей и крыс. Сейчас каждому такому «стражу» официально дарованы паспорт, ветеринарная карточка и статус квалифицированного специалиста по очистке музейных подвалов от грызунов. На условия жизни котам жаловаться не приходится, поэтому некоторые из горе-хозяев, желая избавиться от надоевшего питомца, попросту оставляют животное у музея. В прошлом году здесь, впрочем, был установлен лимит в 50 душ, остальных работники музея пристраивают в добрые руки. Завести эрмитажного кота — не самая простая задача. Для этого нужно пройти собеседование, предоставить свои координаты и паспортные данные. Новому хозяину выдается сертификат «Владелец эрмитажного кота», позволяющий бесплатно посещать выставочные залы.
Моряк
Еще одна петербургская знаменитость — кот по имени Матрос, обитающий на теплоходе «Николай Чернышевский». Его легко узнать по форменной одежде, будь то тельняшка c бескозыркой или парадная форма старшего помощника капитана с бейджиком. Именно так, ведь за годы работы Матрос дослужился до звания старпома. Хозяин кота — капитан теплохода Владимир Котин. По его словам, Матрос безошибочно предсказывает погоду. Как принимается суетиться, сомнений нет — скоро начнется шторм.
Начальник вокзала
Станционный смотритель, вице-президент железнодорожной компании и притом божество — японская кошка Тама, несомненно, прожила яркую жизнь. К сожалению, животное умерло в июне этого года в возрасте 16 лет. Во время погребальной церемонии ей и присвоили божественный статус — в благодарность за заслуги.
В 2007 году, когда железнодорожная компания префектуры Вакаяма несла огромные убытки, Тама была назначена смотрителем станции Киси. Кошка разгуливала в форменной фуражке и встречала пассажиров. В качестве зарплаты ей выдавали кошачью еду. Вскоре о необычном сотруднике железной дороги стало известно по всей стране и даже за рубежом. На станцию Киси стали стекаться туристы, желающие воочию увидеть Таму и приобрести посвященные ей сувениры. Благодаря кошке прирост местной экономики составил 1,1 млрд иен. В 2013 году Таму назначили вице-президентом компании. Преемница Тамы по кличке Нитама, что можно перевести как Тама Вторая, вступила в должность смотрителя в августе.
Полицейский
Кот по имени Фред, он же Фред — кот под прикрытием, прославился своей работой в департаменте полиции Нью-Йорка. Родился будущий блюститель правопорядка весной 2005 года в Бруклине, месте не самом дружелюбном не только к людям, но и к животным. В сентябре котенка, страдающего от пневмонии и коллапса легкого, подобрала служба по контролю за животными. Вскоре у Фреда появилась хозяйка — помощница окружного прокурора Кэрол Моран. Полицейская карьера кота началась в феврале следующего года, когда его назначили в офис окружного прокурора тайным агентом. Фред стал пациентом ветеринара, которого подозревали в отсутствии лицензии, мошенничестве и насилии над животными. Спецоперация прошла успешно, ветеринар был привлечен к уголовной ответственности, а Фреда представили к нескольким наградам, одну из которых ему вручал сам мэр города. Позже Фред принимал участие в программе зоотерапии, посещал школы, помогая обучать детей заботе о животных. Увы, карьера кота-полицейского закончилась на взлете — в августе 2006 года Фред погиб под колесами автомобиля, когда выбежал на улицу.
Правительственный работник
Главный мышелов правительственной резиденции — таким званием награждаются коты, служащие в резиденции премьер-министра Великобритании на Даунинг-стрит, 10. Несмотря на то что официально за всю историю своего существования титул был присвоен только трем котам, пресса, как правило, именует так и всех прочих.
Нынешний главный мышелов — кот Ларри, вступивший в должность в 2011 году и ставший виновником нескольких скандалов. Год спустя его сменила на посту кошка по имени Фрейя, так как, по словам премьер-министра Великобритании Дэвида Кэмерона, Ларри недобросовестно выполнял свои обязанности. Тем не менее склонность Фрейи сбегать из резиденции и попадать в неприятности привела к тому, что должность вновь отошла к Ларри как к меньшему из зол. Если же говорить о котах исторических, то дольше всех на этом посту пробыл кот Уилберфорс, служивший в кабинете с 1970 по 1988 год. При нем сменилось четыре премьер-министра, включая Маргарет Тэтчер. С 1929 года на содержание правительственных котов из казны стали выделять по 1 пенни в день. В 1932 сумма выросла до 1 шиллинга 6 пенсов. Сейчас главный мышелов обходится британской короне в 100 фунтов в год.
Актер
Единственным обладателем двух премий «Пэтси», или звериных «Оскаров», был кот Оранджи, также известный как Рубарб. Помните рыжего кота Одри Хепберн в «Завтраке у Тиффани»? Эта роль стала самой известной в карьере Оранджи (а он снялся в более чем 500 фильмах и телепрограммах).
Биография будущей кинозвезды начинается с момента появления в саду миссис Агнес Мюррей в одном из районов Лос-Анджелеса. Кот был побитым, ободранным и голодным. Как выяснилось позднее, скитание по улицам отразилось на нем исключительным образом. В 1951 году бездомный Оранджи прошел кастинг на роль кота «с мерзким характером и со шрамами на морде» в фильме «Рубарб». Его дрессировщиком стал Фрэнк Инн. Оранджи был настолько своенравен, что Инну даже пришлось поставить сторожевых псов на выходе со съемочной площадки, чтобы пресечь всевозможные попытки бегства. Помимо того, кот дрался абсолютно со всеми — как с людьми, так и с другими котами. Однако сложный характер не помешал Оранджи добиться успеха — за роль Рубарба он получил свою первую «Пэтси» и стал крайне востребован в кино и на телевидении.
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